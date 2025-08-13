₹81,000 में लॉन्च हुआ ये धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में 130km तक दौड़ेगा; ओला और एथर से होगा मुकाबला

ओडसी सन (Odysse Sun) इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो गया है। इसकी कीमत कंपनी ने 81,000 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है। ये ई-स्कूटर सिंगल चार्ज में 130km तक दौड़ेगा। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Wed, 13 Aug 2025 05:29 PM

भारत में हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज को बढ़ाते हुए ओडसी इलेक्ट्रिक व्हीकल (Odysse Electric Vehicles) ने अपना नया ओडसी सन (Odysse Sun) ई-स्कूटर लॉन्च कर दिया है। ये ईवी 1.95kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जिसकी कीमत 81,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, 2.9kWh बैटरी पैक कीमत 91,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसकी टॉप स्पीड 70 kmph की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कंपनी इसे एक सिटी-फोकस्ड EV के रूप में पेश कर रही है, जो परफॉर्मेंस, कम्फर्ट और सुविधा का संतुलन देती है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन और सभी ओडिस डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है।

बैटरी पैक रेंज चार्जिंग टाइम 1.95 kWh 85 km तक 4 घंटे 2.9 kWh 130 km तक 4.5 घंटे

डिजाइन और कलर ऑप्शन Odysse Sun का डिजाइन प्लस-साइज एर्गोनॉमिक है, जो कम्फर्ट और स्पोर्टी लुक का कॉम्बिनेशन देता है। ये ईवी पेटिना ग्रीन (Patina Green), गनमेंटल ग्रे (Gunmetal Grey), फैंटम ब्लैक (Phantom Black) और आइस ब्लू (Ice Blue) कलर ऑप्शन के साथ आती है।

ओडसी सन (Odysse Sun) के फीचर्स की बात करें तो इसमें LED लाइटिंग, एविएशन-ग्रेड सीट, 32-लीटर अंडर-सीट स्टोरेज (Ola S1 Air: 34L, Ather Rizta: 22L) मिलता है।

फीचर्स हाइलाइट्स फीचर्स हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, हाइड्रोलिक मल्टी-लेवल एडजस्टेबल रियर शॉक एब्जॉर्बर, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, कीलेस स्टार्ट-स्टॉप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डबल फ्लैश रिवर्स लाइट, और 3 राइडिंग मोड्स (Drive, Parking, Reverse) मिलते हैं।

कंपटीशन से मुकाबला

मॉडल रेंज (किमी) स्टोरेज (लीटर) टॉप स्पीड Odysse Sun (2.9 kWh) 130 32 70 kmph Ola S1 Air 151 34 90 kmph Ather Rizta 125 22 80 kmph TVS iQube Base 100 17 78 kmph