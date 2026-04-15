एक साथ 11 मॉडल बंद कर रही ये कंपनी, आप तो नहीं बना रहे इसकी कार लेने का प्लान; जानिए पूरी डिटेल

कंपनी के कुछ मॉडल्स को बंद करने के पीछे मुख्य मकसद मॉडल लाइनअप को 56 से घटाकर 45 मॉडल्स तक करके, कम परफॉर्म करने वाले प्रोडक्ट्स को हटाना है। साथ ही, ग्रोथ के लिए फिर से निवेश करके मुनाफे में वापस आना है।

निसान भारतीय बाजार में अपना पोर्टफोलियो बढ़ा चुकी है। वहीं, आने वाले दिनों में इसमें कई मॉडल जुड़ने वाले हैं। वैसे, ग्लोबल मार्केट में निसान का दबदबा देखने को मिलता है। फिर भी कंपनी के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। दरअसल, अपने ऑपरेशन्स को रीस्ट्रक्चर करने के हिस्से के तौर पर कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह अपनी ग्लोबल लाइनअप से 11 मॉडल्स को बंद कर देगी। ब्रांड की कंसोलिडेशन स्कीम, जिसे जूके ईवी (Juke EV) और नेक्स्ट जनरेशन X-ट्रेल के इंटरनेशनल शोकेस के समय बताया गया। इसके तहत कंपनी का ग्लोबल पोर्टफोलियो 56 मॉडल्स से घटकर 45 मॉडल का रह जाएगा।

कम बिक्री वाले मॉडल को हटाया जाएगा

निसान के CEO इवान एस्पिनोसा ने कहा, "कंपनी के कुछ मॉडल्स को बंद करने के पीछे मुख्य मकसद मॉडल लाइनअप को 56 से घटाकर 45 मॉडल्स तक करके, कम परफॉर्म करने वाले प्रोडक्ट्स को हटाना है। साथ ही, ग्रोथ के लिए फिर से निवेश करके मुनाफे में वापस आना है।" यह जापानी कंपनी अपने हर मॉडल के लिए ग्राहकों को ज्यादा पावरट्रेन ऑप्शन भी देगी। निसान की दूसरी रणनीति में तीन प्रोडक्ट फैमिली पर डेवलपमेंट को फोकस्ड करना शामिल है, जो उसके वॉल्यूम का 80% से ज्यादा हिस्सा कवर करेंगे। इस स्ट्रैटजी के साथ कंपनी को उम्मीद है कि वो बाजार की मांग के आधार पर अपने निवेश और डेवलपमेंट योजनाओं को बेहतर बना पाएगी।

कंपनी अब चार कैटेगरी में कार बेचेगी

निसान की ग्लोबल लाइनअप में चार कैटेगरी में कारों को शामिल किया जाएगा। जिसमें Heartbeat, Core, Growth और Partner मॉडल्स होंगे। 'Heartbeat' में Leaf EV और Patrol SUV जैसे मॉडल्स शामिल होंगे, जबकि 'Core' में X-Trail और Qashqai जैसे मुख्य मॉडल्स शामिल होंगे। Elgrand MPV और Sakura Kei जैसे मॉडल्स 'Growth' कैटेगरी में आते हैं। जबकि Micra हैचबैक और Frontier Pro पिक-अप ट्रक जैसे नाम 'Partner' मॉडल्स कैटेगरी में रखे गए हैं।

प्रीमियम कारों का डेवलपमेंट होता रहेगा

निसान को यह भी उम्मीद है कि नेक्स्ट जनरेशन स्काइलाइन, X-टेरा, X-ट्रेल हाइब्रिड और जूक EV जैसे मॉडल्स उनके बाजारों में ब्रांड की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगे। जबकि इनफिनिटी निसान का प्रीमियम सब-ब्रांड है, उसके डेवलपमेंट पर काम चलता रहेगा। इवान एस्पिनोसा ने कहा, "QX65 के अलावा, चार नए मॉडल्स होंगे जिनमें अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन होंगे, जिनमें एक नई मिडसाइज हाइब्रिड SUV, एक परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड V6 सेडान और दो बड़ी हाइब्रिड फ्रेम-बेस्ड SUVs शामिल हैं।"