'कल की आई' इस SUV की इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री; ये मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा, किआ का मॉडल नहीं
यात्रा चंडीगढ़ से शुरू होकर मनाली से जांस्कर घाटी और फिर लेह शहर में खत्म हुई। सभी 60 निसान टेक्टॉन SUV ने विभिन्न ऊंचाइयों पर इस शानदार यात्रा में कुल 700 किमी से अधिक की दूरी तय की। चंडीगढ़ में 1,053 फीट की ऊंचाई से शुरू होकर 16,703 फीट की ऊंचाई पर शिंकू ला दर्रे को छुआ।
निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री कर ली है। उसने अपनी लेटेस्ट टेक्टॉन SUV के साथ अपने लिए एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। निसान ने अपनी लेटेस्ट टेक्टॉन के लिए एक व्यापक और रोमांचक मीडिया ड्राइव इवेंट का आयोजन किया। मीडिया ड्राइव के हिस्से के रूप में ऑटोमोटिव मीडिया में 60 व्हीकल के काफिले का हिस्सा थे, जिसमें चंडीगढ़ से लेह शहर तक सभी टेक्टॉन SUV शामिल थे। इस ड्राइव ने "लेह तक पहुंचने के लिए सिंगल-मॉडल फोर-व्हीलर के सबसे बड़े काफिले" के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है। इसमें पावरफुल और दुर्जेय हिमालय के माध्यम से 700+ किमी की ड्राइव में 60 टेक्टॉन SUV शामिल रहीं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Nissan Tekton
₹ 10.49 - 18.59 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
Renault Duster
₹ 10.49 - 18.71 लाख
यात्रा चंडीगढ़ से शुरू होकर मनाली से जांस्कर घाटी और फिर लेह शहर में खत्म हुई। सभी 60 निसान टेक्टॉन SUV ने विभिन्न ऊंचाइयों पर इस शानदार यात्रा में कुल 700 किमी से अधिक की दूरी तय की। चंडीगढ़ में 1,053 फीट की ऊंचाई से शुरू होकर 16,703 फीट की ऊंचाई पर शिंकू ला दर्रे को छुआ और फिर समुद्र तल से 11,480 फीट की ऊंचाई पर लेह तक उतरे।
यह अभियान सभी 60 निसान टेक्टॉन SUV को विशाल हिमालय में पृथ्वी के कुछ सबसे खतरनाक इलाकों में ले गया। हम हरे-भरे पहाड़ों से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ी दर्रों तक बदलते मौसम की स्थिति और ऊंचाई वाले इलाकों से गुजरे। तीन दिनों तक, हमने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में टेक्टॉन को उसकी गति से आगे बढ़ाया और यह शानदार परिणाम हासिल कर सका।
हिमालय जैसे 700 किमी से अधिक इलाके में तीन दिनों तक इस तरह मीडिया ड्राइव का आयोजन करना दर्शाता है कि निसान को नई टेक्टॉन पर कितना भरोसा है। टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन की एक जोड़ी द्वारा ऑपरेटेड, निसान टेक्टॉन ने मैकेनिकल साउंडनेस दिखाई और ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया।
निसान मोटर इंडिया का बयान
इस शानदार उपलब्धि पर निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, सौरभ वत्स ने कहा, "बिल्कुल नए निसान टेकटन के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री करना निसान मोटर इंडिया के लिए एक गर्व का पल है। हमारी 75 साल की SUV उत्कृष्टता का एक उपयुक्त उत्सव है। हालांकि, रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है। जो चीज इस उपलब्धि को विशेष रूप से सार्थक बनाती है वह इसका प्रतिनिधित्व करती है।
निसान टेक्टॉन की कीमतें
डस्टर की तरह ही, टेक्टॉन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए है। हालांकि, टॉप-एंड मॉडल की कीमत 18.59 लाख रुपए है, जो डस्टर से 10,000 रुपए कम है। टेक्टॉन का मिडसाइज SUV सेगमेंट में मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी कारों सो होगा।
निसान टेक्टॉन के वैरिएंट और इंजन ट्रांसमिशन
निसान टेक्टॉन विसिया टी160 एमटी
999cc | पेट्रोल | मैनुअल
निसान टेक्टॉन विसिया प्लस टी160 एमटी
999cc | पेट्रोल | मैनुअल
निसान टेक्टॉन एसेंटा टी160 एमटी
999cc | पेट्रोल | मैनुअल
निसान टेक्टॉन एन कनेक्टा टी160 एमटी
999cc | पेट्रोल | मैनुअल
निसान टेक्टॉन एसेंटा T280 DCT
1333cc | पेट्रोल | डीसीटी
निसान टेक्टॉन एन कनेक्टा टी280 एमटी
1333cc | पेट्रोल | मैनुअल
निसान टेक्टॉन टेक्ना टी160 एमटी
999cc | पेट्रोल | मैनुअल
निसान टेक्टॉन टेक्ना T280 MT
1333cc | पेट्रोल | मैनुअल
निसान टेक्टॉन एन कनेक्टा टी280 डीसीटी
1333cc | पेट्रोल | डीसीटी
निसान टेक्टॉन टेक्ना प्लस टी160 एमटी
999cc | पेट्रोल | मैनुअल
निसान टेक्टॉन टेक्ना T280 DCT
1333cc | पेट्रोल | डीसीटी
निसान टेक्टॉन टेक्ना प्लस T280 DCT
1333cc | पेट्रोल | डीसीटी
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।