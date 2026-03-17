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इस कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल ने 3.2 करोड़ KM का सफर तय किया; ये ओला, TVS, बजाज या हीरो नहीं

Mar 17, 2026 04:18 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कई बार ऐसी कंपनियों की चर्चा नहीं होती, जो कछुआ चाल से आगे बढ़ रही हैं। वहीं, अब उन्होंने खरगोश की तरह दौड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल, इस सेमगेंट में अक्सर टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों की चर्चा होती है।

इस कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल ने 3.2 करोड़ KM का सफर तय किया; ये ओला, TVS, बजाज या हीरो नहीं

देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कई बार ऐसी कंपनियों की चर्चा नहीं होती, जो कछुआ चाल से आगे बढ़ रही हैं। वहीं, अब उन्होंने खरगोश की तरह दौड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल, इस सेमगेंट में अक्सर टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों की चर्चा होती है। जबकि, कई छोटी कंपनियां और स्टार्टअप इस सेमगेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें एक नाम ओबेन इलेक्ट्रिक कार भी है। इस कंपनी ने बताया कि 2024 की शुरुआत से अब तक के कुल व्हीकल डेटा के आधार पर, उसके ग्राहकों ने पूरे भारत में कुल मिलाकर 3.2 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है।

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कुल मिलाकर, ओबेन इलेक्ट्रिक के टू-व्हीलर ने भारतीय सड़कों पर 3.2 करोड़ किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। ये अपने आप में एक शानदार रिकॉर्ड है। साथ ही, कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की क्रेडिबिलिटी को भी दिखाता है। कंपनी ने कहा कि यह उपलब्धि शहरी बाजारों और अलग-अलग तरह की सड़कों पर, Rorr, Rorr EZ और Rorr EZ Sigma जैसे उसके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के लगातार रोजाना इस्तेमाल को दिखाती है। डेटा से पता चलता है कि ग्राहक इन मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल डेली आने-जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं।

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ओबेन इलेक्ट्रिक अभी 85 से ज्यादा शहरों में काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों का कुल तय की गई दूरी में बड़ा हिस्सा है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसके ग्राहकों ने मिलकर पेट्रोल के खर्च में लगभग 8 करोड़ रुपए बचाए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में अनुमानित 385 मीट्रिक टन की कमी लाने में योगदान दिया है। इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए, कंपनी अपने 'ओबेन केयर' प्रोग्राम के तहत बिक्री के बाद की सर्विस देती है, जिसमें सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नीशियन की मदद और ग्राहक सहायता शामिल है।

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ओबेन इलेक्ट्रिक की संस्थापक और CEO मधुमिता अग्रवाल ने कहा कि यह कुल तय की गई दूरी, डेली आने-जाने की जरूरतों के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को अपनाने के बढ़ते चलन को दिखाती है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कंपनी लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। कैलेंडर ईयर 2025 में ओबेन इलेक्ट्रिक ने अपनी ग्रोथ में साल-दर-साल 376% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी अगले 2 सालों में अपने रिटेल नेटवर्क को बढ़ाकर 500 शोरूम तक पहुंचाने की योजना बना रही है। कंपनी अपने व्हीकल बेंगलुरु में स्थित एक फैक्टरी में बनाती है। जहां वो बैटरी सिस्टम, मोटर और व्हीकल कंट्रोल यूनिट जैसे जरूरी कम्पोनेंट भी बनाती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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