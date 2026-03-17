इस कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल ने 3.2 करोड़ KM का सफर तय किया; ये ओला, TVS, बजाज या हीरो नहीं

Mar 17, 2026 04:18 pm IST

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कई बार ऐसी कंपनियों की चर्चा नहीं होती, जो कछुआ चाल से आगे बढ़ रही हैं। वहीं, अब उन्होंने खरगोश की तरह दौड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल, इस सेमगेंट में अक्सर टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों की चर्चा होती है।

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कई बार ऐसी कंपनियों की चर्चा नहीं होती, जो कछुआ चाल से आगे बढ़ रही हैं। वहीं, अब उन्होंने खरगोश की तरह दौड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल, इस सेमगेंट में अक्सर टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों की चर्चा होती है। जबकि, कई छोटी कंपनियां और स्टार्टअप इस सेमगेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें एक नाम ओबेन इलेक्ट्रिक कार भी है। इस कंपनी ने बताया कि 2024 की शुरुआत से अब तक के कुल व्हीकल डेटा के आधार पर, उसके ग्राहकों ने पूरे भारत में कुल मिलाकर 3.2 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है।

कुल मिलाकर, ओबेन इलेक्ट्रिक के टू-व्हीलर ने भारतीय सड़कों पर 3.2 करोड़ किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। ये अपने आप में एक शानदार रिकॉर्ड है। साथ ही, कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की क्रेडिबिलिटी को भी दिखाता है। कंपनी ने कहा कि यह उपलब्धि शहरी बाजारों और अलग-अलग तरह की सड़कों पर, Rorr, Rorr EZ और Rorr EZ Sigma जैसे उसके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के लगातार रोजाना इस्तेमाल को दिखाती है। डेटा से पता चलता है कि ग्राहक इन मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल डेली आने-जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं।

ओबेन इलेक्ट्रिक अभी 85 से ज्यादा शहरों में काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों का कुल तय की गई दूरी में बड़ा हिस्सा है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसके ग्राहकों ने मिलकर पेट्रोल के खर्च में लगभग 8 करोड़ रुपए बचाए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में अनुमानित 385 मीट्रिक टन की कमी लाने में योगदान दिया है। इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए, कंपनी अपने 'ओबेन केयर' प्रोग्राम के तहत बिक्री के बाद की सर्विस देती है, जिसमें सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नीशियन की मदद और ग्राहक सहायता शामिल है।