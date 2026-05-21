भारत का SUV मार्केट लूटने आ रहा ये नया मॉडल, 9 जुलाई को होगा लॉन्च; क्रेटा, विटारा की बढ़ाएगा टेंशन!

निसान टेक्टन का रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। दोनों के डिजाइन में कई चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेक्टन बाजार में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, महिंद्रा स्कॉर्पियो N, टाटा सिएरा जैसी मिडसाइज SUV से मुकाबला करेगी। इसे चेन्नई में रेनो-निसान अलायंस फेसिलिटी में बनाया जाएगा।

निसान इंडिया को भारतीय बाजार में लंबे समय तक मैग्नाइट ने ड्राइव किया। वहीं, अब उसके पोर्टफोलियो में 7-सीटर ग्रेवाइट भी आ चुकी है, जिसे रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। अब कंपनी लंबे इंजरा के बाद आखिरकार अपने सिंगल SUV पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयार कर चुकी है। दरअसल, कंपनी ने अपनी न्यू टेक्टन मिडसाइज SUV की लॉन्चिंग डेट से पर्दा उठा दिया है। ये SUV 9 जुलाई को लॉन्च होगी। वैसे तो इसे रेनो डस्टर के लॉन्च के बाद ही आना था, जिसका तारीख 4 फरवरी तय की गई थी। हालांकि, किसी कारण के चलते इसके लॉन्च में देरी हो गई।

निसान टेक्टन का रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। हालांकि, दोनों के डिजाइन में कई चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेक्टन बाजार में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, महिंद्रा स्कॉर्पियो N, टाटा सिएरा जैसी मिडसाइज SUV से मुकाबला करेगी। टेक्टन को चेन्नई में रेनो-निसान अलायंस फेसिलिटी में बनाया जाएगा। वहीं, चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा।

ऐसी होगी निसान टेक्टन SUV

डिजाइन के मामले में निसान टेक्टन ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाने पर जोर देगी। जबकि डस्टर पूरी तरह से मजबूत और दमदार लुक पर जोर देती है। टेक्टन पर 'बुल-बार' जैसा दिखने वाला सिल्वर एलिमेंट छोटा है और इसमें बॉडी के कलर वाले ज्यादा एलिमेंट इस्तेमाल किए गए हैं। टेक्टन की ग्रिल देखने में ज्यादा बड़ी लगती है और इसे क्लासी वाइब देने के लिए इसमें क्रोम का भी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है।

टेक्टन में LED कनेक्टेड DRLs और टेल लाइट्स मिलेंगी, जिनके बीच में निसान का लोगो लगा होगा। साइड से देखने पर, रेनो डस्टर और निसान टेक्टन दोनों का सिल्हूट एक जैसा होगा, जिसमें पारंपरिक SUV की तरह एक सीधा-खड़ा स्टांस देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लीयरेंस शायद 212 mm ही रहेगा, लेकिन टेक्टन में 18-इंच के एलॉय व्हील्स का नया डिजाइन मिलेगा, जिन पर 225-सेक्शन के टायर्स लगे होंगे।

इंटीरियर की बात करें तो निसान टेक्टन में एक नया डैशबोर्ड लेआउट, नए मटीरियल और कलर थीम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इसके मेन फीचर्स और फंक्शन शायद वही रहेंगे। इनमें गूगल बिल्ट-इन वाली 10.1-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ़, पावर्ड टेलगेट और भी बहुत कुछ शामिल हैं।