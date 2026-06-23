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क्रेटा, विटारा, सेल्टोस को टक्कर देने आ रही यह SUV, ऑफिशियल टीजर जारी; जानिए क्या मिलेगा खास

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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निसान भारतीय मार्केट में एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी ने अपनी आने वाली नई मिडसाइज एसयूवी 'टेक्टॉन' (Nissan Tekton) का पहला ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है।

क्रेटा, विटारा, सेल्टोस को टक्कर देने आ रही यह SUV, ऑफिशियल टीजर जारी; जानिए क्या मिलेगा खास
Nissan Tekton
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निसान भारतीय मार्केट में एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी ने अपनी आने वाली नई मिडसाइज एसयूवी 'टेक्टॉन' (Nissan Tekton) का पहला ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है। इसमें कार के फ्रंट लुक की झलक साफ देखी जा सकती है। यह नई एसयूवी लुक के मामले में कंपनी की मौजूदा सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट से कहीं ज्यादा मस्कुलर और दमदार नजर आ रही है। निसान इसे 9 जुलाई, 2026 को ग्लोबल लेवल पर पेश करने जा रही है। इसके बाद इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा। आइए जानते हैं अपकमिंग एसयूवी की पूरी डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी दिख रही एसयूवी

टीजर इमेज पर नजर डालें तो इसका अगला हिस्सा काफी बोल्ड और सीधा है। कार के बोनट के किनारे पर बड़े अक्षरों में 'Tekton' लिखा हुआ है। इसके ग्रिल के बीच में निसान का गोल लोगो है, जिस पर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स और एक लाल रंग की खूबसूरत पट्टी दी गई है। इसके अलावा, एसयूवी में रेक्टेंगुलर एलईडी हेडलाइट्स और किनारों पर वर्टिकली स्टैक्ड डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दिए गए हैं।

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इतनी हो सकती है कीमत

दिखने में यह कार काफी मस्कुलर लगती है। इसके बोनट के बीच का हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है, जो इसे बिल्कुल स्कूप जैसा लुक देता है। टीजर में रूफ रेल्स, बड़े आउटसाइड मिरर्स और एक लंबा विंडस्क्रीन भी साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यह कार रेनॉल्ट की नई डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में यह कार लगभग 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बजट सेगमेंट में उतारी जाएगी।

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कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो अभी तक इसके इंजन के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि यह नई डस्टर के साथ अपने इंजन शेयर करेगी। इसमें ग्राहकों को 1.0-लीटर का तीन-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल और एक ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। यह करीब 160bhp की ताकत जेनरेट करेगा। चर्चा यह भी है कि इसमें आगे चलकर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी जोड़ा जा सकता है।

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इन कारों से होगा मुकाबला

मार्केट में आते ही इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर और होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियों से होगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, 360-डिग्री कैमरा और सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग्स के साथ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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