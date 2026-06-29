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लॉन्च से पहले दिखा Nissan Tekton का धांसू रियर लुक, फ्रंट डिजाइन ने पहले ही मचाया हुआ है तहलका

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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निसान टेक्टॉन को लॉन्च होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग एसयूवी के रियर लुक का फोटो सामने आया है। इस फोटो से एसयूवी के रियर डिजाइन के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है।

लॉन्च से पहले दिखा Nissan Tekton का धांसू रियर लुक, फ्रंट डिजाइन ने पहले ही मचाया हुआ है तहलका
Nissan Tekton
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निसान अपनी नई मिड-साइड एसयूवी टेक्टॉन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की यह एसयूवी 9 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। इस एसयूवी को लेकर इंडियन बायर काफी एक्साइटेड हैं। इसी बीच इस अपकमिंग एसयूवी का एक फोटो सामने आया है। लॉन्च से पहले लीक हुए इस फोटो (Image Source: bhaiyajigadi/Instagram) में एसयूवी का दमदार रियर लुक दिख रहा है। रियर में आपको कनेक्टेड टेललैंप के साथ बिना क्लैडिंग वाला फ्रेश बूटलिड डिजाइन और स्किड प्लेट के साथ शानदार बंपर डिजाइन देखने को मिलेगा।

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बूटलिड पर TEKTON भी लिखा हुआ है। एसयूवी में कंपनी रूफ रेल्स, शार्क फिन ऐंटेना, हैचलिड स्पॉइलर, रियर विंडस्क्रीन वाइपर, हाई-माउंटेड स्टॉप लाइट और डायमंड कट अलाय व्हील भी देने वाली है।

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कुछ दिन पहले रिवील हुआ था फ्रंट लुक

एसयूवी के फ्रंट लुक को कंपनी ने ही ऑफिशियली रिवील किया था, जो वाकई बेहद अग्रेसिव लग रहा है। टेक्टॉन का फ्रंट लुक कंपनी की सबसे महंगी और शानदार SUV पैट्रोल Patrol से काफी इंस्पायर्ड है। निसान ने कुछ टीजर जारी किए हैं, जिनसे पता चलता है कि नई टेक्टॉन सामने से कैसी दिखेगी, लेकिन एसयूवी की बिना किसी कवर वाला फुल फोटो अभी तक सामने नहीं आया है।

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नई रेनो डस्टर जैसे फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो, निसान टेक्टॉन का डिजाइन और फीचर्स काफी हद तक नई रेनो डस्टर जैसे ही होने की उम्मीद है। डस्टर की तरह ही इसमें ड्राइवर पर फोकस्ड केबिन होगा, जिसमें ड्राइवर की तरफ टिल्टेड ड्यूल टचस्क्रीन होगी। इसमें वेंटिलेटेड पावर्ड ड्राइवर सीट, टिल्ट-टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, पैनोरमिक सनरूफ, आगे और पीछे टाइप-C USB पोर्ट, रियर AC वेंट, चारों खिड़कियों के लिए वन-टच ऑपरेशन और 700 लीटर का बड़ा बूट स्पेस जैसे खास फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

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दो इंजन ऑप्शन

नई डस्टर की तरह ही, निसान टेक्टॉन के भी दो इंजन ऑप्शन - 1 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन (100 PS-166 Nm) और 1.3-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन (163 PS-280 Nm) के साथ आ सकती है। दोनों इंजन में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। खास बात है कि बड़े इंजन में 6-स्पीड वेट क्लच, ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी ऑफर किया जाएगा। टेक्टॉन फ्रंट-व्हील ड्राइव होगी और पेट्रोल इंजन के साथ इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा।

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आ सकता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन

इस साल के आखिर में, टेक्टॉन में तीसरा पावरट्रेन - 1.8-लीटर पेट्रोल-स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन भी आने की उम्मीद है। इसमें कंपनी क्लास-लीडिंग 1.3 kWh की बैटरी दे सकती है। इस पावरट्रेन के साथ एक खास हाइब्रिड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाएगा। टेक्टॉन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस और टाटा सिएरा जैसी SUV से होगा।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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