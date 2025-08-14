भारतीय बाजार से इस कार का हुआ 'डब्बा गुल', जुलाई में 00 यूनिट बिकीं; पिछले 2 महीने एक भी ग्राहक नहीं मिला

जुलाई में फिर इस प्रीमियम कार की एक भी यूनिट नहीं बिकी। कंपनी इसे सिर्फ सिंगल वैरिएंट में बेचती है, जो फुली लोडेट फीचर्स के साथ आता है। ये कार 7-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ आती है। इसमें 7-एयरबैग के साथ कई वर्ल्ड क्लास सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

निसान इंडिया के लिए भारतीय बाजार का सफर लगातार मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ जहां कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल मैग्नाइट बेहतर सेल्स के साथ कंपनी को आगे बढ़ा रही है। तो दूसरी तरफ, उसकी लग्जरी कार एक्स-ट्रेल एक भी ग्राहक को अपनी तरफ नहीं खींच पा रही। दरअसल, जुलाई में फिर इस प्रीमियम कार की एक भी यूनिट नहीं बिकी। कंपनी इसे सिर्फ सिंगल वैरिएंट में बेचती है, जो फुली लोडेट फीचर्स के साथ आता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 49.92 लाख रुपए है। ये कार 7-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ आती है। इसमें 7-एयरबैग के साथ कई वर्ल्ड क्लास सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

निसान एक्स-ट्रेल सेल्स 2025 महीन यूनिट जनवरी 0 फरवरी 0 मार्च 15 अप्रैल 76 मई 20 जून 0 जुलाई 0 टोटल 111

निसान एक्स-ट्रेल के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस निसान एक्स-ट्रेल एक D1-सेगमेंट की SUV है, जिसे निसान ने भारतीय ग्राहकों को एक प्रीमियम अनुभव देने के इरादे से पेश किया था। इसकी कुछ प्रमुख खूबियां हैं। जैसे कि इसमें मॉडर्न लुक और ग्लोबल डिजाइन देखने को मिलती है। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी (इंटरनेशनल वर्जन में) देखने को मिलती है। इसमें अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स और 4WD ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं। इस सेगमेंट में मजबूत प्रतिस्पर्धा वाले मॉडल भी है। ये एसयूवी अपने सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी हेक्टर प्लस, हुंडई टक्सन जैसी SUVs को टक्कर देती है।