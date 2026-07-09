1 लीटर पेट्रोल में कितने KM दौड़ेगी न्यू निसान टेक्टॉन SUV? खरीदने से पहले जान लो डिटेल

डस्टर की तरह ही, टेक्टॉन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए है। टेक्टॉन का मिडसाइज SUV सेगमेंट में मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी कारों सो होगा।

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निसान इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए न्यू टेक्टॉन SUV को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसके लॉन्च के साथ कई डिटेल भी शेयर की हैं। जैसे, इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है। कंपनी ने इसके माइलेज के आंकड़ों की जानकारी भी शेयर की है। कंपनी ने बताया कि इस SUV में 1-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इंजन को मैनुअल ऑर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। चलिए अब इसकी फ्यूल-एफिशिएंसी के बारे में जानते हैं।

निसान टेक्टॉन का माइलेज

कंपनी का दावा है कि टेक्टॉन SUV का 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन सबसे ज्यादा 19.4kpl की माइलेज देता है। जबकि, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन डुअल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ माइलेज 18.5kpl और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ माइलेज 17.8kpl हो जाता है। टेक्टॉन के इंजन और गियरबॉक्स, रेनो डस्टर जैसे ही हैं। एंट्री-लेवल 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन 100hp की पावर और 166Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अभी यह सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।

दूसरी तरफ, इसका 1.3-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन 63hp का पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ लिया जा सकता है। हालांकि, दोनों SUV में एक जैसे इंजन और गियरबॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इनकी माइलेज के आंकड़े भी लगभग एक जैसे हैं। हालांकि, अभी इसमें CNG किट और उससे जुड़ी माइलेज की डिटेल सामने नहीं आई है।

निसान टेक्टॉन की कीमतें

डस्टर की तरह ही, टेक्टॉन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए है। हालांकि, टॉप-एंड मॉडल की कीमत 18.59 लाख रुपए है, जो डस्टर से 10,000 रुपए कम है। टेक्टॉन का मिडसाइज SUV सेगमेंट में मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी कारों सो होगा।

निसान टेक्टॉन के वैरिएंट और इंजन ट्रांसमिशन

निसान टेक्टॉन विसिया टी160 एमटी

999cc | पेट्रोल | मैनुअल

निसान टेक्टॉन विसिया प्लस टी160 एमटी

999cc | पेट्रोल | मैनुअल

निसान टेक्टॉन एसेंटा टी160 एमटी

999cc | पेट्रोल | मैनुअल

निसान टेक्टॉन एन कनेक्टा टी160 एमटी

999cc | पेट्रोल | मैनुअल

निसान टेक्टॉन एसेंटा T280 DCT

1333cc | पेट्रोल | डीसीटी

निसान टेक्टॉन एन कनेक्टा टी280 एमटी

1333cc | पेट्रोल | मैनुअल

निसान टेक्टॉन टेक्ना टी160 एमटी

999cc | पेट्रोल | मैनुअल

निसान टेक्टॉन टेक्ना T280 MT

1333cc | पेट्रोल | मैनुअल

निसान टेक्टॉन एन कनेक्टा टी280 डीसीटी

1333cc | पेट्रोल | डीसीटी

निसान टेक्टॉन टेक्ना प्लस टी160 एमटी

999cc | पेट्रोल | मैनुअल

निसान टेक्टॉन टेक्ना T280 DCT

1333cc | पेट्रोल | डीसीटी