क्रेटा-सेल्टोस से टकराने लॉन्च हुई यह SUV, मिली 5-स्टार सेफ्टी; कीमत ₹10.49 लाख, बुकिंग शुरू

निसान ने अपनी मोस्ट-अवेटेड नई मिड-साइज एसयूवी 'निसान टेक्टॉन' (Nissan Tekton) को लॉन्च कर दिया है। टेक्टॉन की भारतीय मार्केट में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है।

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जापानी कार निर्माता कंपनी निसान ने अपनी मोस्ट-अवेटेड नई मिड-साइज एसयूवी 'निसान टेक्टॉन' (Nissan Tekton) को लॉन्च कर दिया है। यह दमदार एसयूवी कंपनी के लाइनअप में मैग्नाइट के ऊपर जगह पाएगी। टेक्टॉन को बिल्कुल नए 'CMF-B' प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस कार को दो दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन, हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स और जेमिनी एआई सपोर्ट करने वाले गूगल के कनेक्टेड फीचर्स के साथ उतारा गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए भी इसे 5-स्टार रेटिंग हासिल हुई है। भारतीय मार्केट में निसान टेक्टॉन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है।

यहां जानिए वैरिएंट वाइज कीमत

निसान टेक्टॉन वैरिएंट कीमत लाख रुपये Visia T160 MT 10.49 lakh Visia+ T160 MT 11.14 lakh Acenta T160 MT 11.79 lakh N-Connecta T160 MT 13.69 lakh Tekna T160 MT 15.39 lakh Tekna+ T160 MT 16.49 lakh Acenta T280 DCT 14.99 lakh N-Connecta T280 MT 14.99 lakh Tekna T280 MT 16.39 lakh N-Connecta T280 DCT 16.49 lakh Tekna T280 DCT 17.79 lakh Tekna+ T280 DCT 18.59 lakh

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन निसान ने अपनी इस नई नवेली कार को दो दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है। इसका पहला बेस वैरिएंट 'T160' टर्बो इंजन के साथ आता है। यह इंजन 100bhp की पावर और 166Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का साथ मिलता है। कंपनी इसके लिए 19.4 किमी प्रति लीटर के शानदार माइलेज का दावा कर रही है। वहीं, इसका दूसरा और ज्यादा पावरफुल 'T280' टर्बो-पेट्रोल इंजन 163bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क पैदा करता है।

कार की बुकिंग आज से ही शुरू पावरफुल T280 इंजन ग्राहकों को दो गियरबॉक्स ऑप्शन्स के साथ मिलेगा। पहला 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो 17.8 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। वहीं, दूसरा 6-स्पीड वेट डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) गियरबॉक्स है, जो 18.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज निकाल देता है। खास बात यह है कि इस ऑटोमैटिक वैरिएंट में बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए पैडल शिफ्टर्स और अलग-अलग स्टीयरिंग मोड्स भी दिए गए हैं। कार की बुकिंग भी आज से ही 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू कर दी गई है।

सेफ्टी में है 5-स्टार सेफ्टी के मामले में इस एसयूवी को बेहद मजबूत बनाया गया है। इसे भारत एनकैप (BNCAP) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। कार के बेस मॉडल से ही 6-एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कार में टायर प्रेशर मॉनिटर, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रोलओवर सेंसर और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैडस्ट्रियन प्रोटेक्शन जैसे 20 से ज्यादा जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।