इस कंपनी के ई-स्कूटर पर टूटे लोग, बिक्री में आई 275% की बंपर उछाल; 30 दिन में हजार से ज्यादा लोगों ने खरीदा

संक्षेप:

जनवरी 2026 में ओडसी इलेक्ट्रिक (Odysse Electric) ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। कंपनी की बिक्री 1,058 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 275% की सालाना उछाल को दर्शाती है। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स डिटेल्स जानते हैं।

Jan 31, 2026 08:48 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। इस क्रम में ओडसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Odysse Electric Vehicles) लगातार अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। कंपनी ने जनवरी 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिक्री के नए आंकड़े छू लिए हैं। ओडसी इलेक्ट्रिक (Odysse Electric) ने जनवरी 2026 में कुल 1,058 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो जनवरी 2025 में 282 यूनिट्स थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

275% की जबरदस्त YoY ग्रोथ

सालाना आधार पर 275% की जबरदस्त YoY ग्रोथ हासिल की। दिसंबर 2025 में कंपनी ने 990 यूनिट्स डिस्पैच की थीं। इस लिहाज से देखें तो जनवरी 2026 में 6.9% की MoM ग्रोथ भी दर्ज की गई।

EV सेगमेंट में बढ़ती पकड़

यह ग्रोथ साफ तौर पर दिखाती है कि ओडसी इलेक्ट्रिक (Odysse Electric) भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में तेजी से अपनी जगह बना रही है। कंपनी अब देशभर में 300 से ज्यादा PIN कोड्स में अपने ग्राहकों को सेवाएं दे रही है।

शहरी इलाकों में सस्टेनेबल, किफायती और भरोसेमंद मोबिलिटी की बढ़ती डिमांड ओडसी (Odysse) के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। कंपनी का कहना है कि यह सफलता Tier-1 और Tier-2 शहरों में विस्तार, बेहतर होती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदों को लेकर बढ़ती जागरूकता का नतीजा है।


2025 में भी स्ट्रॉन्ग सेल

कैलेंडर ईयर 2025 (CY2025) में ओडसी इलेक्ट्रिक (Odysse Electric) ने कुल 5,255 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की थी, यानी कंपनी की ग्रोथ ट्रेंड लगातार ऊपर की ओर रहा है।

कंपनी के 13 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर

ओडसी (Odysse) के पास फिलहाल 13 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का पोर्टफोलियो है, जिसमें रेसर नियो (Racer Neo), स्नैप (Snap), हायफाई (HyFy), सन (हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर) जैसे मॉडल अलग-अलग जरूरतों और बजट को ध्यान में रखकर पेश किए गए हैं।

CEO का बयान

जनवरी के प्रदर्शन पर बात करते हुए ओडसी इलेक्ट्रिक (Odysse Electric) के CEO नेमिन वोरा ने कहा कि 2026 की शुरुआत इतने मजबूत सेल्स आंकड़ों के साथ होना हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ग्राहक-केन्द्रित सोच का प्रमाण है। यह ग्रोथ सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि भारतीय ग्राहकों का ओडसी (Odysse) पर भरोसा दर्शाती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
