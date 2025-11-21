Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़No Honda Activa e and QC1 scooters manufactured since August
पेट्रोल में देश का नंबर-1 स्कूटर, लेकिन इलेक्ट्रिक मॉडल आईक्यूब, चेतक के सामने फेल! प्रोडक्शन भी बंद

पेट्रोल में देश का नंबर-1 स्कूटर, लेकिन इलेक्ट्रिक मॉडल आईक्यूब, चेतक के सामने फेल! प्रोडक्शन भी बंद

संक्षेप:

फरवरी और जुलाई 2025 के बीच होंडा ने इलेक्ट्रिक एक्टिवा ई और QC1 की कुल 11,168 यूनिट बनाईं। हालांकि, डीलर्स को सिर्फ 5,201 यूनिट (46.6%) भेजी गईं, जिससे कंपनी के पास काफी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो प्रोडक्शन रोकने का कारण हो सकता है।

Fri, 21 Nov 2025 12:43 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के अंदर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कई कंपनियां बेहतर सेल्स के साथ आगे बढ़ रही हैं। इस सेगमेंट में पिछले कई महीनों से बड़े उलटफेर भी देखने को मिले हैं। इस उलटफेर का शिकार होंडा भी हुई है। दरअसल, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के डेटा के मुताबिक, होंडा ने अगस्त 2025 से अपने एक्टिवा ई और QC1 इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। जापानी मैन्युफैक्चरर के फरवरी 2025 में हमारे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में आने के ठीक 6 महीने बाद प्रोडक्शन बंद हुआ।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं

फरवरी और जुलाई 2025 के बीच होंडा ने इलेक्ट्रिक एक्टिवा ई और QC1 की कुल 11,168 यूनिट बनाईं। हालांकि, डीलर्स को सिर्फ 5,201 यूनिट (46.6%) भेजी गईं, जिससे कंपनी के पास काफी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जो प्रोडक्शन रोकने का कारण हो सकता है। जब से प्रोडक्शन शुरू हुआ है, QC1 ने एक्टिवा ई से बहुत ज्यादा बिक्री की है, जो बिक्री का 86% है, इसकी 4,252 यूनिट बिकीं जबकि एक्टिवा ई की सिर्फ 698 यूनिट बिकीं। एक बड़ा कारण QC1 की कम कीमत और पोर्टेबल चार्जर की सुविधा हो सकती है, जबकि एक्टिवा ई पूरी तरह से होंडा के स्वैपेबल बैटरी नेटवर्क पर डिपेंड है।

ये भी पढ़ें:मार्केट में धूम मचाने आया इस SUV का नया मॉडल, पहले से ज्यादा स्टाइलिश हो गई

एक्टिवा ई अभी सिर्फ बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में उपलब्ध है। इन तीनों शहर में होंडा ने अपना बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इसके उलट, QC1 देश के 6 शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली और चंडीगढ़ में उपलब्ध है। प्रोडक्शन बंद करने या कहें कि इनकी सेल्स डाउन होने की एक वजह होम-चार्जिंग की कमी और लिमिटेड बैटरी स्टेशन नेटवर्क भी वजह हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:बैटरी स्वैपिंग के साथ आ गया यामाहा का नया ई-स्कूटर, जानिए फीचर्स और कीमत

धीरे-धीरे अपनाए जाने का एक और संभावित कारण TVS आईक्यूब और बजाज चेतक जैसे समान कीमत वाले, जाने-माने कॉम्पिटिटर के मुकाबले दोनों स्कूटरों का परफॉर्मेंस और रेंज का तुलनात्मक रूप से कम होना है। प्रोडक्शन बंद होने से यह संकेत मिल सकता है कि होंडा भारत के लिए अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रैटेजी पर फिर से विचार कर रही है। कंपनी फिर से प्रोडक्शन बढ़ाएगी या अपने प्रोडक्ट लाइनअप और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करेगी, यह देखना बाकी है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Honda Honda Activa Electric Scooter अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।