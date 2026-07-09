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आमने-सामने की टक्कर में भी टस से मस नहीं हुई यह SUV, मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; 6-एयरबैग से है लैस

By Ashutosh Kumar
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निसान टेक्टॉन (Nissan Tekton) ने सेफ्टी के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत एनकैप (BNCAP) के क्रैश टेस्ट में इस कार को पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

आमने-सामने की टक्कर में भी टस से मस नहीं हुई यह SUV, मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; 6-एयरबैग से है लैस
Nissan Tekton
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भारतीय मार्केट में आज ही लॉन्च हुई नई एसयूवी 'निसान टेक्टॉन' (Nissan Tekton) ने सेफ्टी के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत एनकैप (BNCAP) के क्रैश टेस्ट में इस कार को पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। क्रैश टेस्ट के आंकड़ों की बात करें तो एडल्ट सेफ्टी के लिए इस कार ने 32 में से 30.49 का शानदार स्कोर किया है। इसमें सामने से होने वाली टक्कर में कार को 16 में से 14.49 नंबर मिले। वहीं, साइड से होने वाली टक्कर में कार ने 16 में से 16 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया। जबकि चाइल्ड सेफ्टी के मामले में इसने 49 में से 45 का मजबूत स्कोर बनाया। भारतीय मार्केट में निसान टेक्टॉन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है।

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गजब के हैं सेफ्टी फीचर्स

बता दें कि एसयूवी के बेस मॉडल से ही 6-एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कार में टायर प्रेशर मॉनिटर, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रोलओवर सेंसर और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैडस्ट्रियन प्रोटेक्शन जैसे 20 से ज्यादा जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। कार की बुकिंग भी आज से ही 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू कर दी गई है।

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कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन

ग्राहकों को इस एसयूवी में दो दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं। इसका पहला बेस वैरिएंट 'T160' टर्बो इंजन के साथ आता है। यह इंजन 100bhp की पावर और 166Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का साथ मिलता है। कंपनी इसके लिए 19.4 किमी प्रति लीटर के शानदार माइलेज का दावा कर रही है। वहीं, इसका दूसरा और ज्यादा पावरफुल 'T280' टर्बो-पेट्रोल इंजन 163bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क पैदा करता है।

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शानदार है कार का इंटीरियर

कार के केबिन में डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है जो गूगल बिल्ट-इन तकनीक पर चलता है। इसके जरिए बिना फोन जोड़े सीधे गूगल मैप्स, असिस्टेंट और प्ले स्टोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिस्टम जेमिनी एआई (Gemini AI) को भी सपोर्ट करता है। आराम के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन एसी, वायरलेस चार्जर और सामान रखने के लिए 700 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। मार्केट में आते ही इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारों से होगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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