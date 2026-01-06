जिस कार के फोटो ने कई SUVs की बढ़ाई टेंशन! वो 4 फरवरी को भारत में आ रही; ऐसे होंगे फीचर्स, डिजाइन

संक्षेप: निसान मोटर इंडिया भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को अब तेजी से बड़ा करने वाली है। दरअसल, कंपनी अगले महीने की शुरुआत में घरेलू बाजार के लिए एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। कंपनी 4 फरवरी, 2026 को बिल्कुल नई टेक्टन मिडसाइज SUV पेश करने की तैयारी कर रही है।

Jan 06, 2026 01:31 pm IST

निसान मोटर इंडिया भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को अब तेजी से बड़ा करने वाली है। दरअसल, कंपनी अगले महीने की शुरुआत में घरेलू बाजार के लिए एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। कंपनी 4 फरवरी, 2026 को बिल्कुल नई टेक्टन मिडसाइज SUV पेश करने की तैयारी कर रही है। यह मॉडल ब्रांड के इंडिया रीसर्जेंस इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। टेक्टन बाजार में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, महिंद्रा स्कॉर्पियो N, टाटा सिएरा जैसी मिडसाइज SUV से मुकाबला करेगी।

निसान टेक्टन को चेन्नई में रेनो-निसान अलायंस फेसिलिटी में बनाया जाएगा। वहीं, चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यह निसान के 21 जनवरी को ग्रेविट 7-सीटर MPV पेश करने के तुरंत बाद आएगा। जबकि ग्रेविट एक बजट फैमिली मूवर के तौर पर काम करेगी और सबसे पहले ग्राहकों तक पहुंचेगी।

ऐसी होगी निसान टेक्टन SUV निसान अपनी अपकमिंग मिड-साइज टेक्टन SUV का एक नया वीडियो टीजर जारी कर चुकी है। इसमें इसके ऑफिशियल डेब्यू से पहले इसके एक्सटीरियर डिजाइन की साफ झलक दिखाई गई है। उम्मीद है कि यह नया मॉडल फरवरी में अपनी MPV सिबलिंग, ग्रेविट के लॉन्च के बाद शोकेस किया जाएगा। टीजर में एक शार्प और एग्रेसिव फ्रंट प्रोफाइल दिखाई गई है, जिसमें एक स्कल्पटेड बोनट, कनेक्टेड LED DRLs और ग्रिल पर एक हॉरिजॉन्टल क्रोम स्लैट है।

SUV के हुड पर ‘Tekton’ लिखा हुआ है, जबकि फ्रंट बंपर में एल्यूमीनियम ब्रश-फिनिश वाले एलिमेंट्स हैं। ORVMs पर एक ध्यान देने योग्य उभार 360-डिग्री कैमरा सिस्टम की मौजूदगी का संकेत देता है। पीछे की तरफ, टेक्टन में C-शेप के टेल लैंप हैं जो एक इल्यूमिनेटेड लाइट बार से जुड़े हैं, जिसके सेंटर में निसान का लोगो लगा है। SUV में टेलगेट पर ‘टेक्टन’ बैजिंग, लेयर्ड रियर बंपर और एक उभरा हुआ रूफ स्पॉइलर भी है। टीजर में मल्टी-स्पोक एलॉय व्हील डिजाइन भी दिखाया गया है, जो इसके स्पोर्टी लुक को और बढ़ाता है।