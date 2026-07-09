आमने-सामने की टक्कर में भी टस से मस नहीं हुई यह SUV, मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; 6-एयरबैग से है लैस

निसान टेक्टॉन (Nissan Tekton) ने सेफ्टी के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत एनकैप (BNCAP) के क्रैश टेस्ट में इस कार को पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

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भारतीय मार्केट में आज ही लॉन्च हुई नई एसयूवी 'निसान टेक्टॉन' (Nissan Tekton) ने सेफ्टी के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत एनकैप (BNCAP) के क्रैश टेस्ट में इस कार को पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। क्रैश टेस्ट के आंकड़ों की बात करें तो एडल्ट सेफ्टी के लिए इस कार ने 32 में से 30.49 का शानदार स्कोर किया है। इसमें सामने से होने वाली टक्कर में कार को 16 में से 14.49 नंबर मिले। वहीं, साइड से होने वाली टक्कर में कार ने 16 में से 16 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया। जबकि चाइल्ड सेफ्टी के मामले में इसने 49 में से 45 का मजबूत स्कोर बनाया। भारतीय मार्केट में निसान टेक्टॉन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है।

गजब के हैं सेफ्टी फीचर्स बता दें कि एसयूवी के बेस मॉडल से ही 6-एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कार में टायर प्रेशर मॉनिटर, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रोलओवर सेंसर और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैडस्ट्रियन प्रोटेक्शन जैसे 20 से ज्यादा जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। कार की बुकिंग भी आज से ही 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू कर दी गई है।

कुछ ऐसा है एसयूवी का पावरट्रेन ग्राहकों को इस एसयूवी में दो दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं। इसका पहला बेस वैरिएंट 'T160' टर्बो इंजन के साथ आता है। यह इंजन 100bhp की पावर और 166Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का साथ मिलता है। कंपनी इसके लिए 19.4 किमी प्रति लीटर के शानदार माइलेज का दावा कर रही है। वहीं, इसका दूसरा और ज्यादा पावरफुल 'T280' टर्बो-पेट्रोल इंजन 163bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क पैदा करता है।