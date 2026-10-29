एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वालों को राहत, चालान पर नितिन गडकरी ने कही बड़ी बात

नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर होने वाले चालान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 120 kmph तक की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों को चालान के नोटिस न भेजे जाएं।

हाई-स्पीड पर गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। अब 120 kmph से 20 पर्सेंट ज्यादा तक की स्पीड होने पर भी चालान से बचा जा सकता है। दरअसल, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर होने वाले चालान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 120 kmph तक की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों को चालान के नोटिस न भेजे जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि 120 kmph से 20 प्रतिशत तक ज्यादा रफ्तार होने पर भी वाहन चालकों का चालान नहीं काटा जाना चाहिए।

स्पीड लिमिट और नियमों का पालन करना जरूरी CII (Confederation of Indian Industry) के एक कार्यक्रम में देश के हाईवे के भविष्य पर बात करते हुए गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के कारण कुछ वाहन चालकों को चालान के नोटिस मिल रहे हैं। इसे देखते हुए उन्होंने 120 kmph तक की स्पीड पर नोटिस न भेजने और इससे 20 पर्सेंट तक ज्यादा रफ्तार पर भी राहत देने की बात कही। इससे 120 kmph की स्पीड लिमिट वाले हिस्से पर 144 kmph तक की रफ्तार को चालान फ्री होने का अंदाजा लगाया जा रहा है।

हालांकि, वाहन चालकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि गडकरी के इस बयान को स्पीड लिमिट बढ़ने या चालान से मिलने वाली आधिकारिक छूट के तौर पर नहीं लेना चाहिए। जब तक इससे जुड़े नियमों या अधिकारियों की ओर से साफ आदेश जारी नहीं होता, तब तक सड़क पर लगे स्पीड लिमिट के साइन और लागू नियमों का पालन करना जरूरी है।

AI सिस्टम से होगी ट्रैफिक नियमों की मॉनिटरिंग गडकरी ने हाईवे पर ट्रैफिक नियमों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए AI बेस्ड एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) शुरू करने पर भी जोर दिया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से लेन बदलने और लेन डिसिप्लिन से जुड़े उल्लंघनों को पहचानने में मदद मिल सकती है। इससे देश के बढ़ते हाईवे नेटवर्क पर मॉनिटरिंग और ट्रैफिक नियमों को लागू करने की व्यवस्था और बेहतर हो सकती है।

E20 पेट्रोल पर क्या बोले गडकरी? कार्यक्रम में गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर हो रही आलोचना पर भी अपनी बात रखी। E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाया जाता है। उन्होंने इसके खिलाफ हो रहे विरोध को 'पेड प्रोपेगेंडा' बताया। उनके मुताबिक, 2022 से 4 करोड़ कारें और 20 करोड़ दोपहिया वाहन E20 फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने उन दावों पर सवाल उठाया जिनमें इस फ्यूल से बड़े पैमाने पर वाहनों को नुकसान होने की बात कही गई है। गडकरी का यह बयान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन के एक दिन बाद आया। इस संशोधन के तहत फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स को 100 प्रतिशत तक एथेनॉल वाले फ्यूल यानी E100 पर चलाने की अनुमति दी गई है।