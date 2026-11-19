NHAI ने गाड़ी के इंश्योरेंस और उससे जुड़े SMS अलर्ट को लेकर सफाई दी है। NHAI ने साफ किया है कि ये मैसेज एक प्रस्तावित जागरूकता अभियान की टेस्टिंग का हिस्सा हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले व्हीकल ओनर्स के लिए NHAI ने इंश्योरेंस और उससे जुड़े SMS अलर्ट को लेकर सफाई दी है। इससे व्हीकल ओनर्स की बड़ी टेंशन दूर हुई है। पिछले कुछ समय से लोगों को व्हीकल इंश्योरेंस की वैलिडिटी खत्म होने से पहले रिन्यूअल के रिमाइंडर मैसेज मिल रहे हैं। अब NHAI ने साफ किया है कि ये मैसेज एक प्रस्तावित जागरूकता अभियान की टेस्टिंग का हिस्सा हैं। इनका मकसद केवल व्हीकल ओनर्स को इंश्योरेंस के एक्सपायर होने की जानकारी देना है, न कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना।

किसी दंडात्मक कार्रवाई से कोई संबंध नहीं



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highway) के मुताबिक इन SMS के आधार पर किसी भी व्हीकल ओनर का टोल प्लाजा पर चालान नहीं काटा जाएगा और न ही जुर्माना लगाया जाएगा। NHAI ने यह भी साफ किया है कि इस मैसेजिंग सिस्टम का टोल प्लाजा पर होने वाली किसी दंडात्मक कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है।

इसलिए भेजे जा रहे हैं इंश्योरेंस रिन्यूअल के SMS NHAI के अनुसार इन मैसेज का मकसद व्हीकल ओनर्स को उनके मोटर इंश्योरेंस की एक्सपायरी डेट के बारे में पहले से जानकारी देना है। इससे लोग समय रहते अपनी पॉलिसी रिन्यू करा सकेंगे और बिना वैलिड इंश्योरेंस के सड़क पर गाड़ी चलाने से बचेंगे। अथॉरिटी का कहना है कि यह पहल व्हीकल ओनर्स में जागरूकता बढ़ाने और रोड सेफ्टी से जुड़े जरूरी नियमों के पालन को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही है। यानी अगर किसी को इंश्योरेंस रिन्यू कराने का SMS मिलता है, तो उसे टोल प्लाजा पर चालान या जुर्माने की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

हाई-स्पीड नेशनल हाईवे के लिए भी नए दिशानिर्देश इससे पहले सितंबर में NHAI ने एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड नेशनल हाईवे की प्लानिंग और डिजाइन के लिए नई गाइडलाइन्स को जारी किया था। इनका मकसद देशभर में हाईवे डिवेलपमेंट के स्टैंडर्ड में एकरूपता लाना, सड़क सुरक्षा बेहतर करना और ट्रैफिक के मूवमेंट को आसान बनाना है। ये गाइडलाइन्स आने वाले 4-लेन और 6-लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई-स्पीड एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर लागू होंगे।

जरूरी बात मोटर व्हीकल्स ऐक्ट, 1988 की धारा 146 के तहत सार्वजनिक जगहों पर किसी मोटर व्हीकल का यूज करने के लिए आमतौर पर एक वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। धारा 196 के अनुसार, बिना इंश्योरेस वाले व्हीकल को चलाने के पहले अपराध के लिए 2 हजार रुपये का जुर्माना, तीन महीने तक की जेल, या दोनों हो सकते हैं। इसके बाद के अपराधों के लिए, कानून में 4 हजार रुपये का जुर्माना, तीन महीने तक की जेल, या दोनों का प्रावधान है।

व्हीकल ओनर अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करके मिनिस्ट्री के 'एम-परिवहन' (mParivahan) ऐप पर अपने इंश्योरेस की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। मंत्रालय ने ऐसी गाइडलाइन्स भी जारी की हैं, जिनके तहत वाहन चालक अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स (बीमा रिकॉर्ड सहित) 'एम-परिवहन' या 'डिजीलॉकर' (DigiLocker) के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली दिखा सकते हैं।