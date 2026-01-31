इस कंपनी के ई-स्कूटर पर टूटे लोग, बिक्री में आई 275% की बंपर उछाल; 30 दिन में हजार से ज्यादा लोगों ने खरीदा

संक्षेप: जनवरी 2026 में ओडसी इलेक्ट्रिक (Odysse Electric) ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। कंपनी की बिक्री 1,058 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो 275% की सालाना उछाल को दर्शाती है। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स डिटेल्स जानते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। इस क्रम में ओडसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Odysse Electric Vehicles) लगातार अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। कंपनी ने जनवरी 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिक्री के नए आंकड़े छू लिए हैं। ओडसी इलेक्ट्रिक (Odysse Electric) ने जनवरी 2026 में कुल 1,058 यूनिट्स की बिक्री हासिल की, जो जनवरी 2025 में 282 यूनिट्स थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

275% की जबरदस्त YoY ग्रोथ

सालाना आधार पर 275% की जबरदस्त YoY ग्रोथ हासिल की। दिसंबर 2025 में कंपनी ने 990 यूनिट्स डिस्पैच की थीं। इस लिहाज से देखें तो जनवरी 2026 में 6.9% की MoM ग्रोथ भी दर्ज की गई।

EV सेगमेंट में बढ़ती पकड़

यह ग्रोथ साफ तौर पर दिखाती है कि ओडसी इलेक्ट्रिक (Odysse Electric) भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में तेजी से अपनी जगह बना रही है। कंपनी अब देशभर में 300 से ज्यादा PIN कोड्स में अपने ग्राहकों को सेवाएं दे रही है।

शहरी इलाकों में सस्टेनेबल, किफायती और भरोसेमंद मोबिलिटी की बढ़ती डिमांड ओडसी (Odysse) के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। कंपनी का कहना है कि यह सफलता Tier-1 और Tier-2 शहरों में विस्तार, बेहतर होती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदों को लेकर बढ़ती जागरूकता का नतीजा है।



2025 में भी स्ट्रॉन्ग सेल

कैलेंडर ईयर 2025 (CY2025) में ओडसी इलेक्ट्रिक (Odysse Electric) ने कुल 5,255 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की थी, यानी कंपनी की ग्रोथ ट्रेंड लगातार ऊपर की ओर रहा है।

कंपनी के 13 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ओडसी (Odysse) के पास फिलहाल 13 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का पोर्टफोलियो है, जिसमें रेसर नियो (Racer Neo), स्नैप (Snap), हायफाई (HyFy), सन (हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर) जैसे मॉडल अलग-अलग जरूरतों और बजट को ध्यान में रखकर पेश किए गए हैं।

CEO का बयान