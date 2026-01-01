फोटो आते ही क्रेटा, विटारा, सेल्टोस की बढ़ गई टेंशन! फरवरी में आ रही ये नई SUV; डिजाइन से उठा पर्दा

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

निसान ने अपनी अपकमिंग मिड-साइज टेक्टन SUV का एक नया वीडियो टीजर जारी किया है, जिसमें इसके ऑफिशियल डेब्यू से पहले इसके एक्सटीरियर डिजाइन की साफ झलक दिखाई गई है। उम्मीद है कि यह नया मॉडल फरवरी में अपनी MPV सिबलिंग, ग्रेविट के लॉन्च के बाद शोकेस किया जाएगा।

Jan 01, 2026 11:29 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Nissan Tektonarrow

ये भी पढ़ें:8 बोस स्पीकर, ADAS, 24 सेफ्टी और 91 कनेक्टेड फीचर्स; ऐसी है न्यू सेल्टोस

मैकेनिकली, निसान टेक्टन को कई पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें एक हाइब्रिड वैरिएंट भी शामिल है जो 2027 में आने की संभावना है। उम्मीद है कि सभी पावरट्रेन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगे। लॉन्च होने के बाद, निसान टेक्टन मिड-साइज SUV सेगमेंट में होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, वोक्सवैगन टाइगुन और टाटा कर्व जैसी गाड़ियों से मुकाबला करेगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
