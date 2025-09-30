क्रेटा, सेल्टोस को टक्कर देने निसान ला रही ये धांसू SUV, 7 अक्टूबर को होगी शोकेस; जानिए खासियत
निसान अपनी मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग C-SUV को 7 अक्टूबर को पहली बार शोकेस करने जा रही है। बता दें कि यह कंपनी का 2026 में लॉन्च होने वाला सबसे बड़ा प्रोडक्ट माना जा रहा है। कंपनी ने इसके कुछ टीजर्स जारी किए हैं।
निसान अपनी मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग C-SUV को 7 अक्टूबर को पहली बार शोकेस करने जा रही है। बता दें कि यह कंपनी का 2026 में लॉन्च होने वाला सबसे बड़ा प्रोडक्ट माना जा रहा है। कंपनी ने इसके कुछ टीजर्स जारी किए हैं। वहीं, इसे कई बार यटेस्टिंग के दौरान भी देखा गया है। तस्वीरों से साफ है कि इसका लुक रेनॉल्ट डस्टर से अलग होगा। हालांकि, इसका साइज, पावरट्रेन और प्लेटफॉर्म वही रहने वाला है। सबसे खास बात यह है कि टॉप वैरिएंट में डैशबोर्ड पर तीन स्क्रीन का सेटअप मिलेगा जो इसे मॉडर्न और प्रीमियम फील देगा।
इन कारों को देगी टक्कर
नई निसान C-SUV में वही इंजन ऑप्शंस मिलेंगे जो नेक्स्ट-जेन डस्टर में देखने को मिलेंगे। यानी पेट्रोल और पेट्रोल-हाइब्रिड दोनों वैरिएंट्स उपलब्ध होंगे। यह निसान की पिछले एक साल से भी ज्यादा समय बाद होने वाली सबसे बड़ी SUV लॉन्च होगी। कंपनी इस कार के जरिए सीधे-सीधे हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति विक्टोरिस जैसे बेस्टसेलर्स को टक्कर देने की तैयारी कर रही है।
क्या है कंपनी की प्लानिंग
निसान का यह प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में कंपनी की नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कंपनी पहले से ही मैग्नाइट और X-ट्रेल बेच रही है। इसके बाद 7-सीटर सब-कॉम्पैक्ट MPV और 2027 तक एक इलेक्ट्रिक कार भी लाने की तैयारी है। ऐसे में साफ है कि निसान आने वाले समय में भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी तरह सीरियस है। अब फैन्स की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या यह नई SUV वाकई क्रेटा और सेल्टोस जैसी कारों के बीच अपनी जगह बना पाएगी या नहीं।
