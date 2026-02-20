Hindustan Hindi News
भारत में टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी नॉर्टन एटलस, सामने आया दमदार फ्रंट लुक, जानिए कब होगी लॉन्च

Feb 20, 2026 11:01 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टीवीएस के स्वामित्व वाली ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन एक बार फिर चर्चा में है। इसकी आने वाली एडवेंचर टूरर बाइक नॉर्टन एटलस (Norton Atlas) को भारत में टेस्टिंग के दौरान फिर से देखा गया है।

टीवीएस के स्वामित्व वाली ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन एक बार फिर चर्चा में है। इसकी आने वाली एडवेंचर टूरर बाइक नॉर्टन एटलस (Norton Atlas) को भारत में टेस्टिंग के दौरान फिर से देखा गया है। बता दें कि पहले सिर्फ बाइक का पिछला हिस्सा नजर आया था। वहीं, इस बार खास बात यह है कि अब नई स्पाई तस्वीरों में इसका फ्रंट लुक भी साफ दिख रहा है। इससे यह काफी हद तक समझ आ गया है कि लॉन्च के वक्त नॉर्टन एटलस कैसी दिखेगी। एडवेंचर और टूरिंग बाइक पसंद करने वालों के लिए यह अपडेट काफी एक्साइटिंग माना जा रहा है। आइए जानते हैं बाइक के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो नॉर्टन एटलस बिल्कुल मॉडर्न और प्रीमियम फील देती है। सामने की तरफ पतला लेकिन चौड़ा हेडलैंप दिया गया है, जो एक मस्कुलर फेयरिंग के अंदर फिट है। इसके ऊपर लंबा सा विंडस्क्रीन दिया गया है, जो देखने में काफी मजबूत लगता है और हाईवे राइडिंग में हवा से अच्छी सुरक्षा देगा। गोल्डन फिनिश वाली USD फ्रंट फोर्क्स बाइक को और ज्यादा प्रीमियम बना देती हैं। ओवरऑल फ्रंट लुक देखकर साफ लगता है कि यह बाइक लंबी दूरी और एडवेंचर राइडिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है।

norton atlas spotted

दमदार है बाइक का पावरट्रेन

स्पाई तस्वीरों से यह भी साफ हो गया है कि जो बाइक टेस्टिंग में नजर आई है वह एटलस का स्टैंडर्ड वर्जन है। इसमें आगे की तरफ 19-इंच का अलॉय व्हील दिख रहा है, जबकि GT वर्जन में आगे और पीछे दोनों तरफ 17-इंच के व्हील्स मिलने की उम्मीद है। टायर्स पर ब्लॉक पैटर्न ट्रेड साफ नजर आ रहा है। इंजन की बात करें तो नॉर्टन एटलस में 585cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जिसमें 270-डिग्री क्रैंक लेआउट होगा। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आएगा और करीब 70bhp की पावर दे सकता है।

धांसू होंगे बाइक के फीचर्स

फीचर्स के तौर पर इसमें 8-इंच का बड़ा TFT डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें कनेक्टेड फीचर्स, अलग-अलग राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स शामिल होंगे। इस बाइक का प्रोडक्शन टीवीएस मोटर कंपनी के होसुर प्लांट में किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नॉर्टन एटलस को पहले इंटरनेशनल मार्केट में अगले कुछ महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। भारत में इसकी एंट्री मिड-2026 तक होने की उम्मीद है।

(फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम @mithundeshmuk)

