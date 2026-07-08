इस SUV में नहीं मिलेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, लेकिन कीमत होगी डस्टर से बहुत कम; कल हो रही लॉन्च

इस SUV में डस्टर में आने वाला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन नहीं मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि रेनो 1.8-लीटर हाइब्रिड सिस्टम को सिर्फ अपने पास ही रखेगी, ताकि भीड़-भाड़ वाले मिडसाइज़ SUV मार्केट में उसे एक खास फायदा मिल सके।

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निसान इंडिया कल यानी 9 जुलाई को अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने वाली है। दरअसल, कंपनी रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पर तैयार निसान टेक्टॉन (Nissan Tekton) SUV लॉन्च करन वाली है। हालांकि, इस SUV में डस्टर में आने वाला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन नहीं मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि रेनो 1.8-लीटर हाइब्रिड सिस्टम को सिर्फ अपने पास ही रखेगी, ताकि भीड़-भाड़ वाले मिडसाइज़ SUV मार्केट में उसे एक खास फायदा मिल सके। इसके बजाय, टेक्टॉन में 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही मिलेंगे। बता दें कि डस्टर में फेस्टिव सीजन के आसपास अपकमिंग हाइब्रिड सिस्टम लेकर आने वाली है।

इंजन का ये अंतर रेनो और निसान अलायंस की भारत में स्ट्रेटजी में आए बड़े बदलाव को दिखाता है। भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर में निसान की हिस्सेदारी खरीदने के बाद, अब फ्रेंच कंपनी ही लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग का काम संभाल रही है। असल में, निसान भारत में एक इंडिपेंडेंट पार्टनर के तौर पर काम करती है, जो रेनो से प्लेटफॉर्म, पावरट्रेन और मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा लेती है।

रेनो ने दोनों SUV के लिए CMF-B-बेस्ड RGMP प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट की अगुवाई की थी। अब वह अपनी पकड़ का इस्तेमाल करके खास टेक्नोलॉजी, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर अपना एकाधिकार बनाए रख रही है। इस कदम से रेनो को डस्टर को वैल्यू चेन में ऊंचे पायदान पर रखने में मदद मिलेगी, खासकर तब जब भारत में हाइब्रिड गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है।

इसके बावजूद, दोनों ब्रांड्स के बीच कोलेबोरेशन जारी है। अलायंस के कॉस्ट स्ट्रक्चर में शेयर्ड आर्किटेक्चर, कम्पोनेंट और मैन्युफैक्चरिंग अहम बने हुए हैं। भले ही प्रोडक्ट्स के बीच अंतर साफ तौर पर दिख रहा हो। डस्टर का हाइब्रिड सिस्टम हॉर्स पारवट्रेन से लिया जाएगा, जो यूके में स्थित रेनो-जिली-अरामको का जॉइंट वेंचर है। उम्मीद है कि हॉर्स भारत में प्रोडक्शन को लोकलाइज करेगी और रेनो इसकी मुख्य कस्टमर होगी, जो मार्केट में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की ओर लंबे समय के झुकाव का संकेत है।