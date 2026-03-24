2 सालों से 'फिसड्डी' बन रही ये कंपनी, फिर भी बेच दिए 10 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर; ये TVS, बजाज, एथर नहीं
ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के लिए पिछले कुछ साल काफी निराशाजनकर रहे हैं। कंपनी की सेल्स के आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है। इसके बाद भी कंपनी के हाथ एक शानदार उपलब्धिल लगी है। दरअसल, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बनाने वाली भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है।
ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के लिए पिछले कुछ साल काफी निराशाजनकर रहे हैं। कंपनी की सेल्स के आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है। इसके बाद भी कंपनी के हाथ एक शानदार उपलब्धिल लगी है। दरअसल, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बनाने वाली भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है, जिसने 1 मिलियन यानी 10 लाख यूनिट्स की रिटेल बिक्री (ग्राहकों को डिलीवरी) का आंकड़ा पार कर लिया है। 'वाहन' पोर्टल पर उपलब्ध रिटेल बिक्री के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने 2021 के मिड में भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कदम रखा था, उसने 23 मार्च 2026 तक कुल 10,00,846 यूनिट्स बेची हैं।
ओला इलेक्ट्रिक ने लगभग साढ़े चार साल पहले अपने इलेक्ट्रिक-स्कूटर के साथ e2W बाजार में एंट्री की थी, भारत की पहली ऐसी OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) है जिसने बिक्री के ये बड़े मील के पत्थर हासिल किए हैं। यह अपने मुख्य कॉम्पटीटर्स से काफी आगे रहते हुए, 2022 कैलेंडर ईयर में 100,000 यूनिट, 2023 में 200,000 यूनिट, 2024 में 300,000 यूनिट और यहां तक कि 400,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा सबसे पहले पार करने वाली कंपनी बनी।
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Ola Electric Roadster
₹ 1.05 - 1.4 लाख
Ola Electric Gig
₹ 39,999 - 49,999
Ola Electric Roadster Pro
₹ 2 - 2.5 लाख
जहां एक तरफ TVS मोटर कंपनी ने दो बार (2024 और 2025 में) एक ही कैलेंडर ईयर में 200,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा छुआ है। वहीं बजाज ऑटो और एथर एनर्जी ने यह उपलब्धि एक बार (2025 में) हासिल की है। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बार (2025 में) 100,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार किया है।
|ओला इलेक्ट्रिक रिटेल सेल्स इंडिया
|साल
|सेल्स यूनिट
|YoY % चेंज
|CY2021
|240
|-
|CY2022
|1,09,403
|-
|CY2023
|2,67,389
|144%
|CY2024
|4,07,707
|52%
|CY2025
|1,99,393
|-51%
|CY2026*
|16,714
|-67%
|टोटल
|10,00,846
|-
|डाटा: वाहन, 1 जनवरी से 23 मार्च, 2026*
2022 बिक्री के लिहाज से कंपनी के लिए पहला पूरा साल था। तब उसने 109,403 यूनिट्स बेचीं। यह आंकड़ा उस समय इसके दो सबसे बड़े कॉम्पटीटर्स एथर एनर्जी (51,812 यूनिट्स) और TVS मोटर (47,183 यूनिट्स) की कुल बिक्री से भी ज्यादा था। इस प्रदर्शन की बदौलत, 631,405 यूनिट्स के कुल भारतीय e2W बाजार में इसकी हिस्सेदारी 17% रही। 2023 में ओला ने साल-दर-साल (YoY) आधार पर 144% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की। इस दौरान इसने 267,389 यूनिट्स बेचीं और 860,441 यूनिट्स की भारतीय रिटेल बिक्री में 31% की हिस्सेदारी हासिल की। उसी साल TVS (166,582 यूनिट्स) और एथर अनर्जी (104,739 यूनिट्स) ने एक कैलेंडर ईयर में पहली बार 100,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया।
CY2024 ओला के नाम रहा। कंपनी 407,707 यूनिट्स के साथ भारत की पहली ऐसी EV निर्माता बन गई जिसने 400,000 यूनिट्स का मील का पत्थर पार किया। इस दौरान कंपनी ने पूरे भारतीय e2W इंडस्ट्री की बिक्री में 35% की हिस्सेदारी हासिल की। पिछले साल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत जिसमें ओला ने किसी भी e2W निर्माता के लिए अब तक की सबसे अच्छी मासिक बिक्री हासिल की थी। भारतीय e2W इंडस्ट्री ने पहली बार 10 लाख (1 मिलियन) बिक्री (1.14 मिलियन यूनिट्स) का आंकड़ा पार किया। CY2024 में ओला के मुख्य कॉम्पटीटर्स ने भी अपनी अब तक की सबसे अच्छी ईयरली सेल्स दर्ज की, TVS (220,814 यूनिट्स), बजाज ऑटो (193,653 यूनिट्स) और एथर एनर्स (126,358 यूनिट्स) बेचीं।
हालांकि, CY2025 में ओला की जबरदस्त बढ़त में रुकावट आ गई। इसी साल कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के सेक्टर में भी कदम रखा था। CY2025 में कंपनी द्वारा बेचे गए 199,393 ई-स्कूटर और ई-मोटरसाइकिल की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले (YoY) भारी 52% की गिरावट दर्ज की गई (CY2024: 407,707 यूनिट्स)। यानी 208,314 कम EVs बिके। ओला के लिए यह एक बहुत बड़ी गिरावट थी, क्योंकि वह लगातार 3 सालों तक CY2024, CY2023 और CY2022 बाजार में सबसे आगे (मार्केट लीडर) रही थी। नतीजतन, CY2025 में ओला ने e2W का ताज TVS मोटर के हाथों गंवा दिया। उसका मार्केट शेयर घटकर 15.56% रह गया, जो CY2024 के 35% के दबदबे वाले आंकड़े से आधे से भी कम हो गया था। उस समय ओला e2W इंडस्ट्री की 'मारुति सुजुकी' मानी जाती थी।
CY2026 में ओला, जो आखिरी बार जनवरी 2025 में मासिक बिक्री चार्ट में सबसे ऊपर थी, अब खुद को TVS, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी और हीरो मोटकॉर्प से पीछे पाती है। 1 जनवरी से 23 मार्च, 2026 की अवधि में, 'वाहन' (Vahan) के आंकड़ों के अनुसार, ओला ने 16,714 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे हैं, जो पिछले साल की इसी अवधि (YoY) की तुलना में अनुमानित 67% की गिरावट है। नतीजतन, CY2026 में अब तक (YTD) ओला का मौजूदा मार्केट शेयर, भारत भर में लगभग 140 OEMs द्वारा बेचे गए कुल 342,129 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का 5% से थोड़ा ही कम है।
अब तक 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स डिलीवर करने के साथ, ओला अभी भी मार्केट लीडर TVS से 150,000 से ज्यादा यूनिट्स और बजाज ऑटो से 350,000 यूनिट्स आगे है। हालांकि, TVS द्वारा दिखाई गई तेज ग्रोथ जिसने एक फाइनेंशियल ईयर (FY2026) में पहली बार 300,000 बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बात का संकेत देती है कि आईक्यूब और ऑर्बिटर बनाने वाली यह कंपनी इस साल के अंत तक ओला की कुल बिक्री के आंकड़े को पीछे छोड़ सकती है। ओला अपनी बिक्री में इजाफा करने के लिए कई बार शानदार डिस्काउंट भी देती रहती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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