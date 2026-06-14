Nissan ला रहा ये 4 नई SUV और MPV, लिस्ट में नई मैग्नाइट के साथ एक हाइब्रिड गाड़ी भी

अगर आप निसान के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं और कंपनी की नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आने वाले महीनों में निसान अपने कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट को लाने वाला है। इनमें नई मैग्नाइट भी शामिल है।

निसान भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए कमर कस चुका है। कंपनी तेजी से अपने नए प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी है। इस साल की शुरुआत में निसान ने ग्रेवाइट को लॉन्च किया था और अगले महीने निसान की टेक्टॉन आने वाली है। ऐसे में अगर आप निसान के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं और कंपनी की नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आने वाले महीनों में निसान अपने कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट को लाने वाला है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

नई मैग्नाइट निसान भारत में अपनी नई मैग्नाइट लाने वाली है। रेनो ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने प्लान के तहत RGEP आर्किटेक्चर अपनाएगा। यह नया प्लेटफॉर्म निसान मैग्नाइट में भी इस्तेमाल किया जाएगा। RGEP आर्किटेक्चर की वजह से कंपनी मौजूदा वर्जन में मिलने वाले रेट्रोफिटेड सेटअप की बजाय गाड़ी में अंडरबॉडी CNG टैंक ऑफर कर पाएगा। नए प्लेटफॉर्म पर आने के साथ ही उम्मीद है कि निसान इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी ला सकता है। इसमें CNG-ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन मिलने की उम्मीद है।

रेनो ब्रिजर पर बेस्ड एसयूवी रेनो ने कुछ महीने पहले 'ब्रिजर' कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था। अगले साल जब रेनो भारत में बनी 'ब्रिजर' SUV लॉन्च करेगा, तो निसान भी इसी पर बेस्ड अपनी SUV पर काम शुरू कर देगा। असल में, इन दोनों SUV के मैकेनिकल पार्ट्स एक जैसे होने की उम्मीद है, लेकिन इनका बाहरी डिजाइन अलग होगा। शुरुआत में कंपनी इसे नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल वर्जन के साथ ऑफर कर सकती है। जबकि, हाइब्रिड और EV वर्जन बाद में आएंगे। इसमें 'ब्रिजर' वाला ही 1.2-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन इस्तेमाल किया जाएगा।

टेक्टॉन हाइब्रिड कंपनी अपनी टेक्टॉन का 9 जुलाई को भारत में लॉन्च करने वाली है। कंपनी इस एसयूवी का हाइब्रिड वर्जन भी ला सकती है। यह एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन होगा। इस वर्जन के 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह SUV 1.8-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जो लगभग 160 PS की पावर देगा। इस इंजन के साथ 1.4 kWh का बैटरी पैक दिया जाएगा, जो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देगा। यही टेक्नोलॉजी डस्टर में भी देखने को मिलेगी।