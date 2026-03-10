T20 जीत का जश्न! Ola ने अपने इन मॉडलों पर किया ₹10,000 छूट का ऐलान, फौरन लपक लें डील

Mar 10, 2026 02:23 am IST

ओला को T20 वर्ल्ड कप के दौरान ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब भारत की ऐतिहासिक तीसरी जीत का जश्न मनाने के लिए कंपनी ने चैंपियन महोत्सव (Champion Mahotsav) शुरू किया है, जिसके तहत ग्राहक ₹10,000 तक की बचत कर सकते हैं।

भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न का माहौल सिर्फ क्रिकेट फैंस तक ही सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने भी इस खुशी को खास अंदाज में मनाने का फैसला किया है। कंपनी ने चैंपियन महोत्सव (Champion Mahotsav) नाम से एक लिमिटेड पीरियड ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत ग्राहकों को ₹10,000 तक के फायदे दिए जा रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सिर्फ 3 दिन का खास ऑफर

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) का यह खास अभियान सिर्फ तीन दिनों के लिए चलाया जा रहा है। इस दौरान ग्राहक कंपनी के किसी भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹10,000 तक का लाभ ले सकते हैं। यह ऑफर पूरे भारत में लागू है और कंपनी की सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल रेंज पर उपलब्ध होगा।

किन मॉडलों पर मिलेगा फायदा?

इस कैंपेन के दौरान कंपनी के कई लोकप्रिय मॉडल्स पर ऑफर दिया जा रहा है, जिनमें Ola S1 Pro, Ola S1 Pro+, Ola S1 X, Ola S1 X+ और Ola Roadster X शामिल है। कंपनी की जेन 3 S1 (Gen 3 S1) स्कूटर रेंज और रोडस्टर (Roadster) इलेक्ट्रिक बाइक सीरीज दोनों इस ऑफर का हिस्सा हैं।

कितनी है कीमत?

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की कीमत ₹77,999 से शुरू होकर लगभग ₹1.14 लाख तक जाती है। इनमें अलग-अलग बैटरी विकल्प भी शामिल हैं, जैसे कि इसमें 2kWh, 3kWh, 4kWh और 5.2kWh जैसे ऑप्शन मिलते हैं। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मॉडल चुनने की सुविधा मिलती है।

पहले भी चलाया गया था खास कैंपेन

कंपनी ने इससे पहले मैच महोत्सव (Match Mahotsav) नाम से भी एक कैंपेन चलाया था, जिसे T20 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब भारत की ऐतिहासिक तीसरी जीत का जश्न मनाने के लिए कंपनी ने चैंपियन महोत्सव (Champion Mahotsav) शुरू किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इस ऑफर का फायदा उठा सकें।