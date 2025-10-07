निसान की नई एसयूवी Tekton से उठ गया पर्दा; क्रेटा, सेल्टोस से होगी टक्कर; जानिए कब होगी लॉन्च
निसान इंडिया ने अपनी नई मोस्ट-अवेटेड सी-सेगमेंट एसयूवी टेकटॉन (Tekton) से पर्दा उठा दिया है। कंपनी इसे 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च करेगी। निसान टेकटॉन को एक प्रीमियम लेकिन प्रैक्टिकल एसयूवी के तौर पर पेश किया जाएगा।
निसान मोटर इंडिया ने अपनी नई मोस्ट-अवेटेड सी-सेगमेंट एसयूवी टेकटॉन (Tekton) से पर्दा उठा दिया है। कंपनी इसे 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च करेगी। निसान टेकटॉन को एक प्रीमियम लेकिन प्रैक्टिकल एसयूवी के तौर पर पेश किया जाएगा जो भारतीय मार्केट में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हायराइडर, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देगी। इसे निसान और रेनॉल्ट के साझेदारी वाले चेन्नई प्लांट में तैयार किया जाएगा। साथ ही इसे भारत के साथ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा।
क्यों पड़ा Tekton नाम
बता दें कि “Tekton” नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है “कारीगर” या “निर्माता”। निसान का कहना है कि यह नाम उनकी इंजीनियरिंग और डिजाइन फिलॉसफी से जुड़ा है। यानी ऐसी SUV जो मजबूती, स्टाइल और इनोवेशन का संतुलन दिखाती है। कंपनी के अनुसार, टेकटॉन उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है जो अपने करियर, जीवनशैली और पैशन से अपनी पहचान खुद बनाते हैं।
कुछ ऐसी है डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो निसान टेकटॉन में फ्लैट बोनट, सिग्नेचर V-मोशन ग्रिल, स्प्लिट हेडलैम्प्स और C-शेप्ड LED DRLs दिए गए हैं। वहीं, रग्ड बंपर, बड़े अलॉय व्हील्स और चौड़े व्हील आर्च इसे दमदार लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल में “डबल-सी” पैटर्न दिया गया है जो हिमालय से प्रेरित है और इसे एक भारतीय टच देता है। पीछे की ओर फुल-विड्थ LED टेललाइट बार, स्क्वेयर लैंप्स और रियर स्पॉइलर इसके प्रीमियम अपील को और बढ़ाते हैं।
कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन
बता दें कि यह एसयूवी CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी जिसे रेनॉल्ट के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इसमें पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। जबकि टॉप वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का फीचर भी दिया जा सकता है। निसान के अनुसार, टेकटॉन कंपनी की भारत में नई ग्रोथ स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। लॉन्च के बाद निसान एक सब-4 मीटर MPV और 7-सीटर SUV भी पेश करेगी।
