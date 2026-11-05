वियतनाम की कंपनी मारुति पर भारी पड़ी; टाटा, MG, महिंद्रा के तो आसपास भी नहीं; देखें सालभर का सेल्स चार्ट

इस सेगमेंट के लिए अक्टूबर लगातार पांचवां महीना रहा जब इनकी रिटेल सेल्स 30,000 यूनिट से ऊपर रही। अक्टूबर में 36,911 यूनिट की बिक्री हुई, जो अक्टूबर 2025 में 20,954 यूनिट से 76% ज्यादा है। यह इस साल के साथ अब तक सेगमेंट को मिली दूसरी सबसे बड़ी मंथली सेल्स भी है।

वियतनाम की कंपनी मारुति पर भारी पड़ी

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इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री अब सातवें घोड़े पर सवार हो चुकी है। इस सेगमेंट के लिए अक्टूबर लगातार पांचवां महीना रहा जब इनकी रिटेल सेल्स 30,000 यूनिट से ऊपर रही। अक्टूबर में 36,911 यूनिट की बिक्री हुई, जो अक्टूबर 2025 में 20,954 यूनिट से 76% ज्यादा है। यह इस साल के साथ अब तक सेगमेंट को मिली दूसरी सबसे बड़ी मंथली सेल्स भी है। यह सितंबर में बेची गई रिकॉर्ड 38,335 यूनिट से सिर्फ 4% कम है। नवंबर की बिक्री के साथ, चालू तिमाही भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार के लिए अब तक की सबसे मजबूत तिमाही बन सकती है। खास बात ये है कि सेगमेंट में टाटा मोटर्स आज भी नंबर-1 कंपनी बनी हुई है। जबकि वियतनाम की विनाफास्ट और देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि, अभी विनफास्ट आगे चल रही है।

जनवरी से अक्टूबर 2026 तक इलेक्ट्रिक कार सेल्स महीना CY2026 CY2025 चेंज % जनवरी 21,563 13,325 62 फरवरी 16,294 10,481 55 मार्च 25,461 14,390 77 अप्रैल 25,982 14,794 76 मई 28,415 14,695 93 जून 33,639 15,274 120 जुलाई 34,709 17,934 94 अगस्त 32,568 20,182 61 सितंबर 38,335 18,520 107 अक्टूबर 36,911 20,954 76 नवंबर - 15,497 - दिसंबर - 14,869 - टोटल 2,93,877 1,90,915 -

जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच 2,93,877 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। नवंबर और दिसंबर में अनुमानित 75,000 यूनिट के आधार पर 2026 के लिए कुल बिक्री लगभग 3,75,000 यूनिट तक पहुंच सकती है। 2026 की पहली तिमाही (Q1) में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 63,318 यूनिट रही, जो पिछले साल की समान अवधि की 38,196 यूनिट से 66% अधिक है। Q2 में 88,036 यूनिट की बिक्री रही, जो एक साल पहले की अवधि से 97% और पिछली तिमाही से 39% की वृद्धि है। तीसरी तिमाही में बिक्री बढ़कर 1,05,612 यूनिट हो गई, जो सालाना आधार पर 86% और दूसरी तिमाही से 20% अधिक है।

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर ब्रांड वाइज सेल्स अक्टूबर 2026 रैंक कंपनी अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 चेंज % 1 टाटा मोटर्स 14,654 8,238 78 2 महिंद्रा 8,541 4,598 86 3 JSW MG 5,938 5,360 11 4 विनफास्ट 2,570 142 1,710 5 किआ 1,395 753 85 6 मारुति 1,199 N/A - 7 हुंडई 759 534 42 8 BYD 737 708 4 9 BMW 462 365 27 10 टेस्ला 291 40 628 11 टोयोटा 190 N/A - 12 मर्सिडीज 62 121 -49 13 स्टेलेंटिस 60 55 9 14 वोल्वो 37 23 61 15 पॉर्शे 15 15 - 16 JLR 0 0 - 17 लोटस 1 1 - 18 ऑडी 0 1 -100 19 रोल्स-रॉयस 0 0 - टोटल 36,911 20,954 76

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की ब्रांड वाइज सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की अक्टूबर 2026 में 14,654 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 8,238 यूनिट बिकी थीं। यानी 78 यूनिट ज्यादा बिकीं। महिंद्रा की अक्टूबर 2026 में 8,541 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 4,598 यूनिट बिकी थीं। यानी 86 यूनिट ज्यादा बिकीं। JSW MG की अक्टूबर 2026 में 5,938 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,360 यूनिट बिकी थीं। यानी 11 यूनिट ज्यादा बिकीं।

विनफास्ट की अक्टूबर 2026 में 2,570 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 142 यूनिट बिकी थीं। यानी 1,710 यूनिट ज्यादा बिकीं। किआ की अक्टूबर 2026 में 1,395 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 753 यूनिट बिकी थीं। यानी 85 यूनिट ज्यादा बिकीं। मारुति की अक्टूबर 2026 में 1,199 यूनिट बिकीं। हुंडई की अक्टूबर 2026 में 759 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 534 यूनिट बिकी थीं। यानी 42 यूनिट ज्यादा बिकीं।

BYD की अक्टूबर 2026 में 737 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 708 यूनिट बिकी थीं। यानी 4 यूनिट ज्यादा बिकीं। BMW की अक्टूबर 2026 में 462 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 365 यूनिट बिकी थीं। यानी 27 यूनिट ज्यादा बिकीं। टेस्ला की अक्टूबर 2026 में 291 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 40 यूनिट बिकी थीं। यानी 628 यूनिट ज्यादा बिकीं। टोयोटा की अक्टूबर 2026 में 190 यूनिट बिकीं।