आ रही जबर्दस्त लुक वाली यह दमदार SUV, 10.50 लाख रुपये हो सकती है कीमत, जून में लॉन्च

निसान अपनी टेक्टॉन एसयूवी को भारत में लॉन्च करने वाला है। कंपनी की यह एसयूवी Terrano की सक्सेसर होगी। इसमें आपको बेहतरीन लुक के साथ हाई-टेक इंटीरियर और पावरफुल इंजन ऑप्शन मिलेंगे।

Nissan बड़ा धमाका करने वाला है। कंपनी भारत में अपनी नई एसयूवी- Nissan Tekton को लॉन्च करने वाला है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार यह एसयूनी इसी साल जून में लॉन्च हो सकती है। कंपनी की यह एसयूवी Terrano की सक्सेसर होगी, जिसे साल 2020 के मिड में डिस्कंटिन्यू कर दिया गया था। निसान की यह नई एसयूवी 6-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन और पावरफुल इंजन के साथ कई बेहतरीन फीचर ऑफर करेगी। साथ ही इसका लुक भी काफी दमदार होने वाला है। आइए जानते हैं डीटेल।

मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स से लैस होगी टेक्टॉन निसान टेक्टॉन मशहूर निसान पैट्रोल से इंस्पायर्ड होगी, जिसका अब 7th जेनरेशन मार्केट में उपलब्ध है। इसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। निसान ने टीजर से इसके एक्सटीरियर लुक को लगभग पूरी तरह से रिवील कर दिया है। हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, शानदार बॉडीवर्क और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स टेक्टॉन को पुरानी और मॉडर्न एसयूवी के कैरेक्टर का अच्छा बैलेंस ऑफर करेंगे। एसयूवी के फ्रंट में रेक्टैंगुलर, स्लीक हेडलाइट्स होंगी जिनमें ऐंगुलर डीआरएल एक लाइट बैंड जुड़ी होंगी। रेडिएटर ग्रिल के ऊपर दो हॉरिदॉन्टल स्लैट चौड़ाई में फैली होंगी, जो हेडलाइट्स को टच करते हुए जा रही हैं। साथ ही बोनट पर पावर डोम लैंप होंगे और बम्पर का लुक भी बेहद शार्प होगा।

टेक्टॉन के साइड प्रोफाइल में निकले हुए वील आर्च, स्ट्रॉन्ग शोल्डर सेक्शन और 18 इंच के मल्टी-स्पोक अलॉय वील होंगे। सामने के दरवाजों पर हिमालय से इंस्पायर्ड माउंटेन सिंबल वाला 'डबल-सी' शेप एक्सेंट एक और शानदार डिजाइन एलिमेंट होगा। रियर में कंपनी लाइटबार से जुड़े सी-शेप टेल लैंप ऑफर करने वाली है।

बेहतरीन इंटीरियर इंटीरियर में आपको मॉडर्न और टफ थीम देखने को मिलेगी, जिसमें डैशबोर्ड, डोर पैनल और सेंटर कंसोल में मॉडर्न लेआउट और डिजाइन के साथ रफ एंड टफ टच का कॉम्बिनेशन होगा। केबिन प्रीमियम इक्विपमेंट से लैस होने की उम्मीद है, जिसमें 10.25 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गूगल बिल्ट-इन के साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, मैनुअल लम्बर सपोर्ट और वेंटिलेशन के साथ 6-वे पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं।