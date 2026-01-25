यूके की कंपनी ला रही ये नई मोटरसाइकिल, टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद; डिटेल का हो गया खुलासा
यूके बेस्ड नॉर्टन मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में अपनी रेंज को एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल, कंपनी की एटलस GT एडवेंचर मोटरसाइकिल को पहली बार भारत में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इस बाइक को पहले EICMA 2025 में दिखाया गया था। उम्मीद है कि इसे अप्रैल 2026 में विदेशी बाजर और 2026 के मिड तक भारत में लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि नॉर्टन की ओनरशिप टीवीएस मोटर कंपनी के पास है।
ऐसा लगता है कि यह एटलस मोटरसाइकिलल है, क्योंकि इंटीग्रेटेड टेललाइट और टर्न-इंडिकेटर्स वाला पिछला हिस्सा काफी हद तक वैसा ही दिखता है। जैसा पहले एटलस में देखा जा चुका है। छोटा और मोटा एग्जॉस्ट एंडकैन भी एटलस रेंज में इस्तेमाल किए गए एग्जॉस्ट जैसा ही दिखता है। बड़ा फेयरिंग सेटअप भी एटलस जैसा ही लग रहा है।
स्पाई शॉट्स में दिख रही मोटरसाइकिल एटलस का ज्यादा रोड-बायस्ड GT वैरिएंट हो सकती है, जिसमें दोनों सिरों पर छोटे 17-इंच के एलॉय व्हील्स लगे हैं। जानकारी के लिए, स्टैंडर्ड एटलस में 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर क्रॉस-स्पोक व्हील सेटअप मिलता है।
इसमें 585cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन मोटर होगी जिसमें 270-डिग्री क्रैंक लेआउट होगा। यह मोटर 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आएगी। उम्मीद है कि यह लगभग 70bhp पावर देगी। इसमें कनेक्टेड फीचर्स, कई राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स के साथ 8-इंच का TFT कंसोल मिलेगा।
