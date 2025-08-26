Oben Electric is on a fast track, aims to open more than 20 showrooms in Delhi-NCR by FY26, check details FY26 तक 20 से ज्यादा शोरूम खोलेगी ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी, सिंगल चार्ज में 175km दौड़ेगा इसका ई-स्कूटर, Auto Hindi News - Hindustan
FY26 तक 20 से ज्यादा शोरूम खोलेगी ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी, सिंगल चार्ज में 175km दौड़ेगा इसका ई-स्कूटर

ओबेन इलेक्ट्रिक (Oben Electric) ने FY26 तक दिल्ली-NCR में 20+ शोरूम खोलने का लक्ष्य बनाया है। अभी ओबेन इलेक्ट्रिक के दिल्ली-एनसीआर में 7 शोरूम हैं। फिलहाल, कंपनी उत्तर भारत के 5 शहरों में 18 शोरूम चला रही है। 

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 08:14 PM
भारत की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी ओबेन इलेक्ट्रिक (Oben Electric) अब दिल्ली-एनसीआर में अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है। कंपनी का उद्देश्य है कि दिल्ली-एनसीआर में 20 से ज्यादा शोरूम खोले जाएं। इसके साथ ही कंपनी का प्लान है कि इस वित्तीय वर्ष में पूरे उत्तरी भारत में 70+ शोरूम खोले जाएं। यह विस्तार हाल ही में लॉन्च की गई रॉर EZ सिग्मा (Rorr EZ Sigma) बाइक की जबरदस्त डिमांड के बाद किया जा रहा है। खासकर यहां के डेली कम्यूट करने वाले राइडर्स के बीच ज्यादा डिमांड देखी जा रही है। फिलहाल, ओबेन इलेक्ट्रिक 05 राज्यों में 18 शोरूम चला रही है और आने वाले समय में कंपनी का उद्देश्य है कि उत्तरी भारत के सभी बड़े शहरों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है।

ओबेन इलेक्ट्रिक फिलहाल दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अपने शोरूम चला रही है। शहरों में तेजी से बढ़ रही ईवी की डिमांड इस मजबूत मौजूदगी की बड़ी वजह है। यही आधार कंपनी की उस महत्वाकांक्षी योजना को ताकत देता है, जिसके तहत वह उत्तरी भारत के लोगों तक अपनी प्रीमियम कम्यूटर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पहुंचाना चाहती है। ओबेन इलेक्ट्रिक की पहले से ही सबसे ज्यादा बिक्री उत्तरी भारत से होती है, जो कंपनी की ग्रोथ के लिए इस क्षेत्र की अहमियत को और भी साफ दिखाता है।

गुरुग्राम शोरूम में नए लॉन्च किए गए Rorr EZ Sigma पर मीडिया से बात करते हुए ओबेन इलेक्ट्रिक की फाउंडर और सीईओ मधुमिता अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर हमारा सबसे मजबूत बाजार बनकर उभरा है, जहां कस्टमर्स की मांग हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। यह जोश सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह साफ इशारा है कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को यहां बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। राइडर्स का यही उत्साह हमारे लिए दिल्ली-एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में तेजी से विस्तार करने का सबसे बड़ा ईंधन है। हम इस मांग को बेहतरीन और कस्टमर्स के लिए खासतौर पर डिजाइन किए गए उत्पादों के साथ पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।'

1.27 लाख रुपये की शुरुआती कीमत से लॉन्च हुई रोर EZ सिग्मा (Rorr EZ Sigma) में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह के नए अपग्रेड दिए गए हैं, जो राइडिंग एक्सपीरियंस और यूटिलिटी को और बेहतर बनाते हैं। इसमें दो बैटरी ऑप्शन 3.4 kWh और 4.4 kWh मिलते हैं, जो एक बार चार्ज पर 175 किमी. तक की रेंज देते हैं।

इसके अलावा इसमें तीन एडैप्टिव राइड मोड Eco, City और Havoc हैं। इसकी टॉप स्पीड 95 किमी/घंटा है। यह बाइक ओबेन इलेक्ट्रिक की पेटेंटेड LFP बैटरी टेक्नोलॉजी से लैस है। इस बाइक में आपको 50% ज्यादा हीट रेसिस्टेंस और 2 गुना लंबा लाइफ साइकिल मिलता है। इसके अलावा यह भारत के अलग-अलग मौसम में बेहतरीन भरोसेमंद परफॉर्मेंस देती है। इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसके नए फीचर्स में रिवर्स मोड शामिल हैं, जिससे तंग जगहों में बाइक आसानी से घुमाई जा सकती है।

इसमें 5-इंच की TFT कलर डिस्प्ले दी गई है, जिसमें नेविगेशन, ट्रिप मीटर और कॉल-मैसेज व म्यूजिक अलर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें बेहतर आराम के लिए नई डिजाइन की गई सीट और नया आकर्षक इलेक्ट्रिक रेड कलर दिया गया है। इसकी बुकिंग सिर्फ 2,999 में शुरू है और डिलीवरी 15 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि कस्टमर्स इसे अमेजन पर भी खरीद सकते हैं।

अपने कस्टमर-फर्स्ट अप्रोच पर कायम रहते हुए ओबेन इलेक्ट्रिक ने हाल ही में 24/7 कस्टमर सपोर्ट और फास्ट सर्विस रिजॉल्यूशन शुरू किया है। इसके तहत कस्टमर्स के लिए चौबीसों घंटे हेल्पलाइन उपलब्ध है, जो 72 घंटों के अंदर करीब 90% सर्विस केस सुलझा देती है।

ओबेन इलेक्ट्रिक इस समय पूरे भारत में 50 शोरूम चला रही है। इसकी मौजूदगी कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में है। कंपनी का उद्देश्य है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक देशभर में 150 से ज्यादा शोरूम और सर्विस सेंटर शुरू कर दे।

