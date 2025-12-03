नॉर्टन मोटरसाइकिल की नई रेंज भारत में होगी लॉन्च, TVS प्लांट में हो रही तैयार; दमदार इंजन से फीचर्स पैक होगी

संक्षेप: TVS मोटर्स ने हाल ही में इटली के मिलान में EICMA ट्रेड शो में मोटरसाइकिलों की नई नॉर्टन रेंज दिखाई थी। इसमें Manx R, Manx, Atlas और Atlas GT शामिल थीं। अब खबर आ रही है कि TVS 2026 के बीच में भारत में नई नॉर्टन एटलस रेंज लॉन्च कर सकती है।

Wed, 3 Dec 2025 05:19 PM

TVS मोटर्स ने हाल ही में इटली के मिलान में EICMA ट्रेड शो में मोटरसाइकिलों की नई नॉर्टन रेंज दिखाई थी। इसमें Manx R, Manx, Atlas और Atlas GT शामिल थीं। अब खबर आ रही है कि TVS 2026 के बीच में भारत में नई नॉर्टन एटलस रेंज लॉन्च कर सकती है। उम्मीद है कि नॉर्टन, एटलस रेंज के साथ-साथ Manx और Manx R को 5 से 6 दिसंबर को TVS MotoSoul 2025 में दिखाएगी। एटलस रेंज के अप्रैल में सबसे पहले यूरोप में डेब्यू करने की उम्मीद है। इसके बाद कुछ महीनों में इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा।

नॉर्टन एटलस रेंज को TVS मोटर कंपनी भारत में अपने होसुर प्लांट में लोकल तौर पर बनाएगी। इसलिए, उम्मीद है कि यह एक अग्रेसिव प्राइस टैक के साथ आ सकती है। नॉर्टन एटलस में 585cc, पैरेलल-ट्विन मोटर होगी जिसमें 270-डिग्री क्रैंक लेआउट होगा। मोटर को सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा। यह बिल्कुल नया इंजन TVS-BMW पार्टनरशिप के 420cc ट्विन-सिलेंडर मोटर पर बेस्ड होने की संभावना है, लेकिन बड़े बोर और स्ट्रोक की बदौलत इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी।

एटलस दो वेरिएंट में उपलब्ध होगी। इसमें स्टैंडर्ड और GT शामिल रहेंगे। GT ज्यादा टूरिंग-फोकस्ड वर्जन है और इसके दोनों सिरों पर 17-इंच के एलॉय व्हील्स होंगे, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट रफ रोड-फ्रेंडली वर्जन है जो 19/17-इंच सेटअप पर चलता है। इसमें ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स हैं। फीचर की बात करें तो नॉर्टन एटलस रेंज में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कई राइड मोड्स, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है।