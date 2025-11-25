Hindustan Hindi News
अब छोटा सा अमाउंट देकर भी खरीद पाएंगे इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, कंपनी ने शुरू की ये सुविधा

अब छोटा सा अमाउंट देकर भी खरीद पाएंगे इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, कंपनी ने शुरू की ये सुविधा

संक्षेप:

ओडिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Odysse Electric Vehicles) ने अपने मॉडल की खरीद को ग्राहकों के लिए आसान बनाने के लिए एक जरूरी कदम उठाया है। दरअसल, कंपनी ने श्रीराम ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड (Shriram Green Finance Limited) के साथ समझौता किया है।

Tue, 25 Nov 2025 01:41 PM
ओडिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Odysse Electric Vehicles) ने अपने मॉडल की खरीद को ग्राहकों के लिए आसान बनाने के लिए एक जरूरी कदम उठाया है। दरअसल, कंपनी ने श्रीराम ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड (Shriram Green Finance Limited) के साथ समझौता किया है। इस समझौते के साथ भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को खरीदने के लिए आसान और अफॉर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन मिलेंगे। इस साझेदारी से उन ग्राहकों को टू-व्हीलर्स खरीदने में आसान हो जाएगी जो डेली पेट्रोल के खर्च को बचाने के लिए ईवी पर शिफ्ट होने चाहते हैं।

दरअसल, इस सझादेरी से देश के अंदर डेली राइडर्स, छोटे दुकानदारों, डिलीवरी एक्‍जेक्यूटिव्स और परिवारों को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदने में सहायता मिलेगी, जिससे अधिक लोग पर्यावरण के अनुकूल, स्मार्ट और टिकाऊ मोबिलिटी की ओर बढ़ सकेंगे। इस समझौते पर कंपनी के फाउंडर और CEO, निमिन वोरा ने कहा कि यह गठजोड़ केवल बिजनेस पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है, जो भारत में साफ और स्मार्ट मोबिलिटी के लिए नए रास्ते खोलेगा। वो मानते हैं कि यह साझेदारी भारत के हर नागरिक को इलेक्ट्रिक क्रांति का हिस्सा बनने का मौका देगी और स्थिरता को जीवनशैली बनाएगी।​

इस साझेदारी के तहत श्रीराम ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड की व्यापक नेटवर्किंग के जरिए देशभर में ओडिसी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदने वालों के लिए आसान फाइनेंशियल समाधान उपलब्ध होंगे। यह छोटे व्यवसायियों और आम ट्रांसपोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिए EV खरीदना ज्यादा सुलभ और अफॉर्डेबल बनाएगा। इस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल ओरनशिप का सपना हकीकत बनने जा रहा है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर्स, बजाज इलेक्ट्रिक जैसे मॉडल से होता है।

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मुख्य चुनौतियों में से एक रही हैं। ओडिसी इलेक्ट्रिक और श्रीराम ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड की यह पहल इन्हीं चुनौतियों को कम कर अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छ और टिकाऊ दोपहिया वाहन खरीदने में मदद करेगी। इससे देश की कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। साथ ही, लोग पेट्रोल की कीमत में आसान EMI के साथ इन्हें खरीद पाएंगे और हर महीने मोटी बचत भी करेंगे।

