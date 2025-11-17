फॉर्च्यूनर से भिड़ने चली थी ये SUV, 5 महीने से नहीं खुला इसका खाता! 1-1 ग्राहक को तरस रही ये कार
संक्षेप: निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मई 2025 में इसकी एक यूनिट नहीं सेल हुई। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा की फॉर्च्यूनर से होता है। फॉर्च्यूनर जहां अपने सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग है, वहां ये एसयूवी फिसड्डी साबित हुई है।
निसान की प्रीमियम SUV X-Trail है, जो भारतीय बाजार में बिक्री के मोर्चे पर संघर्ष करती दिख रही है। अक्टूबर 2025 में इस SUV की एक यूनिट भी नहीं सेल हुई। यही नहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 महीने से इसकी बिक्री 0 यूनिट रही है। आइए समझते हैं कि आखिर इस गिरावट के पीछे कारण क्या है और निसान X-ट्रेल को भारतीय बाजार में क्या चुनौतियां मिल रही हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
|महीना
|बिक्री संख्या
|मई 2025
|20
|जून 2025
|0
|जुलाई 2025
|0
|अगस्त 2025
|0
|सितंबर 2025
|0
|अक्टूबर 2025
|0
ऊपर चार्ट में देखने से पता चलता है कि मई 2025 में इसकी 20 यूनिट सेल हुई थी, लेकिन उसके बाद से जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। मई 2025 के बाद से इसका खाता तक नहीं खुला।
एक नजर में निसान X-ट्रेल
निसान X-Trail एक D1-सेगमेंट की SUV है, जिसे निसान ने भारतीय ग्राहकों को एक प्रीमियम अनुभव देने के इरादे से पेश किया था। इसकी कुछ प्रमुख खूबियां हैं। जैसे कि इसमें मॉडर्न लुक और ग्लोबल डिजाइन देखने को मिलती है। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी (अंतरराष्ट्रीय वर्जन में) देखने को मिलती है। इसमें अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स और 4WD विकल्प दिए गए हैं। इसमें प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं।
इन खूबियों के बावजूद गाड़ी की बिक्री उम्मीदों से भी कम हो रही है। इसका मुख्य कारण ब्रांड का लो प्रोफाइल है। निसान (Nissan) ने भारत में हाल के सालों में ज्यादा नए मॉडल लॉन्च नहीं किए हैं, जिससे ब्रांड की पकड़ कमजोर पड़ी हुई है। इसमें लिमिटेड डीलर नेटवर्क शामिल है। निसान की बिक्री और सर्विस नेटवर्क देशभर में बहुत सीमित है। इसमें हाई प्राइस टैग भी एक वजह है।
आपको बता दें कि निसान की X-Trail एक प्रीमियम SUV है और इसकी कीमतें संभावित ग्राहकों को मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara) या टाटा हैरियर (Tata Harrier) जैसे विकल्पों की ओर खींचती हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
