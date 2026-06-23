क्रेटा, विटारा, सेल्टोस को टक्कर देने आ रही यह SUV, ऑफिशियल टीजर जारी; जानिए क्या मिलेगा खास

निसान भारतीय मार्केट में एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी ने अपनी आने वाली नई मिडसाइज एसयूवी 'टेक्टॉन' (Nissan Tekton) का पहला ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है।

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निसान भारतीय मार्केट में एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी ने अपनी आने वाली नई मिडसाइज एसयूवी 'टेक्टॉन' (Nissan Tekton) का पहला ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है। इसमें कार के फ्रंट लुक की झलक साफ देखी जा सकती है। यह नई एसयूवी लुक के मामले में कंपनी की मौजूदा सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट से कहीं ज्यादा मस्कुलर और दमदार नजर आ रही है। निसान इसे 9 जुलाई, 2026 को ग्लोबल लेवल पर पेश करने जा रही है। इसके बाद इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा। आइए जानते हैं अपकमिंग एसयूवी की पूरी डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी दिख रही एसयूवी टीजर इमेज पर नजर डालें तो इसका अगला हिस्सा काफी बोल्ड और सीधा है। कार के बोनट के किनारे पर बड़े अक्षरों में 'Tekton' लिखा हुआ है। इसके ग्रिल के बीच में निसान का गोल लोगो है, जिस पर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स और एक लाल रंग की खूबसूरत पट्टी दी गई है। इसके अलावा, एसयूवी में रेक्टेंगुलर एलईडी हेडलाइट्स और किनारों पर वर्टिकली स्टैक्ड डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दिए गए हैं।

इतनी हो सकती है कीमत दिखने में यह कार काफी मस्कुलर लगती है। इसके बोनट के बीच का हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है, जो इसे बिल्कुल स्कूप जैसा लुक देता है। टीजर में रूफ रेल्स, बड़े आउटसाइड मिरर्स और एक लंबा विंडस्क्रीन भी साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यह कार रेनॉल्ट की नई डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में यह कार लगभग 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बजट सेगमेंट में उतारी जाएगी।

कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो अभी तक इसके इंजन के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि यह नई डस्टर के साथ अपने इंजन शेयर करेगी। इसमें ग्राहकों को 1.0-लीटर का तीन-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल और एक ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। यह करीब 160bhp की ताकत जेनरेट करेगा। चर्चा यह भी है कि इसमें आगे चलकर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी जोड़ा जा सकता है।