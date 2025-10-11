भारतीय बाजार से इस कार का हुआ 'डब्बा गुल', जुलाई में 00 यूनिट बिकीं; पिछले 4 महीने से ग्राहकों को तरस रही

निसान इंडिया के लिए भारतीय बाजार का सफर लगातार मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ जहां कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल मैग्नाइट बेहतर सेल्स के साथ कंपनी को आगे तो बढ़ा रही है, लेकन वो सेल्स में बूस्ट नहीं ला पा रही।

निसान इंडिया के लिए भारतीय बाजार का सफर लगातार मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ जहां कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल मैग्नाइट बेहतर सेल्स के साथ कंपनी को आगे तो बढ़ा रही है, लेकन वो सेल्स में बूस्ट नहीं ला पा रही। तो दूसरी तरफ, उसकी लग्जरी कार एक्स-ट्रेल एक भी ग्राहक को अपनी तरफ नहीं खींच पा रही। दरअसल, सितंबर में फिर इस प्रीमियम कार की एक भी यूनिट नहीं बिकी। इस इस कार के लिए लगातार चौथा महीना है जब इसे एक भी ग्राहक नहीं मिला। कंपनी इसे सिर्फ सिंगल वैरिएंट में बेचती है, जो फुली लोडेट फीचर्स के साथ आता है। ये कार 7-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ आती है। इसमें 7-एयरबैग के साथ कई वर्ल्ड क्लास सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 49.92 लाख रुपए है।

निसान एक्स-ट्रेल की इस साल की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 0 यूनिट, फरवरी में इसकी 0 यूनिट, मार्च में इसकी 15 यूनिट, अप्रैल में इसकी 76 यूनिट, मई में इसकी 20 यूनिट, जून में इसकी 0 यूनिट, जुलाई में इसकी 0 यूनिट, अगस्त में इसकी 0 यूनिट और सितंबर में इसकी 0 यूनिट बिकीं। इस तरह अब तक इसकी कुल 111 यूनिट ही बिकी हैं।

निसान एक्स-ट्रेल के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस निसान एक्स-ट्रेल एक D1-सेगमेंट की SUV है, जिसे निसान ने भारतीय ग्राहकों को एक प्रीमियम अनुभव देने के इरादे से पेश किया था। इसकी कुछ प्रमुख खूबियां हैं। जैसे कि इसमें मॉडर्न लुक और ग्लोबल डिजाइन देखने को मिलती है। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी (इंटरनेशनल वर्जन में) देखने को मिलती है। इसमें अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स और 4WD ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं। इस सेगमेंट में मजबूत प्रतिस्पर्धा वाले मॉडल भी है। ये एसयूवी अपने सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी हेक्टर प्लस, हुंडई टक्सन जैसी SUVs को टक्कर देती है।