पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइलिक को नए में अपग्रेड करने का मौका, ओला ने शुरू किया नया प्रोग्राम

Feb 21, 2026 02:10 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक को पोजिशन काफी कमजोर हो चुकी है। अब कंपनी ने अपनी सेल्स में इजाफा करने के लिए एक अपग्रेड प्रोग्राम शुरू किया है। दरअसल, कंपनी के फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल ने अपने जेन 1 और जेन 2 स्कूटर और बाइक के उन ओनर्स के लिए इस प्रोग्राम की घोषणा की है।

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक को पोजिशन काफी कमजोर हो चुकी है। ऐसे में अब कंपनी ने अपनी सेल्स में इजाफा करने के लिए एक अपग्रेड प्रोग्राम शुरू किया है। दरअसल, कंपनी के फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल ने अपने जेन 1 और जेन 2 स्कूटर और बाइक के उन ओनर्स के लिए इस प्रोग्राम की घोषणा की है जो नए जेन 3 मॉडल में दिलचस्पी रखते हैं। अपने पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु में इसके मौजूदा कस्टमर इस वीकेंड से शुरू होने वाली इस स्कीम का सबसे पहले फायदा उठा पाएंगे।

हालांकि, उन्होंने इसकी प्राइसिंग डिटेल्स के साथ अपग्रेड स्कीम कब, कहां और कैसे ऑफर की जाएगी, इसकी जानकारी के बारे में नहीं बताया। अपग्रेड प्रोग्राम में ओला इलेक्ट्रिक के जेन 3 मॉडल जैसे S1 Pro, S1 Pro+ और S1X जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर और रोडस्टर, रोडस्टर X और रोडस्टर X+ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शामिल हैं। उन्होंने कन्फर्म किया कि ओला की इन-हाउस 4680 'भारत सेल' बैटरी इस्तेमाल करने वाले वैरिएंट भी अपग्रेड स्कीम के तहत आते हैं।

ये भी पढ़ें:हुंडई की इस नई कार के रेंडर आए सामने, डिजाइन और फीचर्स का हुआ खुलासा

जेन 3 मॉडल्स की अभी की कीमतें S1 X 2kWh वैरिएंट के लिए 82,999 रुपए (एक्स-शोरूम, सब्सिडी के बाद, चार्जर और Move OS+ लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन सहित) से शुरू होकर रोडस्टर X+ 9.1kWh वैरिएंट के लिए 1,89,999 (एक्स-शोरूम, चार्जर और Move OS+ लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन सहित) तक जाती हैं। कुछ ओला इलेक्ट्रिक मॉडल्स ने भारत सरकार की PM E-Drive प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए क्वालिफाई किया है, जिससे खरीदारों को आखिरी खरीद कीमत पर सब्सिडी मिलती है।

ये भी पढ़ें:देश की 5 सबसे सस्ती 7-सीटर CNG कार; 26KM तक माइलेज और कीमत सिर्फ ₹5.76 लाख

खराब सर्विस के चलते लगातर घट रही सेल
पिछले हफ्ते कंपनी की सबसे नई अर्निंग्स कॉल में ओला इलेक्ट्रिक के CFO दीपक रस्तोगी ने माना कि कस्टमर सर्विस की शिकायतों से जुड़े 'एग्जिक्यूशन गैप' की वजह से कस्टमर का भरोसा कम हुआ है, खासकर खराब टर्नअराउंड टाइम की वजह से। अग्रवाल ने 13 फरवरी को अपने सोशल मीडिया पर एक शेयरहोल्डर्स लेटर भी पोस्ट किया, जिसमें कहा गया था कि Q3 FY26 ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक स्ट्रक्चरल रीसेट है और सर्विस एग्जिक्यूशन को कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती बताया। सर्विस बैकलॉग अब लगभग 50% कम हो गए हैं और लगभग 80% सर्विस रिक्वेस्ट एक दिन के अंदर पूरी हो जाती हैं।

ये भी पढ़ें:पहली कार खरीदने वालों के लिए 7 शानदार ऑप्शन, कीमत ₹4.70 लाख, माइलेज 35Km

ओला का मार्केट शेयर घटकर 16% हुआ
ओला इलेक्ट्रिक अपने पूरे बिजनेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट कम कर रही है और इस हफ्ते यह भी घोषणा की कि वह अपने स्ट्रक्चरल रीसेट के हिस्से के तौर पर पूरे भारत में अपने ऑफलाइन रिटेल फुटप्रिंट को और कम करके सिर्फ 550 जगहों पर कर देगी, जो कंपनी के पीक पर लगभग 4,000 स्टोर थे। ओला इलेक्ट्रिक, जो पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में सबसे आगे थी, अब उसका मार्केट शेयर 2024 में 36.7% से घटकर 2025 के आखिर में 16.1% रह गया है। कैलेंडर साल 2025 में सालाना बिक्री सिर्फ 196,767 यूनिट्स रही, जबकि कॉम्पिटिटर्स TVS मोटर्स, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी ने अपनी स्थिति बेहतर की है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Ola Electric Scooter Electric Scooter Electric Vehicles अन्य..

