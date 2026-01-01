फोटो आते ही क्रेटा, विटारा, सेल्टोस की बढ़ गई टेंशन! फरवरी में आ रही ये नई SUV; डिजाइन से उठा पर्दा
निसान ने अपनी अपकमिंग मिड-साइज टेक्टन SUV का एक नया वीडियो टीजर जारी किया है, जिसमें इसके ऑफिशियल डेब्यू से पहले इसके एक्सटीरियर डिजाइन की साफ झलक दिखाई गई है। उम्मीद है कि यह नया मॉडल फरवरी में अपनी MPV सिबलिंग, ग्रेविट के लॉन्च के बाद शोकेस किया जाएगा। टीजर में एक शार्प और एग्रेसिव फ्रंट प्रोफाइल दिखाई गई है, जिसमें एक स्कल्पटेड बोनट, कनेक्टेड LED DRLs और ग्रिल पर एक हॉरिजॉन्टल क्रोम स्लैट है।
SUV के हुड पर ‘Tekton’ लिखा हुआ है, जबकि फ्रंट बंपर में एल्यूमीनियम ब्रश-फिनिश वाले एलिमेंट्स हैं। ORVMs पर एक ध्यान देने योग्य उभार 360-डिग्री कैमरा सिस्टम की मौजूदगी का संकेत देता है। पीछे की तरफ, टेक्टन में C-शेप के टेल लैंप हैं जो एक इल्यूमिनेटेड लाइट बार से जुड़े हैं, जिसके सेंटर में निसान का लोगो लगा है। SUV में टेलगेट पर ‘टेक्टन’ बैजिंग, लेयर्ड रियर बंपर और एक उभरा हुआ रूफ स्पॉइलर भी है। टीजर में मल्टी-स्पोक एलॉय व्हील डिजाइन भी दिखाया गया है, जो इसके स्पोर्टी लुक को और बढ़ाता है।
मैकेनिकली, निसान टेक्टन को कई पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें एक हाइब्रिड वैरिएंट भी शामिल है जो 2027 में आने की संभावना है। उम्मीद है कि सभी पावरट्रेन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगे। लॉन्च होने के बाद, निसान टेक्टन मिड-साइज SUV सेगमेंट में होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, वोक्सवैगन टाइगुन और टाटा कर्व जैसी गाड़ियों से मुकाबला करेगी।
