इंतजार खत्म! कल पूरी दुनिया के सामने उठेगा निसान टेक्टॉन से पर्दा; जानिए क्यों है इतनी चर्चा
निसान अपनी नई मिडसाइज एसयूवी 'टेक्टॉन' (Tekton) को मार्केट में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी कल यानी 9 जुलाई को इस दमदार एसयूवी से पर्दा उठाएगी।
निसान अपनी नई मिडसाइज एसयूवी 'टेक्टॉन' (Tekton) को मार्केट में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी कल यानी 9 जुलाई को इस दमदार एसयूवी से पर्दा उठाएगी। भारतीय मार्केट में इसे निसान मैग्नाइट के ऊपर स्लॉट किया जाएगा। यह नई एसयूवी रेनॉल्ट डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। हालांकि, इसका डिजाइन पूरी तरह से अलग और नया होगा। अपने अट्रैक्टिव लुक और मॉडर्न फीचर्स के दम पर यह सीधे तौर पर मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। आइए जानते हैं एसयूवी के डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी दिखेगी एसयूवी
निसान टेक्टॉन का लुक ग्लोबली मशहूर निसान पेट्रोल से मिलता-जुलता है। इसके फ्रंट में सीधा और बोल्ड फेसिया दिया गया है। बोनट के किनारे पर 'TEKTON' लिखा हुआ नजर आएगा। इसमें एक बड़ी ग्रिल और आयताकार एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगी। साथ ही वर्टिकल डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) और एक लाल रंग की ट्रिम पट्टी इसके फ्रंट लुक को शानदार बनाती है। कार के पिछले हिस्से में एक स्लीक एलईडी लाइट बार है, जो दोनों टेल लैंप्स को जोड़ता है। इसके अलावा मस्कुलर व्हील आर्च, रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर और सिल्वर स्किड प्लेट्स इसके स्पोर्टी लुक को पूरा करते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Nissan Tekton
₹ 11 - 18 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 10.99 - 20.19 लाख
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Renault Bigster
₹ 13 - 18 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
इंटीरियर और प्रीमियम फीचर्स
इस एसयूवी का केबिन काफी मॉडर्न और फीचर्स से भरपूर होगा। इसमें गूगल बिल्ट-इन के साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट भी होगा। ड्राइवर के लिए 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। आराम के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, और एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी। इसके अलावा, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं भी केबिन को खास बनाएंगी।
लेवल-2 ADAS से होगी लैस
टेक्टॉन में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) तकनीक देखने को मिलेगी। इसके तहत एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, हादसे से बचने के लिए फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग भी दी गई है। सुरक्षित पार्किंग के लिए कार में 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। पैसेंजर की सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ABS के साथ EBD और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे जरूरी फीचर्स भी शामिल हैं।
दमदार होगा एसयूवी का पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो यह एसयूवी दो दमदार पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आ सकती है। पहला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जो 100bhp की पावर जनरेट करेगा। दूसरा ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जो 163bhp की पावर देगा। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल सकता है। भारतीय मार्केट में लॉन्च होने के बाद निसान टेक्टॉन का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी दिग्गज गाड़ियों से होगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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