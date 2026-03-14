मार्च में ओला, एथर और रिवोल्ट के इलेक्ट्रिक 2W खरीदने का बढ़िया मौका, ₹25000 तक बेनिफिट

केंद्र सरकार का EV सब्सिडी प्रोग्राम में PM E-DRIVE स्कीम 31 मार्च, 2028 तक चलेगी। हालांकि, कुछ सेगमेंट की गाड़ियों के लिए डिमांड इंसेंटिव पहले खत्म होने वाले हैं। दरअसल, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी 31 मार्च, 2026 तक ही मिलेगी।

केंद्र सरकार का EV सब्सिडी प्रोग्राम में PM E-DRIVE स्कीम 31 मार्च, 2028 तक चलेगी। हालांकि, कुछ सेगमेंट की गाड़ियों के लिए डिमांड इंसेंटिव पहले खत्म होने वाले हैं। दरअसल, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी 31 मार्च, 2026 तक ही मिलेगी। यही वजह है कि कई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर अपने प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट का मुख्य मकसद ग्राहकों के लिए EV की खरीद को आसान बनाना है। साथ ही, कंपनी अपनी बिक्री में भी ज्यादा से ज्यादा इजाफा करना चाहती हैं। इस डिस्काउंट की लिस्ट में ओला, एथर और रिवोल्ट शामिल हो चुकी हैं।

एथर टू-व्हीलर पर डिस्काउंट

एथर एनर्जी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप की रिज्टा और 450 सीरीज पर 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ये एक लिमिटेड-पीरियड डिस्काउंट है। ये स्पेशल ऑफर भारत में एथर एक्सपीरियंस सेंटर्स पर 31 मार्च, 2026 तक उपलब्ध हैं, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर विचार कर रहे ग्राहकों के लिए एक शानदार मौका भी है। कंपनी का कहना है कि इस पहल का मकसद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को एस्पिरेशनल ग्राहकों और युवा शहरी ग्राहकों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनाना है।

लिमिटेड-टाइम स्कीम के तहत, ग्राहक कुल 20,000 रुपए तक का फायदा उठा सकते हैं। इसमें 10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, 6,500 रुपए का कैश डिस्काउंट और 3,500 रुपए की एक्सटेंडेड कम्पोनेंट्स वारंटी शामिल है। ये बेनिफिट भारत में एथर के डीलरशिप नेटवर्क पर मार्च के आखिर से पहले की गई खरीदारी पर लागू हैं। इन ऑफर्स के लागू होने के बाद, रिज्टा S की एक्स-शोरूम कीमत 1,04,758 रुपए (मुंबई) हो गई है। जबकि 450S प्रमोशनल पीरियड के दौरान एक्स-शोरूम कीमत 1,13,100 रुपए (मुंबई) में उपलब्ध है।

ओला टू-व्हीलर पर डिस्काउंट

ओला इलेक्ट्रिक ने चैंपियन महोत्सव (Champion Mahotsav) नाम से एक लिमिटेड पीरियड ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत ग्राहकों को 10,000 रुपए तक के फायदे दिए जा रहे हैं। ग्राहक कंपनी के किसी भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 10,000 रुपए तक का लाभ ले सकते हैं। यह ऑफर पूरे भारत में लागू है और कंपनी की सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल रेंज पर उपलब्ध होगा। इस कैंपेन के दौरान कंपनी के कई लोकप्रिय मॉडल्स पर ऑफर दिया जा रहा है, जिनमें Ola S1 Pro, Ola S1 Pro+, Ola S1 X, Ola S1 X+ और Ola Roadster X शामिल है।

ओला ने दूसरी तरफ, भारतीय टीम द्वारा टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद S1 Pro+ और Roadster X+ का लिमिटेड-रन चैंपियंस एडिशन लॉन्च किया है। चैंपियंस एडिशन में 5.2kWh बैटरी वाले 4680 भारत सेल-पावर्ड S1 Pro+ और 9.1kWh बैटरी वाले Roadster X+ पर ब्लू-थीम वाली लिवरी दी गई है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह एडिशन अप्रैल 2026 के आखिर तक मिलेगा। S1 Pro+ की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,54,999 रुपए और Roadster X+ की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,09,999 रुपए तय की गई है।