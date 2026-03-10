Hindustan Hindi News
T20 जीत का जश्न! Ola ने अपने इन मॉडलों पर किया ₹10,000 छूट का ऐलान, फौरन लपक लें डील

Mar 10, 2026 02:23 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ओला को T20 वर्ल्ड कप के दौरान ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब भारत की ऐतिहासिक तीसरी जीत का जश्न मनाने के लिए कंपनी ने चैंपियन महोत्सव (Champion Mahotsav) शुरू किया है, जिसके तहत ग्राहक ₹10,000 तक की बचत कर सकते हैं।

भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न का माहौल सिर्फ क्रिकेट फैंस तक ही सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने भी इस खुशी को खास अंदाज में मनाने का फैसला किया है। कंपनी ने चैंपियन महोत्सव (Champion Mahotsav) नाम से एक लिमिटेड पीरियड ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत ग्राहकों को ₹10,000 तक के फायदे दिए जा रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
सिर्फ 3 दिन का खास ऑफर

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) का यह खास अभियान सिर्फ तीन दिनों के लिए चलाया जा रहा है। इस दौरान ग्राहक कंपनी के किसी भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹10,000 तक का लाभ ले सकते हैं। यह ऑफर पूरे भारत में लागू है और कंपनी की सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल रेंज पर उपलब्ध होगा।

किन मॉडलों पर मिलेगा फायदा?

इस कैंपेन के दौरान कंपनी के कई लोकप्रिय मॉडल्स पर ऑफर दिया जा रहा है, जिनमें Ola S1 Pro, Ola S1 Pro+, Ola S1 X, Ola S1 X+ और Ola Roadster X शामिल है। कंपनी की जेन 3 S1 (Gen 3 S1) स्कूटर रेंज और रोडस्टर (Roadster) इलेक्ट्रिक बाइक सीरीज दोनों इस ऑफर का हिस्सा हैं।

कितनी है कीमत?

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की कीमत ₹77,999 से शुरू होकर लगभग ₹1.14 लाख तक जाती है। इनमें अलग-अलग बैटरी विकल्प भी शामिल हैं, जैसे कि इसमें 2kWh, 3kWh, 4kWh और 5.2kWh जैसे ऑप्शन मिलते हैं। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मॉडल चुनने की सुविधा मिलती है।

पहले भी चलाया गया था खास कैंपेन

कंपनी ने इससे पहले मैच महोत्सव (Match Mahotsav) नाम से भी एक कैंपेन चलाया था, जिसे T20 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब भारत की ऐतिहासिक तीसरी जीत का जश्न मनाने के लिए कंपनी ने चैंपियन महोत्सव (Champion Mahotsav) शुरू किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इस ऑफर का फायदा उठा सकें।

अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह मौका अच्छा हो सकता है। ओला (Ola Electric) के चैंपियन महोत्सव (Champion Mahotsav) के दौरान ग्राहकों को सीमित समय के लिए ₹10,000 तक का फायदा मिल रहा है, जो ईवी खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए एक अच्छी डील साबित हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
