Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Nissan Tekton To Be Officially Unveiled On 4 February 2026
जिस कार के फोटो ने कई SUVs की बढ़ाई टेंशन! वो 4 फरवरी को भारत में आ रही; ऐसे होंगे फीचर्स, डिजाइन

जिस कार के फोटो ने कई SUVs की बढ़ाई टेंशन! वो 4 फरवरी को भारत में आ रही; ऐसे होंगे फीचर्स, डिजाइन

संक्षेप:

निसान मोटर इंडिया भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को अब तेजी से बड़ा करने वाली है। दरअसल, कंपनी अगले महीने की शुरुआत में घरेलू बाजार के लिए एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। कंपनी 4 फरवरी, 2026 को बिल्कुल नई टेक्टन मिडसाइज SUV पेश करने की तैयारी कर रही है।

Jan 06, 2026 01:31 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Nissan Tektonarrow

निसान मोटर इंडिया भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को अब तेजी से बड़ा करने वाली है। दरअसल, कंपनी अगले महीने की शुरुआत में घरेलू बाजार के लिए एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। कंपनी 4 फरवरी, 2026 को बिल्कुल नई टेक्टन मिडसाइज SUV पेश करने की तैयारी कर रही है। यह मॉडल ब्रांड के इंडिया रीसर्जेंस इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। टेक्टन बाजार में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, महिंद्रा स्कॉर्पियो N, टाटा सिएरा जैसी मिडसाइज SUV से मुकाबला करेगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

निसान टेक्टन को चेन्नई में रेनो-निसान अलायंस फेसिलिटी में बनाया जाएगा। वहीं, चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यह निसान के 21 जनवरी को ग्रेविट 7-सीटर MPV पेश करने के तुरंत बाद आएगा। जबकि ग्रेविट एक बजट फैमिली मूवर के तौर पर काम करेगी और सबसे पहले ग्राहकों तक पहुंचेगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Nissan Tekton

Nissan Tekton

₹ 11 - 18 लाख

मुझे सूचित करें
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

₹ 10.95 - 19.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Seltos

Kia Seltos

₹ 10.99 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Bigster

Renault Bigster

₹ 13 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

₹ 10.77 - 19.72 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:सिंगल चार्ज पर 400Km रेंज, भारतीय बाजार में ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च

ऐसी होगी निसान टेक्टन SUV

निसान अपनी अपकमिंग मिड-साइज टेक्टन SUV का एक नया वीडियो टीजर जारी कर चुकी है। इसमें इसके ऑफिशियल डेब्यू से पहले इसके एक्सटीरियर डिजाइन की साफ झलक दिखाई गई है। उम्मीद है कि यह नया मॉडल फरवरी में अपनी MPV सिबलिंग, ग्रेविट के लॉन्च के बाद शोकेस किया जाएगा। टीजर में एक शार्प और एग्रेसिव फ्रंट प्रोफाइल दिखाई गई है, जिसमें एक स्कल्पटेड बोनट, कनेक्टेड LED DRLs और ग्रिल पर एक हॉरिजॉन्टल क्रोम स्लैट है।

SUV के हुड पर ‘Tekton’ लिखा हुआ है, जबकि फ्रंट बंपर में एल्यूमीनियम ब्रश-फिनिश वाले एलिमेंट्स हैं। ORVMs पर एक ध्यान देने योग्य उभार 360-डिग्री कैमरा सिस्टम की मौजूदगी का संकेत देता है। पीछे की तरफ, टेक्टन में C-शेप के टेल लैंप हैं जो एक इल्यूमिनेटेड लाइट बार से जुड़े हैं, जिसके सेंटर में निसान का लोगो लगा है। SUV में टेलगेट पर ‘टेक्टन’ बैजिंग, लेयर्ड रियर बंपर और एक उभरा हुआ रूफ स्पॉइलर भी है। टीजर में मल्टी-स्पोक एलॉय व्हील डिजाइन भी दिखाया गया है, जो इसके स्पोर्टी लुक को और बढ़ाता है।

ये भी पढ़ें:मारुति कारों पर खत्म होने वाला है एक्सट्रा डिस्काउंट, इतनी महंगी हो जाएंगी

मैकेनिकली, निसान टेक्टन को कई पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें एक हाइब्रिड वैरिएंट भी शामिल है जो 2027 में आने की संभावना है। उम्मीद है कि सभी पावरट्रेन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगे। इसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, सॉफ्ट-टच मटीरियल और ADAS फंक्शन्स का पूरा सूट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड टेलगेट और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने की पूरी संभावना है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Nissan Kicks Nissan Magnite

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।