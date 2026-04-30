1 लाख रुपये से कम की नई इलेक्ट्रिक बाईक, 777 रुपये में करें बुक, मिलेगी 180km तक की रेंज
ओबेन इलेक्ट्रिक की नई बाइक लॉन्च हो गई है। इसका नाम Rorr Evo है। बाइक की कीमत 1 लाख रुपये से कम है। इसे आप 777 रुपये में बुक कर सकते हैं। इसकी रेंज 180 किमी तक की है।
Oben Electric ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक - Rorr EVO को लॉन्च किया है। इसकी कीमत पहले 10 हजार ग्राहकों के लिए 99,999 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसके बाद इसकी कीमत 1,24,999 रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाएगी। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। आप इसे मात्र 777 रुपये में बुक कर सकते हैं। इसकी डिलिवरी कंपनी के 150 शोरूम्स पर जून 2026 से शुरू होगी। Rorr EVO की टॉप स्पीड 110 kmph है। यह बाइक 180 किमी तक की रेंज ऑफर करती है। यह ओबेन प्लग (फास्ट चार्जर) के साथ मात्र 90 मिनट में 0-80% तक चार्ज हो जाता है। आइए डीटेल में जानते हैं इसके फीचर्स के बारे मे।
180 km तक की रेंज
Rorr Evo में कंपनी अपना खुद का डिवेलप किया I-PMSM मोटर ऑफर कर रही है। इसे 3.4kWh LFP बैटरी पैक के साथ पेयर किया गया है। यह 8 साल की वारंटी और IP67 सर्टिफिकेशन के साथ आता है। ओबेन का दावा है कि बैटरी की टेस्टिंग 280 डिग्री सेल्सियस तक के टेंप्रेचर पर की गई है। इसकी IDC रेंज 180 किमी बताई गई है। जबकि, इसकी रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 150 किमी है। बाइक में चेन-ड्राइव सेटअप भी है, जिससे एफिशिएंसी के 10 पर्सेंट बढ़ने का दावा किया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Oben Rorr Evo
₹ 99,999
Revolt Motors RV400 BRZ
₹ 1.3 लाख
Oben Rorr EZ
₹ 99,999 - 1.3 लाख
Earth Energy EV Evolve Z
₹ 1.3 लाख
Odysse Electric Evoqis
₹ 1.18 - 1.71 लाख
110 kmph की टॉप स्पीड
इसमें 9kW मोटर लगी है, जो IP68-रेटेड है और 110 kmph की टॉप स्पीड देती है। यह 3 सेकंड में 0-40 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। इसका पीक वील टॉर्क 250Nm है। ओबेन का यह भी कहना है कि कंपोनेंट साइज को 40 प्रतिशत तक कम किया गया है, जिससे बाइक का कर्ब वेट 140 किलोग्राम रखने में आसानी हुई है।
दोनों एंड पर 270mm के डिस्क ब्रेक
ट्रेलिस फ्रेम और मौजूदा ARX प्लेटफॉर्म पर बेस्ड Rorr Evo में टेलीस्कोपिक फोर्क और 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इसमें दोनों एंड पर 270mm के डिस्क ब्रेक और CBS (कंट्रोल सिस्टम) मिलते हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस 200mm है, जबकि सीट की ऊंचाई 780mm है। बाइक की सीट की चौड़ाई 680mm है। Evo की वॉटर-वेडिंग कैपेबिलिटी 230mm है।
टीएफटी डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
इसमें 5 इंच के टीएफटी डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ चार राइडिंग मोड - इको, रोड, हैवक और स्मार्ट आईक्यू दिए गए हैं। स्मार्ट आईक्यू मोड में एआई का यूज करके राइडिंग पैटर्न के आधार पर रेंज का अंदाजा लगाया जाता है। ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर इको मोड की स्पीड सिमिट को बढ़ाकर 60 किमी प्रति घंटा कर दिया गया है। बाइक में फॉल अलर्ट भी दिया गया है, जो ऐप के साथ मिलकर काम करता है और ऐक्सिडेंट होने पर इमर्जेंसी कॉन्टैक्ट्स को इसकी जानकारी देता है।
6 लीटर का अंडर-सीट कम्पार्टमेंट
डिजाइन की बात करें तो, इसके फ्रंट में ऑल-एलईडी लाइटिंग, प्रोजेक्टर हेडलाइट और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डीआरएल के साथ एक नया लुक दिया गया है। इसमें 6 लीटर का अंडर-सीट कम्पार्टमेंट और दो यूएसबी पोर्ट के साथ 4 लीटर का टैंक स्टोरेज एरिया है। चार्जिंग ऑप्शन्स में स्टैंडर्ड 15A सॉकेट के लिए ओबेन प्लग और ओबेन पोर्ट शामिल हैं, जो प्रति मिनट चार्जिंग पर 1 किमी की रेंज ऑफर करने का दावा करता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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