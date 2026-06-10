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11 महीने से शोरूम पर खड़ी ‘धूल खा’ रही थी ये SUV, 00 यूनिट थी बिक्री; मई में अचानक खरीदने टूट पड़े लोग

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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एक कार जिसका पिछले 11 महीने से खाता नहीं खुला था, उसे खरीदने के लिए अचानक ग्राहक टूट पड़े। हम यहां निसान के पोर्टफोलियो की सबसे लग्जरी, प्रीमियम और महंगी कार एक्स-ट्रेल की बात कर रहे हैं। इस कार की सेल्स जून 2025 से अप्रैल 2026 तक 00 यूनिट पर सिमटी थी।

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निसान इंडिया के लिए मई में एक अच्छी और एक बुरी खबर आई। दरअसल, उसकी ऑल न्यू 7-सीटर ग्रेवाइट MPV को एक भी ग्राहक नहीं मिला। तो दूसरी तरफ, एक कार जिसका पिछले 11 महीने से खाता नहीं खुला था, उसे खरीदने के लिए अचानक ग्राहक टूट पड़े। हम यहां निसान के पोर्टफोलियो की सबसे लग्जरी, प्रीमियम और महंगी कार एक्स-ट्रेल की बात कर रहे हैं। दरअसल, इस कार को पिछले महीने 20 ग्राहक मिली। इस कार की सेल्स जून 2025 से अप्रैल 2026 तक 00 यूनिट पर सिमटी थी। ये D1-सेगमेंट की SUV है, जिसे कंपनी सिंगल वैरिएंट में बेचती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 49.92 लाख रुपए है।

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मौजूदा एक्स-ट्रेल के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
निसान ने एक्स-ट्रेल को भारतीय ग्राहकों को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के इरादे से पेश किया था। इसकी कुछ प्रमुख खूबियां हैं। जैसे कि इसमें मॉडर्न लुक और ग्लोबल डिजाइन देखने को मिलती है। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी (इंटरनेशनल वर्जन में) देखने को मिलती है। इसमें अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स और 4WD ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं। इस सेगमेंट में मजबूत प्रतिस्पर्धा वाले मॉडल भी है। ये एसयूवी अपने सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी हेक्टर प्लस, हुंडई टक्सन जैसी SUVs को टक्कर देती है।

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इन खूबियों के बावजूद गाड़ी की बिक्री उम्मीदों से भी कम हो रही है। इसका मुख्य कारण ब्रांड का लो प्रोफाइल है। निसान (Nissan) ने भारत में हाल के सालों में ज्यादा नए मॉडल लॉन्च नहीं किए हैं, जिससे ब्रांड की पकड़ कमजोर पड़ी हुई है। इसमें लिमिटेड डीलर नेटवर्क शामिल है। निसान की बिक्री और सर्विस नेटवर्क देशभर में बहुत सीमित है। इसमें हाई प्राइस टैग भी एक वजह है। एक्स-ट्रेल एक प्रीमियम SUV है और इसकी कीमतें संभावित ग्राहकों को मारुति ग्रैंड विटारा या टाटा हैरियर जैसे ऑप्शनन की तरफ खींच लेती हैं।

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नई एक्स-ट्रेल लाने की तैयारी
निसान एक्स-ट्रेल फुलसाइज SUV का नया मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। इसे रेनो-निसान-मित्सुबिशी के जॉइंट CMF-C क्रॉसओवर प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है। इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये हाइब्रिड टेक्नॉलजी से लैस होगा। यह SUV 4 व्हील ड्राइव (4WD) ऑप्शन में भी आएगी। मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में आ रही इस SUV के लुक और फीचर्स भी पावरफुल हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप मरिडियन, महिंद्रा अल्टुरास G4, एमजी ग्लॉस्टर और स्कोडा कोडियक जैसी SUV से मुकाबला होगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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