फॉर्च्यूनर से भिड़ने चली थी ये SUV, पिछले 3 महीने से नहीं खुला इसका खाता; 1-1 ग्राहक को तरस गई

निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त 2025 में एक बार फिर इसका खाता तक नहीं खुला। पिछले 3 महीने से इसको 1 ग्राहक तक नसीब नहीं हुआ है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा की फॉर्च्यूनर से होता है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 02:02 PM
निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, क्योंकि इसकी पूरे महीने में एक भी यूनिट की बिक्री नहीं हुई। आखिरी बार मई 2025 में इसकी 20 यूनिट सेल हुई थी, वहीं जून 2025 से इसकी बिक्री शून्य रही है। यह साफ इशारा करता है कि निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) भारतीय ग्राहकों के साथ फिलहाल कोई खास जुड़ाव नहीं बना पाई है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा की फॉर्च्यूनर से होता है। आइए इसकी पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

निसान X-ट्रेल की पिछले 6 महीने की बिक्री

महीनाबिक्री संख्या
मार्च 202515
अप्रैल 202576
मई 202520
जून 20250
जुलाई 20250
अगस्त 20250

भारतीय कार बाजार में जब भी SUVs की बात होती है, तो निसान X-Trail का नाम जरूर आता है। D1-सेगमेंट की यह SUV अपने प्रीमियम लुक्स और इंटरनेशनल लेवल की फीचर्स के लिए जानी जाती है। लेकिन, जून 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के सेल्स आंकड़े देखकर हर कोई चौंक गया। जी हां, क्योंकि निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) की बिक्री इस बीच शून्य (0 यूनिट) रही।

क्यों घट गई निसान की पकड़?

निसान (Nissan) भारत में लंबे समय से सीमित मॉडल लाइनअप के साथ संघर्ष कर रही है। मैग्नाइट (Magnite) जैसी कार ने कंपनी को कुछ समय तक सहारा दिया, लेकिन X-Trail जैसी प्रीमियम SUV ग्राहकों तक पहुंच ही नहीं पाई। इसका कारण इसकी ज्यादा कीमत, सीमित डीलर नेटवर्क, बढ़ती प्रतिस्पर्धा (Hyundai, Kia, Toyota, Tata जैसी कंपनियों से) रही है। इन सब कारणों से ग्राहकों ने X-Trail को नजरअंदाज कर दिया गया।

ग्लोबल हिट, इंडिया में फ्लॉप

दिलचस्प बात यह है कि निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी लोकप्रिय SUV है, लेकिन भारतीय ग्राहकों की प्राथमिकता किफायती, फीचर-लोडेड और आसानी से सर्विस होने वाली SUVs पर ज्यादा रहती है। यही वजह है कि भारतीय मार्केट में निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) को पकड़ बनाने का मौका नहीं मिला।

