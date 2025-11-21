पेट्रोल में देश का नंबर-1 स्कूटर, लेकिन इलेक्ट्रिक मॉडल आईक्यूब, चेतक के सामने फेल! प्रोडक्शन भी बंद

संक्षेप: फरवरी और जुलाई 2025 के बीच होंडा ने इलेक्ट्रिक एक्टिवा ई और QC1 की कुल 11,168 यूनिट बनाईं। हालांकि, डीलर्स को सिर्फ 5,201 यूनिट (46.6%) भेजी गईं, जिससे कंपनी के पास काफी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो प्रोडक्शन रोकने का कारण हो सकता है।

Fri, 21 Nov 2025 12:43 PM

देश के अंदर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कई कंपनियां बेहतर सेल्स के साथ आगे बढ़ रही हैं। इस सेगमेंट में पिछले कई महीनों से बड़े उलटफेर भी देखने को मिले हैं। इस उलटफेर का शिकार होंडा भी हुई है। दरअसल, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के डेटा के मुताबिक, होंडा ने अगस्त 2025 से अपने एक्टिवा ई और QC1 इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। जापानी मैन्युफैक्चरर के फरवरी 2025 में हमारे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में आने के ठीक 6 महीने बाद प्रोडक्शन बंद हुआ।

फरवरी और जुलाई 2025 के बीच होंडा ने इलेक्ट्रिक एक्टिवा ई और QC1 की कुल 11,168 यूनिट बनाईं। हालांकि, डीलर्स को सिर्फ 5,201 यूनिट (46.6%) भेजी गईं, जिससे कंपनी के पास काफी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो प्रोडक्शन रोकने का कारण हो सकता है। जब से प्रोडक्शन शुरू हुआ है, QC1 ने एक्टिवा ई से बहुत ज्यादा बिक्री की है, जो बिक्री का 86% है, इसकी 4,252 यूनिट बिकीं जबकि एक्टिवा ई की सिर्फ 698 यूनिट बिकीं। एक बड़ा कारण QC1 की कम कीमत और पोर्टेबल चार्जर की सुविधा हो सकती है, जबकि एक्टिवा ई पूरी तरह से होंडा के स्वैपेबल बैटरी नेटवर्क पर डिपेंड है।

एक्टिवा ई अभी सिर्फ बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में उपलब्ध है। इन तीनों शहर में होंडा ने अपना बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इसके उलट, QC1 देश के 6 शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली और चंडीगढ़ में उपलब्ध है। प्रोडक्शन बंद करने या कहें कि इनकी सेल्स डाउन होने की एक वजह होम-चार्जिंग की कमी और लिमिटेड बैटरी स्टेशन नेटवर्क भी वजह हो सकते हैं।