ओला ने रचा इतिहास! देश की पहली ऑटो कंपनी बनी जिसे मिली ऐसी मान्यता, जानिए इसकी खासियत

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Automaker) ने इतिहास रच दिया है। जी हां, क्योंकि देश की पहली ऑटो कंपनी बन गई है, जिसे मिली ‘फेराइट मोटर’ की सरकारी मान्यता मिल गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 07:48 PM
भारत की ईवी इंडस्ट्री में ओला ने एक बड़ा माइलस्टोन दर्ज किया है। जी हां, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) देश की पहली टू-व्हीलर निर्माता कंपनी बन गई है, जिसे अपनी इन-हाउस डेवलप की गई रेयर-अर्थ-फ्री फेराइट मोटर के लिए सरकार की आधिकारिक सर्टिफिकेशन मिली है। इस उपलब्धि के साथ ओला (Ola) ने न केवल विदेशी आयात पर निर्भरता घटाई है, बल्कि भारतीय तकनीक को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:ओला, TVS, एथर, बजाज के लिए बजी 'खतरे की घंटी'! लॉन्च हुआ ये दमदार ई-स्कूटर

ओला की फेराइट मोटर की खासियत?

ओला की यह फेराइट मोटर पूरी तरह से रेयर-अर्थ मैग्नेट्स (Rare Earth Magnets) के बिना बनी है। आम तौर पर ये मैग्नेट चीन जैसे देशों से आयात करने पड़ते हैं, जिससे ईवी मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ जाती है। लेकिन, ओला की नई मोटर इन महंगे आयातों पर निर्भरता खत्म करती है, जबकि परफॉर्मेंस भी उतनी ही दमदार देती है, जितनी रेयर-अर्थ-मैग्नेट मोटर देती है। कंपनी का कहना है कि यह मोटर 7kW वैरिएंट और 11kW वैरिएंट में आती है और इन दोनों की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी रेयर-अर्थ मोटर्स के बराबर पाई गई है।

सरकारी सर्टिफिकेशन कैसे मिला?

तमिलनाडु स्थित ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (GARC) ने ओला की फेराइट मोटर का कड़ा परफॉर्मेंस और पावर टेस्ट किया। यह टेस्ट AIS 041 मानक के तहत हुआ, जो कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के तहत जारी किया जाता है। टेस्ट पास करने के बाद GARC ने ओला इलेक्ट्रिक को सर्टिफिकेट जारी किया, जिससे यह भारत की पहली ईवी कंपनी बन गई, जिसने खुद की विकसित मोटर को सरकारी मान्यता दिलाई।

लागत में कमी, प्रदर्शन में बढ़त

इस मोटर की सबसे बड़ी ताकत कम लागत, बेहतर एफिशिएंसी और टिकाऊ परफॉर्मेंस है। ओला का दावा है कि नई फेराइट मोटर ईवी की कीमतों को कम करेगी, प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाएगी और सप्लाई चेन को जोखिम मुक्त करेगी। कंपनी अब इस मोटर को अपने सभी स्कूटर्स और आने वाले नए मॉडलों में लगाएगी।

ओला का 'संकल्प 2025' और आत्मनिर्भर भारत का विजन

ओला ने इस फेराइट मोटर को पहली बार अपने वार्षिक संकल्प 2025 (Sankalp 2025) इवेंट में पेश किया था। अब जब इसे सरकार की मंजूरी मिल गई है, तो यह भारत के मेक-इन-इंडिया और आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। ओला इलेक्ट्रिक का यह कदम न केवल देश की ईवी इंडस्ट्री को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि भारत अब टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है।

ये भी पढ़ें:₹10 लाख से कम में मिल रही मारुति की ये 12 कार, सबसे सस्ती ₹3.49 लाख की

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) की फेराइट मोटर को सरकारी सर्टिफिकेशन मिलना सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं, बल्कि पूरे भारतीय ऑटो सेक्टर का गर्व है। यह दिखाता है कि आने वाला ईवी भविष्य सिर्फ सस्टेनेबल नहीं, बल्कि पूरी तरह देसी होगा।

