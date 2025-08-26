इस राज्य के EV मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन जगहों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स; जानिए कौन-कौन से EVs होंगे फ्री

महाराष्ट्र में EV मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि अब राज्य के तीन बड़े हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि किन-किन रास्तों पर फ्री टोल रहेगा?

Tue, 26 Aug 2025 12:50 AM

अगर आप महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चलाते हैं, तो अब सफर और भी किफायती होने वाला है। जी हां, क्योंकि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 22 अगस्त 2025 से इलेक्ट्रिक व्हीकल को तीन बड़े हाईवेज पर टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिल जाएगी। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि किन-किन रास्तों पर फ्री टोल रहेगा?

किन-किन रास्तों पर मिलेगा फ्री टोल? 1- मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे

2- मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे

3- अटल सेतु (मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक)

इन रूट्स पर EV मालिकों को अब एक भी पैसा टोल में नहीं देना होगा। खासकर अटल सेतु, जहां टोल चार्ज काफी महंगा है, वहां EV यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

कौन-कौन से EV होंगे टोल फ्री? इस लिस्ट में प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारें, पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्टेट ट्रांसपोर्ट बसें, शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट EVs जैसे व्हीकल शामिल होंगे। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर्स (EV ट्रक/कमर्शियल गाड़ियां) को अभी भी टोल देना होगा।

बाकी हाईवे पर क्या होगा? इन तीन खास हाईवेज पर तो 100% छूट है, लेकिन राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर EVs से केवल 50% टोल लिया जाएगा। यानी सफर पहले से सस्ता और आसान हो जाएगा।

क्यों हो रहा था विवाद? सरकार ने अप्रैल 2025 में ही अपनी EV पॉलिसी में यह छूट घोषित कर दी थी। लेकिन, टोल ऑपरेटर EV मालिकों से पैसा वसूलते रहे। इससे कई लोग परेशान हुए और विवाद भी बढ़े। अब सरकार ने सभी टोल बूथ्स को सख्त आदेश दिया है कि वे नियमों का पालन करें और EV मालिकों से टोल न वसूलें।

EV बिक्री पर क्या असर होगा? इससे EV खरीदने का आकर्षण और बढ़ेगा और टाटा (Tata), महिंद्रा (Mahindra) और MG जैसी कंपनियों की EVs को सीधा फायदा होगा। लोगों को पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की जगह EV चुनने का बड़ा कारण मिलेगा।

क्या दूसरे राज्य भी करेंगे ऐसा? अभी तक किसी और राज्य ने इस तरह का कदम नहीं उठाया है। लेकिन, ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि महाराष्ट्र में EV बिक्री बढ़ने के बाद बाकी राज्य भी ऐसी छूट देने पर विचार कर सकते हैं।