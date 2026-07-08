इस SUV में नहीं मिलेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, लेकिन कीमत होगी डस्टर से बहुत कम; कल हो रही लॉन्च
इस SUV में डस्टर में आने वाला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन नहीं मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि रेनो 1.8-लीटर हाइब्रिड सिस्टम को सिर्फ अपने पास ही रखेगी, ताकि भीड़-भाड़ वाले मिडसाइज़ SUV मार्केट में उसे एक खास फायदा मिल सके।
निसान इंडिया कल यानी 9 जुलाई को अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने वाली है। दरअसल, कंपनी रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पर तैयार निसान टेक्टॉन (Nissan Tekton) SUV लॉन्च करन वाली है। हालांकि, इस SUV में डस्टर में आने वाला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन नहीं मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि रेनो 1.8-लीटर हाइब्रिड सिस्टम को सिर्फ अपने पास ही रखेगी, ताकि भीड़-भाड़ वाले मिडसाइज़ SUV मार्केट में उसे एक खास फायदा मिल सके। इसके बजाय, टेक्टॉन में 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही मिलेंगे। बता दें कि डस्टर में फेस्टिव सीजन के आसपास अपकमिंग हाइब्रिड सिस्टम लेकर आने वाली है।
इंजन का ये अंतर रेनो और निसान अलायंस की भारत में स्ट्रेटजी में आए बड़े बदलाव को दिखाता है। भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर में निसान की हिस्सेदारी खरीदने के बाद, अब फ्रेंच कंपनी ही लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग का काम संभाल रही है। असल में, निसान भारत में एक इंडिपेंडेंट पार्टनर के तौर पर काम करती है, जो रेनो से प्लेटफॉर्म, पावरट्रेन और मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा लेती है।
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Nissan Tekton
₹ 11 - 18 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 10.99 - 20.19 लाख
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 10.99 - 19.3 लाख
रेनो ने दोनों SUV के लिए CMF-B-बेस्ड RGMP प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट की अगुवाई की थी। अब वह अपनी पकड़ का इस्तेमाल करके खास टेक्नोलॉजी, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर अपना एकाधिकार बनाए रख रही है। इस कदम से रेनो को डस्टर को वैल्यू चेन में ऊंचे पायदान पर रखने में मदद मिलेगी, खासकर तब जब भारत में हाइब्रिड गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है।
इसके बावजूद, दोनों ब्रांड्स के बीच कोलेबोरेशन जारी है। अलायंस के कॉस्ट स्ट्रक्चर में शेयर्ड आर्किटेक्चर, कम्पोनेंट और मैन्युफैक्चरिंग अहम बने हुए हैं। भले ही प्रोडक्ट्स के बीच अंतर साफ तौर पर दिख रहा हो। डस्टर का हाइब्रिड सिस्टम हॉर्स पारवट्रेन से लिया जाएगा, जो यूके में स्थित रेनो-जिली-अरामको का जॉइंट वेंचर है। उम्मीद है कि हॉर्स भारत में प्रोडक्शन को लोकलाइज करेगी और रेनो इसकी मुख्य कस्टमर होगी, जो मार्केट में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की ओर लंबे समय के झुकाव का संकेत है।
निसान के लिए कीमत और पोजिशनिंग अहम होगी। उम्मीद है कि टेक्टॉन की कीमत डस्टर से कम होगी, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआती पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी में मैग्नाइट की कीमत काइगर से कम रखी गई थी। ज्यादा से ज्ादा बिक्री के लिए, खासकर कम पावर वाले टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ, कई तरह के वैरिएंट्स भी आने की संभावना है। निसान, टेक्टॉन के लिए जगह बनाने के लिए ब्रांड की इमेज का भी सहारा लेगी। खबरों के मुताबिक, इसका डिजाइन बड़ी 'पेट्रोल' गाड़ी से इंस्पायर्ड है और यह डस्टर के मुकाबले ज्यादा सीधी और मजबूत बनावट वाली होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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