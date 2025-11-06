बाइक की तरह चाल और काम स्कूटर वाला, सिर्फ ₹64,999 में आया ये धाकड़ ई-स्कूटर; सिंगल चार्ज में 109 किमी. तक जाएगा

संक्षेप: न्यूमरस मोटर्स (Numeros Motors) ने एक नया ईवी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम ‘n - First’ है। कंपनी ने इसे सिर्फ 64,999 रुपये (एक्स-शोरू) में लॉन्च किया है। ये एक ऐसा EV है, जो बाइक की तरह चलता है और स्कूटर की तरह काम करता है।

Thu, 6 Nov 2025 04:44 PM

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नया मोड़ देने वाली कंपनी न्यूमरस मोटर्स (Numeros Motors) ने बेंगलुरु में अपना नया और अनोखा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ‘n - First’ लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह EV ना पूरी तरह बाइक है, ना स्कूटर, बल्कि दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

कीमत और टारगेट ऑडियंस

‘n - First’ की शुरुआती कीमत 64,999 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो शुरुआती 1,000 ग्राहकों के लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर है। यह खासतौर पर शहरी युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो स्टाइल, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी समेत तीनों चाहती हैं।

न्यूमरस मोटर्स (Numeros Motors) के फाउंडर और CEO श्रेयस शिबुलाल ने लॉन्च के मौके पर कहा कि यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक विजन है। इसका मकसद हर भारतीय को भरोसेमंद, किफायती और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी देना है।

डिजाइन और परफॉर्मेंस

‘n - First’ को इटली की डिजाइन कंपनी Wheelab के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिससे इसमें इंटरनेशनल लुक और इंडियन मजबूती दोनों मिलते हैं। यह 5 वैरिएंट्स और दो कलर ऑप्शन्स ट्रैफिक रेड और प्योर व्हाइट में उपलब्ध है।

इसके टॉप वैरिएंट (3kWh i-Max+) की रेंज 109 किमी. (IDC) की है। वहीं, इसका 2.5kWh वैरिएंट (Max और i-Max) 91 किमी. की रेंज ऑफर करता है। इसमें PMSM मिड-ड्राइव मोटर और चेन ट्रांसमिशन दिया गया है, जो स्मूद एक्सेलेरेशन और हाई एफिशिएंसी सुनिश्चित करता है।

स्मार्ट और सेफ फीचर्स

इसमें 16-इंच के व्हील्स मिलते हैं, जो रेगुलर स्कूटर से कहीं ज्यादा स्थिरता और कंट्रोल के साथ आता है। इसे राजस्थान की गर्मी से लेकर हिमाचल की ठंड तक, हर टेरेन में परखा गया है।

स्मार्ट कनेक्टिविटी (IoT)

ग्राहकों को इसमें स्मार्ट कनेक्टिविटी (IoT) मिलती है। इसमें ऐप-बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है, जिसमें थेफ्ट अलर्ट, टो डिटेक्शन, रिमोट लॉकिंग, जियो-फेंसिंग और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग जैसी हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं। इसमें OTA अपडेट्स मिलता है।

रेंज एंग्जायटी से मुक्ति