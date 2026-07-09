क्रेटा-सेल्टोस से टकराने लॉन्च हुई यह SUV, मिली 5-स्टार सेफ्टी; कीमत ₹10.49 लाख, बुकिंग शुरू
निसान ने अपनी मोस्ट-अवेटेड नई मिड-साइज एसयूवी 'निसान टेक्टॉन' (Nissan Tekton) को लॉन्च कर दिया है। टेक्टॉन की भारतीय मार्केट में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है।
जापानी कार निर्माता कंपनी निसान ने अपनी मोस्ट-अवेटेड नई मिड-साइज एसयूवी 'निसान टेक्टॉन' (Nissan Tekton) को लॉन्च कर दिया है। यह दमदार एसयूवी कंपनी के लाइनअप में मैग्नाइट के ऊपर जगह पाएगी। टेक्टॉन को बिल्कुल नए 'CMF-B' प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस कार को दो दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन, हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स और जेमिनी एआई सपोर्ट करने वाले गूगल के कनेक्टेड फीचर्स के साथ उतारा गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए भी इसे 5-स्टार रेटिंग हासिल हुई है। भारतीय मार्केट में निसान टेक्टॉन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है।
यहां जानिए वैरिएंट वाइज कीमत
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Nissan Tekton
₹ 10.49 - 18.59 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 10.99 - 20.19 लाख
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 10.99 - 19.3 लाख
|निसान टेक्टॉन वैरिएंट
|कीमत लाख रुपये
|Visia T160 MT
|10.49 lakh
|Visia+ T160 MT
|11.14 lakh
|Acenta T160 MT
|11.79 lakh
|N-Connecta T160 MT
|13.69 lakh
|Tekna T160 MT
|15.39 lakh
|Tekna+ T160 MT
|16.49 lakh
|Acenta T280 DCT
|14.99 lakh
|N-Connecta T280 MT
|14.99 lakh
|Tekna T280 MT
|16.39 lakh
|N-Connecta T280 DCT
|16.49 lakh
|Tekna T280 DCT
|17.79 lakh
|Tekna+ T280 DCT
|18.59 lakh
दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन
निसान ने अपनी इस नई नवेली कार को दो दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है। इसका पहला बेस वैरिएंट 'T160' टर्बो इंजन के साथ आता है। यह इंजन 100bhp की पावर और 166Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का साथ मिलता है। कंपनी इसके लिए 19.4 किमी प्रति लीटर के शानदार माइलेज का दावा कर रही है। वहीं, इसका दूसरा और ज्यादा पावरफुल 'T280' टर्बो-पेट्रोल इंजन 163bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क पैदा करता है।
कार की बुकिंग आज से ही शुरू
पावरफुल T280 इंजन ग्राहकों को दो गियरबॉक्स ऑप्शन्स के साथ मिलेगा। पहला 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो 17.8 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। वहीं, दूसरा 6-स्पीड वेट डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) गियरबॉक्स है, जो 18.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज निकाल देता है। खास बात यह है कि इस ऑटोमैटिक वैरिएंट में बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए पैडल शिफ्टर्स और अलग-अलग स्टीयरिंग मोड्स भी दिए गए हैं। कार की बुकिंग भी आज से ही 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू कर दी गई है।
सेफ्टी में है 5-स्टार
सेफ्टी के मामले में इस एसयूवी को बेहद मजबूत बनाया गया है। इसे भारत एनकैप (BNCAP) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। कार के बेस मॉडल से ही 6-एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कार में टायर प्रेशर मॉनिटर, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रोलओवर सेंसर और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैडस्ट्रियन प्रोटेक्शन जैसे 20 से ज्यादा जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
इंटीरियर भी है कमाल का
कार के केबिन को बेहद मॉडर्न और आरामदायक बनाया गया है। इसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है जो गूगल बिल्ट-इन तकनीक पर चलता है। इसके जरिए बिना फोन जोड़े सीधे गूगल मैप्स, असिस्टेंट और प्ले स्टोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिस्टम जेमिनी एआई (Gemini AI) को भी सपोर्ट करता है। आराम के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-ज़ोन एसी, वायरलेस चार्जर और सामान रखने के लिए 700 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। मार्केट में आते ही इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारों से होगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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