लॉन्च से पहले दिखा Nissan Tekton का धांसू रियर लुक, फ्रंट डिजाइन ने पहले ही मचाया हुआ है तहलका

निसान टेक्टॉन को लॉन्च होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग एसयूवी के रियर लुक का फोटो सामने आया है। इस फोटो से एसयूवी के रियर डिजाइन के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है।

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निसान अपनी नई मिड-साइड एसयूवी टेक्टॉन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की यह एसयूवी 9 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। इस एसयूवी को लेकर इंडियन बायर काफी एक्साइटेड हैं। इसी बीच इस अपकमिंग एसयूवी का एक फोटो सामने आया है। लॉन्च से पहले लीक हुए इस फोटो (Image Source: bhaiyajigadi/Instagram) में एसयूवी का दमदार रियर लुक दिख रहा है। रियर में आपको कनेक्टेड टेललैंप के साथ बिना क्लैडिंग वाला फ्रेश बूटलिड डिजाइन और स्किड प्लेट के साथ शानदार बंपर डिजाइन देखने को मिलेगा।

बूटलिड पर TEKTON भी लिखा हुआ है। एसयूवी में कंपनी रूफ रेल्स, शार्क फिन ऐंटेना, हैचलिड स्पॉइलर, रियर विंडस्क्रीन वाइपर, हाई-माउंटेड स्टॉप लाइट और डायमंड कट अलाय व्हील भी देने वाली है।

कुछ दिन पहले रिवील हुआ था फ्रंट लुक एसयूवी के फ्रंट लुक को कंपनी ने ही ऑफिशियली रिवील किया था, जो वाकई बेहद अग्रेसिव लग रहा है। टेक्टॉन का फ्रंट लुक कंपनी की सबसे महंगी और शानदार SUV पैट्रोल Patrol से काफी इंस्पायर्ड है। निसान ने कुछ टीजर जारी किए हैं, जिनसे पता चलता है कि नई टेक्टॉन सामने से कैसी दिखेगी, लेकिन एसयूवी की बिना किसी कवर वाला फुल फोटो अभी तक सामने नहीं आया है।

नई रेनो डस्टर जैसे फीचर्स इंटीरियर की बात करें तो, निसान टेक्टॉन का डिजाइन और फीचर्स काफी हद तक नई रेनो डस्टर जैसे ही होने की उम्मीद है। डस्टर की तरह ही इसमें ड्राइवर पर फोकस्ड केबिन होगा, जिसमें ड्राइवर की तरफ टिल्टेड ड्यूल टचस्क्रीन होगी। इसमें वेंटिलेटेड पावर्ड ड्राइवर सीट, टिल्ट-टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, पैनोरमिक सनरूफ, आगे और पीछे टाइप-C USB पोर्ट, रियर AC वेंट, चारों खिड़कियों के लिए वन-टच ऑपरेशन और 700 लीटर का बड़ा बूट स्पेस जैसे खास फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

दो इंजन ऑप्शन नई डस्टर की तरह ही, निसान टेक्टॉन के भी दो इंजन ऑप्शन - 1 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन (100 PS-166 Nm) और 1.3-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन (163 PS-280 Nm) के साथ आ सकती है। दोनों इंजन में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। खास बात है कि बड़े इंजन में 6-स्पीड वेट क्लच, ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी ऑफर किया जाएगा। टेक्टॉन फ्रंट-व्हील ड्राइव होगी और पेट्रोल इंजन के साथ इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा।