टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई निसान टेक्टॉन; क्रेटा, विटारा से होगी टक्कर, जानिए कब होगी लॉन्च

जापानी कार कंपनी निसान भारतीय मार्केट में एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रही है। कंपनी अपनी मोस्ट-अवेटेड मिड-साइज एसयूवी निसान टेक्टॉन (Nissan Tekton) को जल्द मार्केट में लाने जा रही है।

जापानी कार कंपनी निसान भारतीय मार्केट में एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रही है। कंपनी अपनी मोस्ट-अवेटेड मिड-साइज एसयूवी निसान टेक्टॉन (Nissan Tekton) को जल्द मार्केट में लाने जा रही है। हाल ही में इसे तमिलनाडु में टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर दौड़ते हुए देखा गया है। गाड़ी भले ही पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन इसे देखकर मार्केट में चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस कार का काम अब बिल्कुल आखिरी स्टेज में है। यह 9 जुलाई को दुनिया के सामने आ सकती है। इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से होगा।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन डिजाइन की बात करें तो इसे एकदम रफ-एंड-टफ और भारी-भरकम मस्कुलर लुक दिया गया है। सामने आई तस्वीरों से साफ है कि इसका डिजाइन थोड़ा बॉक्स जैसा चौकोर है, जिसमें बड़े और चौड़े टायर वाले हिस्से, ऊंचा बोनट और रोड पर चलने पर एक दमदार मौजूदगी दिखेगी। इस गाड़ी का स्टाइल निसान की दुनिया भर में बिकने वाली मशहूर और बड़ी SUV 'निसान पेट्रोल' से मिलता-जुलता है। इसके पीछे की तरफ एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाली लंबी एलईडी लाइट लगी है।

इसका 7-सीटर भी आएगा इसे भारत में ही तैयार किए गए प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि इसके ज्यादातर पार्ट्स अपने देश में ही बनेंगे। इसका बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि पार्ट्स भारत में बनने की वजह से निसान इस SUV को बहुत ही सस्ती और सही कीमत पर मार्केट में उतार पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी इसी मॉडल पर बेस्ड एक बड़ी 7-सीटर गाड़ी भी लाने के चक्कर में है। यह अगले कुछ महीनों में आ सकती है।

दमदार होगा पावरट्रेन इसके शुरुआती मॉडल्स में 1.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो ठीक-ठाक पावर देगा। वहीं, इसके महंगे वाले वैरिएंट्स में एक बेहद दमदार 1.3-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कमाल की पिकअप और 163bhp की जबरदस्त पावर देगा। इसमें आपको मैनुअल और एक बढ़िया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका इसका 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' मॉडल होगा। यह थोड़ा बाद में आएगा।

सेफ्टी भी होगी दमदार फीचर्स के मामले में भी निसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार के अंदर आपको 10.1 इंच की बड़ी टचस्क्रीन मिलेगी, जिसमें गूगल के ऐप्स पहले से ही चलेंगे। इसके अलावा, पूरा डिजिटल मीटर, गर्मियों के लिए ठंडी हवा देने वाली वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जिंग और आसमान का नजारा देखने के लिए बड़ी वाली पैनोरमिक सनरूफ जैसे धांसू फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी को एकदम कड़क बनाने के लिए इसमें लेवल 2 ADAS टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है।