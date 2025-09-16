फॉर्च्यूनर से भिड़ने चली थी ये SUV, पिछले 3 महीने से नहीं खुला इसका खाता; 1-1 ग्राहक को तरस गई

निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त 2025 में एक बार फिर इसका खाता तक नहीं खुला। पिछले 3 महीने से इसको 1 ग्राहक तक नसीब नहीं हुआ है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा की फॉर्च्यूनर से होता है।

निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, क्योंकि इसकी पूरे महीने में एक भी यूनिट की बिक्री नहीं हुई। आखिरी बार मई 2025 में इसकी 20 यूनिट सेल हुई थी, वहीं जून 2025 से इसकी बिक्री शून्य रही है। यह साफ इशारा करता है कि निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) भारतीय ग्राहकों के साथ फिलहाल कोई खास जुड़ाव नहीं बना पाई है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा की फॉर्च्यूनर से होता है। आइए इसकी पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

निसान X-ट्रेल की पिछले 6 महीने की बिक्री महीना बिक्री संख्या मार्च 2025 15 अप्रैल 2025 76 मई 2025 20 जून 2025 0 जुलाई 2025 0 अगस्त 2025 0

भारतीय कार बाजार में जब भी SUVs की बात होती है, तो निसान X-Trail का नाम जरूर आता है। D1-सेगमेंट की यह SUV अपने प्रीमियम लुक्स और इंटरनेशनल लेवल की फीचर्स के लिए जानी जाती है। लेकिन, जून 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के सेल्स आंकड़े देखकर हर कोई चौंक गया। जी हां, क्योंकि निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) की बिक्री इस बीच शून्य (0 यूनिट) रही।

क्यों घट गई निसान की पकड़?

निसान (Nissan) भारत में लंबे समय से सीमित मॉडल लाइनअप के साथ संघर्ष कर रही है। मैग्नाइट (Magnite) जैसी कार ने कंपनी को कुछ समय तक सहारा दिया, लेकिन X-Trail जैसी प्रीमियम SUV ग्राहकों तक पहुंच ही नहीं पाई। इसका कारण इसकी ज्यादा कीमत, सीमित डीलर नेटवर्क, बढ़ती प्रतिस्पर्धा (Hyundai, Kia, Toyota, Tata जैसी कंपनियों से) रही है। इन सब कारणों से ग्राहकों ने X-Trail को नजरअंदाज कर दिया गया।

ग्लोबल हिट, इंडिया में फ्लॉप