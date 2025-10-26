इस कंपनी ने अपनी 4 नई मोटरसाइकिल के नाम से उठाया पर्दा, 4 नवंबर को आ रहीं; जानिए खासियत
संक्षेप: यूके की कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल्स EICMA 2025 में चार बिल्कुल नए मॉडल पेश करने जा रही है, जो TVS मोटर कंपनी के मालिकाना हक के तहत इसकी वापसी का प्रतीक होगा। इस ब्रिटिश ब्रांड ने अब अपनी आने वाली बाइक्स के नाम बता दिए हैं।
यूके की कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल्स EICMA 2025 में चार बिल्कुल नए मॉडल पेश करने जा रही है, जो TVS मोटर कंपनी के मालिकाना हक के तहत इसकी वापसी का प्रतीक होगा। इस ब्रिटिश ब्रांड ने अब अपनी आने वाली बाइक्स के नाम बता दिए हैं। नई नॉर्टन V4 सुपरबाइक फ्लैगशिप मॉडल होगी और ब्रांड की वापसी का मुख्य आकर्षण होगी। उम्मीद है कि यह नॉर्टन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस को दिखाएगी। इन नई बाइक्स को 4 नवंबर को इटली के मिलान में EICMA में पेश किया जाएगा।
यह मोटरसाइकिल दो वैरिएंट में पेश की जाएगी। इसमें एक प्रीमियम वर्जन और दूसरा अफॉर्डेबल, लोअर-स्पेक वैरिएंट होगा। नई V4 को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि नॉर्टन ने इसकी स्टाइलिंग में पूरी तरह से बदलाव किया है। EICMA 2025 में पेश किए जाने वाले तीन दूसरे नॉर्टन मॉडल मैनक्स, मैनक्स R और एटलस होंगे। नई नॉर्टन मैनक्स शायद एक मॉडर्न नेकेड बाइक होगी जो नॉर्टन की रिच रेसिंग से इंस्पायर्ड होगी। मैनक्स R मैनक्स का एक ज्यादा स्पोर्टी, फेयर्ड वर्जन होने की उम्मीद है।
दूसरी तरफ, नॉर्टन एटलस शायद एक मिड-कैपेसिटी एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल होगी। TVS से पहले के समय में नॉर्टन के पास एटलस नाम की एक मोटरसाइकिल थी, लेकिन वह एक स्क्रैम्बलर थी। हालांकि, हाल के सालों में एडवेंचर बाइक्स काफी पॉपुलर हुई हैं और स्क्रैम्बलर से एडवेंचर बाइक में यह बदलाव सही लगता है। ये नए मॉडल ग्लोबल मोटरसाइकिल मार्केट में खुद को फिर से स्थापित करने की नॉर्टन की स्ट्रैटजी का हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
