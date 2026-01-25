Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Norton Atlas Spotted Testing in India for the First TimeNorton Atlas Spotted Testing in India for the First Time
यूके की कंपनी ला रही ये नई मोटरसाइकिल, टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद; डिटेल का हो गया खुलासा

यूके की कंपनी ला रही ये नई मोटरसाइकिल, टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद; डिटेल का हो गया खुलासा

संक्षेप:

यूके बेस्ड नॉर्टन मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में अपनी रेंज को एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल, कंपनी की एटलस GT एडवेंचर मोटरसाइकिल को पहली बार भारत में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इस बाइक को पहले EICMA 2025 में दिखाया गया था।

Jan 25, 2026 10:45 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूके बेस्ड नॉर्टन मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में अपनी रेंज को एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल, कंपनी की एटलस GT एडवेंचर मोटरसाइकिल को पहली बार भारत में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इस बाइक को पहले EICMA 2025 में दिखाया गया था। उम्मीद है कि इसे अप्रैल 2026 में विदेशी बाजर और 2026 के मिड तक भारत में लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि नॉर्टन की ओनरशिप टीवीएस मोटर कंपनी के पास है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

ऐसा लगता है कि यह एटलस मोटरसाइकिलल है, क्योंकि इंटीग्रेटेड टेललाइट और टर्न-इंडिकेटर्स वाला पिछला हिस्सा काफी हद तक वैसा ही दिखता है। जैसा पहले एटलस में देखा जा चुका है। छोटा और मोटा एग्जॉस्ट एंडकैन भी एटलस रेंज में इस्तेमाल किए गए एग्जॉस्ट जैसा ही दिखता है। बड़ा फेयरिंग सेटअप भी एटलस जैसा ही लग रहा है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Norton Atlas 650

Norton Atlas 650

₹ 16 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Ducati Hypermotard 698 Mono

Ducati Hypermotard 698 Mono

₹ 17.63 - 18.7 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ducati Streetfighter V2

Ducati Streetfighter V2

₹ 17.5 - 19.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha YZF-R9

Yamaha YZF-R9

₹ 13 - 14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ducati Hypermotard 950

Ducati Hypermotard 950

₹ 17.11 - 19.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Triumph Speed Triple 1200

Triumph Speed Triple 1200

₹ 17.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:क्रेटा, विटारा, सिएरा, सेल्टोस की 'धड़कन बढ़ाने' आ रही न्यू डस्टर; कल होगी लॉन्च

स्पाई शॉट्स में दिख रही मोटरसाइकिल एटलस का ज्यादा रोड-बायस्ड GT वैरिएंट हो सकती है, जिसमें दोनों सिरों पर छोटे 17-इंच के एलॉय व्हील्स लगे हैं। जानकारी के लिए, स्टैंडर्ड एटलस में 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर क्रॉस-स्पोक व्हील सेटअप मिलता है।

ये भी पढ़ें:हुंडई चुपके से कर रही नई SUV की टेस्टिंग, ADAS के साथ केबिन कैमरा भी मिलेगा

इसमें 585cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन मोटर होगी जिसमें 270-डिग्री क्रैंक लेआउट होगा। यह मोटर 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आएगी। उम्मीद है कि यह लगभग 70bhp पावर देगी। इसमें कनेक्टेड फीचर्स, कई राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स के साथ 8-इंच का TFT कंसोल मिलेगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।