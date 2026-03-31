इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी मंथली सेल दर्ज की; ये ओला, बजाज, TVS, एथर या हीरो नहीं
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओडिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल ने मार्च 2026 में अपनी बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। ये उसका अब तक का सबसे अच्छी मंथली सेल भी है। कंपनी ने इस महीने कुल 1350 यूनिट की बिक्री की, जो भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में लगातार बनी हुई तेज़ी को दिखाता है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओडिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल (Odysse Electric Vehicles) ने मार्च 2026 में अपनी बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। ये उसका अब तक का सबसे अच्छी मंथली सेल भी है। कंपनी ने इस महीने कुल 1350 यूनिट की बिक्री की, जो भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में लगातार बनी हुई तेज़ी को दिखाता है। कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि मार्च का यह शानदार प्रदर्शन, बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और अपने प्रोडक्ट्स की क्रेडिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों का नतीजा है।
मंथली और ईयरली ग्रोथ मिली
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की डिमांड लगातार बढ़ने के साथ ही, ओडिसी इलेक्ट्रिक अपनी नेटवर्क को और मजबूत करने, ग्राहकों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह परफॉर्मेंस फरवरी 2026 के मुकाबले साफ तौर पर बेहतर है। फरवरी में कंपनी ने 1127 यूनिट्स बेची थीं, जिसका मतलब है कि महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2026 में साल-दर-साल (YoY) बिक्री में लगभग 137% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले साल इसी महीने में 569 यूनिट्स बेची गई थीं। हालांकि, यह YoY बढ़ोतरी 781 यूनिट्स की बहुत छोटी बिक्री के आधार पर हुई है।
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BYD Sealion 7
₹ 49.4 - 54.9 लाख
BMW iX1 LWB
₹ 49 लाख
Hyundai Ioniq 5
₹ 46.05 लाख
Volvo EX40
₹ 56.1 लाख
बिक्री में यह जबरदस्त ईयरली उछाल, ग्राहकों की पसंद में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ आ रहे बड़े बदलाव को दिखाता है। इस बदलाव की मुख्य वजह, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें, पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं और बेहतर होते प्रोडक्ट्स हैं। इंडस्ट्री के रुझानों से पता चलता है कि अर्बन और सेमी-अर्बन, दोनों तरह के बाजार इस बढ़ती डिमांड में अपना योगदान दे रहे हैं।
कंपनी अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी लगातार विस्तार कर रही है। कंपनी अब 150 से ज्यादा शहरों में काम कर रही है। वहीं, 17 राज्यों के 500 से ज्यादा पिन कोड तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इस व्यापक पहुंच की मदद से कंपनी नए ग्राहकों तक पहुंच पा रही है। खास तौर पर उन इलाकों में जहां डेली आने-जाने और 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।
कंपनी के पोर्टफोलियो में कई प्रोडक्ट
कंपनी के मौजूदा प्रोडक्ट्स में लो स्पीड और हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसमें Hy-Fy, RACER NEO, SUN, TROT 2.0, SNAP और HAWK Li जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। ये सभी मॉडल्स अलग-अलग तरह की जरूरतों को पूरा करते हैं। चाहे वो निजी तौर पर आने-जाने के लिए हों या फिर फ्लीट के तौर पर इस्तेमाल के लिए हों। स्कूटर्स के अलावा, ओडिसी ने Evoqis और Vader जैसे मॉडल्स के साथ प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी कदम रख दिया है। ये प्रोडक्ट्स उन राइडर्स के लिए हैं जो ज्यादा परफॉर्मेंस और ज्यादा रेंज चाहते हैं, जिससे ब्रांड की अपील एंट्री-लेवल ग्राहकों से आगे तक बढ़ जाती है।
BaaS मॉडल पर भी कर रही काम
कंपनी IoT इंटीग्रेशन और कई तरह के बैटरी कॉन्फिगरेशन जैसे फीचर्स भी देती है, जिससे कंज्यूमर और बिजनेस, दोनों तरह के इस्तेमाल में फ्लेग्जिबिलिटी मिलती है। कंपनी की स्ट्रैटजी का एक अहम हिस्सा Indofast Energy के साथ उसकी पार्टनरशिप है। यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और SUN मोबिलिटी का एक जॉइंट वेंचर है। इस पार्टनरिश के जरिए SNAP और Hy-Fy स्कूटरों समेत कुछ चुनिंदा मॉडलों में बैटरी-स्वैपिंग टेक्नोलॉजी लाई गई है। यह पहल 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) मॉडल को बढ़ावा देती है, जिससे ओनरिशप की शुरुआती लागत कम हो जाती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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