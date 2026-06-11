स्कोडा और फॉक्सवैगन की बड़ी तैयारी, एक के बाद एक भारत में लॉन्च होंगी ये चार लंबी कारें

ग्राहकों को स्कोडा और VW की इन लंबी कारों में बेहतरीन लुक के साथ कमाल का केबिन और बेहद मॉडर्न फीचर मिलेंगे। इन अपकमिंग कारों में ऑक्टाविया vRS के साथ वर्टस का फेसलिफ्ट भी शामिल है।

स्कोडा और फॉक्सवैगन फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी हैं। दोनों कंपनियां इंडियन मार्केट में अपनी चार नई सेडान्स को लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें फेसलिफ्ट के साथ नए मॉडल भी शामिल हैं। ग्राहकों को स्कोडा और VW की इन लंबी कारों में बेहतरीन लुक के साथ कमाल का केबिन और बेहद मॉडर्न फीचर मिलेंगे। इन अपकमिंग कारों में ऑक्टाविया vRS के साथ वर्टस का फेसलिफ्ट भी शामिल है। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनियां इन नई गाड़ियों में क्या कुछ खास ऑफर करने वाली है।

Volkswagen Virtus Facelift यह इसी साल तीसरी तिमाही में भारत में लॉन्च हो सकती है। हाल ही में वर्टस के फेसलिफ्टेड मॉडल को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। स्पाई शॉट्स से यह कन्फर्म माना जा रहा है कि फॉक्सवैगन नई वर्टस के पहले से ही पॉप्युलर डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने वाला है। इसका ओवरऑल शेप और बॉडी पैनल काफी हद तक मौजूदा मॉडल के जैसे ही रहेंगे। इसके बंपर और फ्रंट फेसिया में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें आपको वही 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि छोटे इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा।

Skoda Superb Diesel स्कोडा भारत में एक बार फिर से डीजल इंजन ऑफर करने की तैयारी में है। स्कोडा सुपर्ब उन सेडान कारों में से एक है, जिसमें डीज़ल इंजन मिलने की उम्मीद है। इसका डीजल वर्जन CBU के तौर पर सेल होगा और इन्हें लिमिटेज नंबर्स में भारत लाया जाएगा। सीबीयू होने के नाते यह सेडान महंगी भी होगी। सुपर्ब डीजल को भारतीय सड़कों पर पहले ही देखा जा चुका है। उम्मीद है कि इसे इस साल के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 2.0-लीटर TDI टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन होगा, जो DSG ट्रांसमिशन के साथ आएगा।

Skoda Octavia vRS Octavia vRS के पहले बैच की 100 यूनिट्स को इंडियन बायर्स से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इसी को देखते हुए कंपनी अब भारत में ऑक्टाविया vRS का दूसरा बैच लाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि इसे इस साल फेस्टिव सीजन के आस-पास लॉन्च किया जाएगा। यह एक फोर-डोर सेडान है, जिसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 13-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 12-स्पीकर कैंटन ऑडियो सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।