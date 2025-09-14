Odisha to enhance subsidy for electric two-wheelers to Rs 30000, Know more details खुशखबरी! इस राज्य के लोगों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलेगी ₹30,000 तक सब्सिडी, कार पर होगी इतने लाख की बचत, Auto Hindi News - Hindustan
खुशखबरी! इस राज्य के लोगों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलेगी ₹30,000 तक सब्सिडी, कार पर होगी इतने लाख की बचत

ओडिशा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।  जी हां, यहां पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर अब 30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 04:08 PM
ओडिशा सरकार ने राज्य में ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सब्सिडी 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने का फैसला लिया है। यह प्रावधान नई ड्राफ्ट EV पॉलिसी 2025 के तहत शामिल किया गया है, जो इंडस्ट्री से सुझाव मिलने के बाद लागू होगी और अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सब्सिडी कैसे मिलेगी?

सब्सिडी 5,000 प्रति kWh बैटरी क्षमता के हिसाब से होगी। इसकी अधिकतम सीमा 30,000 तक होगी, जो पहले केवल 20,000 थी। सरकार का मानना है कि अब मार्केट में हाई-कैपेसिटी बैटरी वाले स्कूटर और बाइक आ चुके हैं, इसलिए सब्सिडी बढ़ाना जरूरी है, ताकि ग्राहकों को वास्तविक लाभ मिल सके।

टू-व्हीलर ही नहीं, बाकी वाहनों पर भी फायदा

इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर, 4-व्हीलर, टैक्सी, ट्रक और बस पर भी सब्सिडी लागू होगी। 4-व्हीलर (टैक्सी/लाइट मोटर व्हीकल) पर सब्सिडी 1.50 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की जाएगी। इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर सरकार 20 लाख तक की सब्सिडी देगी।

कौन होंगे पात्र?

केवल ओडिशा के स्थायी निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। हर व्यक्ति हर ईवी सेगमेंट में सिर्फ एक बार इंसेंटिव का दावा कर सकेगा। साथ ही सरकार 15 करोड़ का फंड R&D (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) के लिए बनाएगी।

2030 का टारगेट

ओडिशा ईवी पॉलिसी 2021 का लक्ष्य था कि 4 साल में 20% नए रजिस्ट्रेशन ईवी हों। लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ 9% तक ही पहुंच पाया। नई पॉलिसी 2025 का लक्ष्य और बड़ा है। इसके तहत 2030 तक 50% नए वाहन इलेक्ट्रिक बनाने का है।

साफ है कि बढ़ी हुई सब्सिडी और नए प्रोत्साहन ईवी सेक्टर को बड़ा बूस्ट देंगे। इससे न सिर्फ ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदना और भी आसान और किफायती हो जाएगा।

