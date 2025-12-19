Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़nissan tekton enter indian market in february 2026
क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस से सीधे टकराने आ रही निसान की ये धांसू SUV, फरवरी में होगी एंट्री; जानिए खासियत

क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस से सीधे टकराने आ रही निसान की ये धांसू SUV, फरवरी में होगी एंट्री; जानिए खासियत

संक्षेप:

निसान ने भारत में अपनी अपकमिंग मिडसाइज SUV टेकटॉन (Tekton) के लॉन्च टाइमलाइन को कन्फर्म कर दिया है। कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर बताया है कि टेकटॉन की भारत में एंट्री फरवरी 2026 में होगी।

Dec 19, 2025 02:10 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Nissan Tektonarrow

निसान ने भारत में अपनी अपकमिंग मिडसाइज SUV टेकटॉन (Tekton) के लॉन्च टाइमलाइन को कन्फर्म कर दिया है। कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर बताया है कि टेकटॉन की भारत में एंट्री फरवरी 2026 में होगी। इससे पहले निसान जनवरी, 2026 में अपनी नई कॉम्पैक्ट MPV ग्रेवाइट (Gravite) को लॉन्च करेगी, जिसकी डिलीवरी मार्च 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, निसान पहले ही यह साफ कर चुकी है कि वह भारत और ग्लोबल मार्केट के लिए एक नई 7-सीटर SUV पर भी काम कर रही है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9e
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

इन कारों से होगा मुकाबला

मिडसाइज SUV सेगमेंट में निसान टेकटन का मुकाबला कड़ा होने वाला है। यह SUV सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, महिंद्रा स्कॉर्पियो N और टाटा सिएरा जैसी पॉपुलर SUV को टक्कर देगी। निसान टेकटन को फरवरी, 2026 में होने वाले कंपनी के ब्रांड रिसर्जेंस इवेंट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह मॉडल भारत में कंपनी के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Nissan Tekton

Nissan Tekton

₹ 11 - 18 लाख

मुझे सूचित करें
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

₹ 10.95 - 19.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Seltos 2026

Kia Seltos 2026

₹ 12 - 21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

₹ 10.77 - 19.72 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

चेन्नई प्लांट में होगा प्रोडक्शन

टेक्निकल तौर पर निसान टेकटन को अगली पीढ़ी की रेनॉल्ट डस्टर के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करते हुए तैयार किया जाएगा। यह SUV CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसे भारतीय सड़कों और परिस्थितियों के हिसाब से बड़े पैमाने पर लोकलाइज किया गया है। यह प्लेटफॉर्म ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी खरा उतरता है। टेकटन का प्रोडक्शन चेन्नई स्थित रेनॉल्ट-निसान अलायंस प्लांट में होगा। इसी प्लेटफॉर्म पर भविष्य में एक थ्री-रो यानी 7-सीटर SUV भी डेवलप की जाएगी।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

डिजाइन के मामले में निसान टेकटन का लुक काफी दमदार और बॉक्सी होने वाला है। इसका डिजाइन कंपनी की बड़ी ग्लोबल SUV से इंस्पायर्ड होगा। आगे की तरफ मस्कुलर ग्रिल, C-शेप LED हेडलैंप और उभरा हुआ बोनट मिलेगा। जबकि पीछे की तरफ फुल-विड्थ LED लाइट स्ट्रिप, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और टेकटन बैजिंग दी जा सकती है।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स

केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ADAS फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और 6-एयरबैग्स मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन में शुरुआत में टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आ सकता है। जबकि आगे चलकर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन भी पेश किए जा सकते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।