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वियतनाम की कंपनी मारुति पर भारी पड़ी; टाटा, MG, महिंद्रा के तो आसपास भी नहीं; देखें सालभर का सेल्स चार्ट

By Narendra Jijhontiya
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इस सेगमेंट के लिए अक्टूबर लगातार पांचवां महीना रहा जब इनकी रिटेल सेल्स 30,000 यूनिट से ऊपर रही। अक्टूबर में 36,911 यूनिट की बिक्री हुई, जो अक्टूबर 2025 में 20,954 यूनिट से 76% ज्यादा है। यह इस साल के साथ अब तक सेगमेंट को मिली दूसरी सबसे बड़ी मंथली सेल्स भी है।

October 2026 electric car sales Over 30,000 units hit for fifth straight month
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इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री अब सातवें घोड़े पर सवार हो चुकी है। इस सेगमेंट के लिए अक्टूबर लगातार पांचवां महीना रहा जब इनकी रिटेल सेल्स 30,000 यूनिट से ऊपर रही। अक्टूबर में 36,911 यूनिट की बिक्री हुई, जो अक्टूबर 2025 में 20,954 यूनिट से 76% ज्यादा है। यह इस साल के साथ अब तक सेगमेंट को मिली दूसरी सबसे बड़ी मंथली सेल्स भी है। यह सितंबर में बेची गई रिकॉर्ड 38,335 यूनिट से सिर्फ 4% कम है। नवंबर की बिक्री के साथ, चालू तिमाही भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार के लिए अब तक की सबसे मजबूत तिमाही बन सकती है। खास बात ये है कि सेगमेंट में टाटा मोटर्स आज भी नंबर-1 कंपनी बनी हुई है। जबकि वियतनाम की विनाफास्ट और देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि, अभी विनफास्ट आगे चल रही है।

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जनवरी से अक्टूबर 2026 तक इलेक्ट्रिक कार सेल्स
महीनाCY2026CY2025चेंज %
जनवरी21,56313,32562
फरवरी16,29410,48155
मार्च25,46114,39077
अप्रैल25,98214,79476
मई28,41514,69593
जून33,63915,274120
जुलाई34,70917,93494
अगस्त32,56820,18261
सितंबर38,33518,520107
अक्टूबर36,91120,95476
नवंबर-15,497-
दिसंबर-14,869-
टोटल2,93,8771,90,915-

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जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच 2,93,877 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। नवंबर और दिसंबर में अनुमानित 75,000 यूनिट के आधार पर 2026 के लिए कुल बिक्री लगभग 3,75,000 यूनिट तक पहुंच सकती है। 2026 की पहली तिमाही (Q1) में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 63,318 यूनिट रही, जो पिछले साल की समान अवधि की 38,196 यूनिट से 66% अधिक है। Q2 में 88,036 यूनिट की बिक्री रही, जो एक साल पहले की अवधि से 97% और पिछली तिमाही से 39% की वृद्धि है। तीसरी तिमाही में बिक्री बढ़कर 1,05,612 यूनिट हो गई, जो सालाना आधार पर 86% और दूसरी तिमाही से 20% अधिक है।

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर ब्रांड वाइज सेल्स अक्टूबर 2026
रैंककंपनीअक्टूबर 2026अक्टूबर 2025चेंज %
1टाटा मोटर्स14,6548,23878
2महिंद्रा8,5414,59886
3JSW MG5,9385,36011
4विनफास्ट2,5701421,710
5किआ1,39575385
6मारुति1,199N/A-
7हुंडई75953442
8BYD7377084
9BMW46236527
10टेस्ला29140628
11टोयोटा190N/A-
12मर्सिडीज62121-49
13स्टेलेंटिस60559
14वोल्वो372361
15पॉर्शे1515-
16JLR00-
17लोटस11-
18ऑडी01-100
19रोल्स-रॉयस00-
टोटल36,91120,95476

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की ब्रांड वाइज सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की अक्टूबर 2026 में 14,654 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 8,238 यूनिट बिकी थीं। यानी 78 यूनिट ज्यादा बिकीं। महिंद्रा की अक्टूबर 2026 में 8,541 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 4,598 यूनिट बिकी थीं। यानी 86 यूनिट ज्यादा बिकीं। JSW MG की अक्टूबर 2026 में 5,938 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 5,360 यूनिट बिकी थीं। यानी 11 यूनिट ज्यादा बिकीं।

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विनफास्ट की अक्टूबर 2026 में 2,570 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 142 यूनिट बिकी थीं। यानी 1,710 यूनिट ज्यादा बिकीं। किआ की अक्टूबर 2026 में 1,395 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 753 यूनिट बिकी थीं। यानी 85 यूनिट ज्यादा बिकीं। मारुति की अक्टूबर 2026 में 1,199 यूनिट बिकीं। हुंडई की अक्टूबर 2026 में 759 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 534 यूनिट बिकी थीं। यानी 42 यूनिट ज्यादा बिकीं।

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BYD की अक्टूबर 2026 में 737 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 708 यूनिट बिकी थीं। यानी 4 यूनिट ज्यादा बिकीं। BMW की अक्टूबर 2026 में 462 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 365 यूनिट बिकी थीं। यानी 27 यूनिट ज्यादा बिकीं। टेस्ला की अक्टूबर 2026 में 291 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 40 यूनिट बिकी थीं। यानी 628 यूनिट ज्यादा बिकीं। टोयोटा की अक्टूबर 2026 में 190 यूनिट बिकीं।

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मर्सिडीज की अक्टूबर 2026 में 62 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 121 यूनिट बिकी थीं। यानी 49 यूनिट कम बिकीं। स्टेलेंटिस की अक्टूबर 2026 में 60 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 55 यूनिट बिकी थीं। यानी 9 यूनिट ज्यादा बिकीं। वोल्वो की अक्टूबर 2026 में 37 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 23 यूनिट बिकी थीं। यानी 61 यूनिट ज्यादा बिकीं। पॉर्शे की अक्टूबर 2026 में 15 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 15 यूनिट बिकी थीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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