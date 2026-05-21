भारत का SUV मार्केट लूटने आ रहा ये नया मॉडल, 9 जुलाई को होगा लॉन्च; क्रेटा, विटारा की बढ़ाएगा टेंशन!
निसान टेक्टन का रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। दोनों के डिजाइन में कई चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेक्टन बाजार में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, महिंद्रा स्कॉर्पियो N, टाटा सिएरा जैसी मिडसाइज SUV से मुकाबला करेगी। इसे चेन्नई में रेनो-निसान अलायंस फेसिलिटी में बनाया जाएगा।
निसान इंडिया को भारतीय बाजार में लंबे समय तक मैग्नाइट ने ड्राइव किया। वहीं, अब उसके पोर्टफोलियो में 7-सीटर ग्रेवाइट भी आ चुकी है, जिसे रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। अब कंपनी लंबे इंजरा के बाद आखिरकार अपने सिंगल SUV पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयार कर चुकी है। दरअसल, कंपनी ने अपनी न्यू टेक्टन मिडसाइज SUV की लॉन्चिंग डेट से पर्दा उठा दिया है। ये SUV 9 जुलाई को लॉन्च होगी। वैसे तो इसे रेनो डस्टर के लॉन्च के बाद ही आना था, जिसका तारीख 4 फरवरी तय की गई थी। हालांकि, किसी कारण के चलते इसके लॉन्च में देरी हो गई।
निसान टेक्टन का रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। हालांकि, दोनों के डिजाइन में कई चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेक्टन बाजार में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, महिंद्रा स्कॉर्पियो N, टाटा सिएरा जैसी मिडसाइज SUV से मुकाबला करेगी। टेक्टन को चेन्नई में रेनो-निसान अलायंस फेसिलिटी में बनाया जाएगा। वहीं, चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा।
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ऐसी होगी निसान टेक्टन SUV
डिजाइन के मामले में निसान टेक्टन ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाने पर जोर देगी। जबकि डस्टर पूरी तरह से मजबूत और दमदार लुक पर जोर देती है। टेक्टन पर 'बुल-बार' जैसा दिखने वाला सिल्वर एलिमेंट छोटा है और इसमें बॉडी के कलर वाले ज्यादा एलिमेंट इस्तेमाल किए गए हैं। टेक्टन की ग्रिल देखने में ज्यादा बड़ी लगती है और इसे क्लासी वाइब देने के लिए इसमें क्रोम का भी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है।
टेक्टन में LED कनेक्टेड DRLs और टेल लाइट्स मिलेंगी, जिनके बीच में निसान का लोगो लगा होगा। साइड से देखने पर, रेनो डस्टर और निसान टेक्टन दोनों का सिल्हूट एक जैसा होगा, जिसमें पारंपरिक SUV की तरह एक सीधा-खड़ा स्टांस देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लीयरेंस शायद 212 mm ही रहेगा, लेकिन टेक्टन में 18-इंच के एलॉय व्हील्स का नया डिजाइन मिलेगा, जिन पर 225-सेक्शन के टायर्स लगे होंगे।
इंटीरियर की बात करें तो निसान टेक्टन में एक नया डैशबोर्ड लेआउट, नए मटीरियल और कलर थीम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इसके मेन फीचर्स और फंक्शन शायद वही रहेंगे। इनमें गूगल बिल्ट-इन वाली 10.1-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ़, पावर्ड टेलगेट और भी बहुत कुछ शामिल हैं।
सेफ्टी फीचर्स में लेवल-2 ADAS के साथ-साथ 360-डिग्री कैमरे, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर्स शामिल हैं। डस्टर की तरह ही, टेक्टन भी स्टैंडर्ड तौर पर 1.0L टर्बो इंजन इंजन के साथ आएगी। ज्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन वाले ट्रिम्स में ज्यादा पावरफ़ुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसके अलावा, 1.8-लीटर इंजन और 1.4 kWh बैटरी पैक वाला एक हाइब्रिड पावरट्रेन भी इसमें शामिल जा सकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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