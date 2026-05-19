15 दिन में 25000 बुकिंग, लॉन्च होते ही हिट हो गई ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल; रेंज 180Km, कीमत ₹99999

ओबेन इलेक्ट्रिक ने की न्यू रॉर ईवो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। दरअसल, कंपनी ने बताया कि इस ई-मोटरसाइकिल को लॉन्च के सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही 25,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है। ये भारत के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में सबसे तेजी से बुकिंग मिलने वाले मॉडल में से एक है।

ओबेन इलेक्ट्रिक (Oben Electric) ने की न्यू रॉर ईवो (Rorr Evo) इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। दरअसल, बेंगलुरु बेस्ड इस EV स्टार्टअप ने बताया कि इस ई-मोटरसाइकिल को लॉन्च के सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही 25,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है। ये भारत के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में सबसे तेजी से बुकिंग मिलने वाले मॉडल में से एक है। इस मॉडल को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से पता चलता है कि ग्राहक अब सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है। खासकर परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड कम्यूटर कैटेगरी में लोग शिफ्ट हो रहे हैं।

ओबेन इलेक्ट्रिक का कहना है कि रॉर ईवो की डिलीवरी जून 2026 से शुरू होगी। कंपनी ने अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पेमेंट पोर्टल चालू कर दिया है, जिससे ग्राहक 99,999 रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर मोटरसाइकिल बुक कर सकते हैं। यह कीमत पहले 10,000 ग्राहकों के लिए लागू है, जिसके बाद मोटरसाइकिल की कीमत 1,24,999 रुपए (एक्स-शोरूम) हो जाएगी। बता दें कि सोशल मीडिया पर इस इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की जमकर चर्चा हो रही है।

ओबेन रॉर ईवो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस ओबेन रॉर ईवो में कंपनी की अपनी IPMSM इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 9 kW की पीक पावर और 250 Nm का व्हील टॉर्क जनरेट करती है। यह मोटर IP68 रेटेड है और इसमें बिना रेयर-अर्थ मटीरियल वाला मजबूत डिजाइन इस्तेमाल किया गया है। ओबेन का दावा है कि यह नई मोटर पिछली मोटर के मुकाबले 40% ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जबकि यह 20% ज्यादा पावर देती है।

मोटरसाइकिल को पावर 3.4 kWh के LFP बैटरी पैक से मिलती है, जिसकी IDC रेंज 180Km होने का दावा किया गया है। परफॉर्मेंस के आंकड़ों में 3 सेकंड में 0-40 km/h की रफ्तार पकड़ना और 110Km/h की टॉप स्पीड शामिल है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की मदद से यह 90 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो जाती है। इस मोटरसाइकिल के साथ 8 साल की बैटरी वारंटी भी मिलती है।

ओबेन रॉर ईवो में कई कनेक्टेड और स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 5-इंच का TFT कलर डिस्प्ले है, जिसमें OTA अपडेट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, जियो-फेंसिंग, रिमोट इमोबिलाइजेशन और ओबेन के ARGUS कनेक्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए इमरजेंसी SOS सपोर्ट के साथ फॉल डिटेक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस मोटरसाइकिल में SmartIQ टेक्नोलॉजी भी है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह राइडिंग रेंज को 15% तक बढ़ा सकती है।

18 से ज्यादा राज्यों में फैला ई-नेटवर्क

कंपनी के पास अभी 150 से ज्यादा शोरूम और सर्विस सेंटर का रिटेल नेटवर्क है, जो 18 से ज्यादा राज्यों के 100 से ज्यादा शहरों में फैला हुआ है। ओबेन की योजना है कि FY2027 के आखिर तक वह 200 और एक्सक्लूसिव शोरूम खोलकर अपने नेटवर्क का और विस्तार करेगी। कंपनी के मुताबिक, हर आउटलेट को खास ओबेन केयर सर्विस सेंटरों का सपोर्ट मिलता है। ओबेन का दावा है कि उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर 91% है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है।