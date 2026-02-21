पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइलिक को नए में अपग्रेड करने का मौका, ओला ने शुरू किया नया प्रोग्राम
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक को पोजिशन काफी कमजोर हो चुकी है। ऐसे में अब कंपनी ने अपनी सेल्स में इजाफा करने के लिए एक अपग्रेड प्रोग्राम शुरू किया है। दरअसल, कंपनी के फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल ने अपने जेन 1 और जेन 2 स्कूटर और बाइक के उन ओनर्स के लिए इस प्रोग्राम की घोषणा की है जो नए जेन 3 मॉडल में दिलचस्पी रखते हैं। अपने पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु में इसके मौजूदा कस्टमर इस वीकेंड से शुरू होने वाली इस स्कीम का सबसे पहले फायदा उठा पाएंगे।
हालांकि, उन्होंने इसकी प्राइसिंग डिटेल्स के साथ अपग्रेड स्कीम कब, कहां और कैसे ऑफर की जाएगी, इसकी जानकारी के बारे में नहीं बताया। अपग्रेड प्रोग्राम में ओला इलेक्ट्रिक के जेन 3 मॉडल जैसे S1 Pro, S1 Pro+ और S1X जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर और रोडस्टर, रोडस्टर X और रोडस्टर X+ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शामिल हैं। उन्होंने कन्फर्म किया कि ओला की इन-हाउस 4680 'भारत सेल' बैटरी इस्तेमाल करने वाले वैरिएंट भी अपग्रेड स्कीम के तहत आते हैं।
जेन 3 मॉडल्स की अभी की कीमतें S1 X 2kWh वैरिएंट के लिए 82,999 रुपए (एक्स-शोरूम, सब्सिडी के बाद, चार्जर और Move OS+ लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन सहित) से शुरू होकर रोडस्टर X+ 9.1kWh वैरिएंट के लिए 1,89,999 (एक्स-शोरूम, चार्जर और Move OS+ लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन सहित) तक जाती हैं। कुछ ओला इलेक्ट्रिक मॉडल्स ने भारत सरकार की PM E-Drive प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए क्वालिफाई किया है, जिससे खरीदारों को आखिरी खरीद कीमत पर सब्सिडी मिलती है।
खराब सर्विस के चलते लगातर घट रही सेल
पिछले हफ्ते कंपनी की सबसे नई अर्निंग्स कॉल में ओला इलेक्ट्रिक के CFO दीपक रस्तोगी ने माना कि कस्टमर सर्विस की शिकायतों से जुड़े 'एग्जिक्यूशन गैप' की वजह से कस्टमर का भरोसा कम हुआ है, खासकर खराब टर्नअराउंड टाइम की वजह से। अग्रवाल ने 13 फरवरी को अपने सोशल मीडिया पर एक शेयरहोल्डर्स लेटर भी पोस्ट किया, जिसमें कहा गया था कि Q3 FY26 ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक स्ट्रक्चरल रीसेट है और सर्विस एग्जिक्यूशन को कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती बताया। सर्विस बैकलॉग अब लगभग 50% कम हो गए हैं और लगभग 80% सर्विस रिक्वेस्ट एक दिन के अंदर पूरी हो जाती हैं।
ओला का मार्केट शेयर घटकर 16% हुआ
ओला इलेक्ट्रिक अपने पूरे बिजनेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट कम कर रही है और इस हफ्ते यह भी घोषणा की कि वह अपने स्ट्रक्चरल रीसेट के हिस्से के तौर पर पूरे भारत में अपने ऑफलाइन रिटेल फुटप्रिंट को और कम करके सिर्फ 550 जगहों पर कर देगी, जो कंपनी के पीक पर लगभग 4,000 स्टोर थे। ओला इलेक्ट्रिक, जो पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में सबसे आगे थी, अब उसका मार्केट शेयर 2024 में 36.7% से घटकर 2025 के आखिर में 16.1% रह गया है। कैलेंडर साल 2025 में सालाना बिक्री सिर्फ 196,767 यूनिट्स रही, जबकि कॉम्पिटिटर्स TVS मोटर्स, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी ने अपनी स्थिति बेहतर की है।
