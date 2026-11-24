ब्रिटिश बाइक ब्रांड नॉर्टन भारत में अपनी एंट्री की तैयारी तेज कर रहा है। टीवीएस मोटर कंपनी ने इस ब्रांड को दोबारा शुरू किया है। अब इसके तहत कई नई बाइक पेश की जा रही हैं।

भारत में एंट्री की तैयारी कर रही नॉर्टन एटलस

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 22,100 /माह से शुरू

Norton Atlas 650

ब्रिटिश बाइक ब्रांड नॉर्टन भारत में अपनी एंट्री की तैयारी तेज कर रहा है। टीवीएस मोटर कंपनी ने इस ब्रांड को दोबारा शुरू किया है। अब इसके तहत कई नई बाइक पेश की जा रही हैं। कंपनी ने हाल ही में EICMA 2026 में अपनी पांचवीं बाइक से भी पर्दा उठाया था। हालांकि, नॉर्टन की भारत में लॉन्चिंग का इंतजार अभी बाकी है। अब इसकी एडवेंचर बाइक Norton Atlas एक बार फिर भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। इस बार बाइक बिना किसी कवर के दिखी है। इससे माना जा रहा है कि कंपनी की लॉन्चिंग की तैयारी आगे बढ़ चुकी है।

टेस्टिंग के दौरान दिखी बाइक टेस्टिंग के दौरान दिखी बाइक को देखकर लगता है कि यह एटलस का टॉप एपेक्स वैरिएंट हो सकता है। इसमें पीछे सामान रखने के लिए लगेज रैक और नीचे बड़ा सम्प गार्ड दिखाई दिया है। बाइक के साथ नॉर्टन का 34 लीटर का रियर पैनियर भी नजर आया। न्यूज वेबसाइट ऑटोकार इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार, इससे संकेत मिलते हैं कि कंपनी बाइक के साथ अपने कुछ एक्सेसरीज भी भारत में पेश कर सकती है। नॉर्टन एटलस को इससे पहले अप्रैल में भी भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था।

एडवेंचर टूरर बाइक की मांग बढ़ी कई रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक यहां अपना कारोबार शुरू कर सकती है। अब एटलस की नई टेस्टिंग इसी समय के हिसाब से देखी जा रही है। भारत के मार्केट में यह बाइक कंपनी के लिए काफी अहम हो सकती है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ समय में एडवेंचर टूरर बाइक की मांग बढ़ी है। इस सेगमेंट में कई कंपनियां नए मॉडल उतार रही हैं। खास बात यह है कि टीवीएस भारत में ही नॉर्टन एटलस और एटलस जीटी का प्रोडक्शन भी कर रही है। ऐसे में कंपनी के लिए भारतीय मार्केट में बाइक लाना आसान हो सकता है।

इस बाइक से होगा मुकाबला भारत में नॉर्टन एटलस का सीधा मुकाबला आने वाली रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 से होगा। हिमालयन 750 को हाल ही में ग्लोबल लेवल पर दिखाया गया है। इसकी भारत में लॉन्चिंग मोटोवर्स में होने की उम्मीद है। ब्रिटेन में हिमालयन 750 की कीमत 6,999 पाउंड से शुरू होकर 8,699 पाउंड तक जाती है। वहीं, नॉर्टन एटलस की कीमत 8,250 पाउंड से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 9,450 पाउंड तक जाती है। इस हिसाब से ब्रिटेन में एटलस की कीमत हिमालयन से ज्यादा है। भारत में भी नॉर्टन इसे थोड़ी प्रीमियम पोजिशनिंग दे सकती है।