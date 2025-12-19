क्रेटा, विटारा, विक्टोरिस से सीधे टकराने आ रही निसान की ये धांसू SUV, फरवरी में होगी एंट्री; जानिए खासियत
निसान ने भारत में अपनी अपकमिंग मिडसाइज SUV टेकटॉन (Tekton) के लॉन्च टाइमलाइन को कन्फर्म कर दिया है। कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर बताया है कि टेकटॉन की भारत में एंट्री फरवरी 2026 में होगी।
निसान ने भारत में अपनी अपकमिंग मिडसाइज SUV टेकटॉन (Tekton) के लॉन्च टाइमलाइन को कन्फर्म कर दिया है। कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर बताया है कि टेकटॉन की भारत में एंट्री फरवरी 2026 में होगी। इससे पहले निसान जनवरी, 2026 में अपनी नई कॉम्पैक्ट MPV ग्रेवाइट (Gravite) को लॉन्च करेगी, जिसकी डिलीवरी मार्च 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, निसान पहले ही यह साफ कर चुकी है कि वह भारत और ग्लोबल मार्केट के लिए एक नई 7-सीटर SUV पर भी काम कर रही है।
इन कारों से होगा मुकाबला
मिडसाइज SUV सेगमेंट में निसान टेकटन का मुकाबला कड़ा होने वाला है। यह SUV सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, महिंद्रा स्कॉर्पियो N और टाटा सिएरा जैसी पॉपुलर SUV को टक्कर देगी। निसान टेकटन को फरवरी, 2026 में होने वाले कंपनी के ब्रांड रिसर्जेंस इवेंट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह मॉडल भारत में कंपनी के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
चेन्नई प्लांट में होगा प्रोडक्शन
टेक्निकल तौर पर निसान टेकटन को अगली पीढ़ी की रेनॉल्ट डस्टर के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करते हुए तैयार किया जाएगा। यह SUV CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसे भारतीय सड़कों और परिस्थितियों के हिसाब से बड़े पैमाने पर लोकलाइज किया गया है। यह प्लेटफॉर्म ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी खरा उतरता है। टेकटन का प्रोडक्शन चेन्नई स्थित रेनॉल्ट-निसान अलायंस प्लांट में होगा। इसी प्लेटफॉर्म पर भविष्य में एक थ्री-रो यानी 7-सीटर SUV भी डेवलप की जाएगी।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
डिजाइन के मामले में निसान टेकटन का लुक काफी दमदार और बॉक्सी होने वाला है। इसका डिजाइन कंपनी की बड़ी ग्लोबल SUV से इंस्पायर्ड होगा। आगे की तरफ मस्कुलर ग्रिल, C-शेप LED हेडलैंप और उभरा हुआ बोनट मिलेगा। जबकि पीछे की तरफ फुल-विड्थ LED लाइट स्ट्रिप, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और टेकटन बैजिंग दी जा सकती है।
धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स
केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ADAS फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और 6-एयरबैग्स मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन में शुरुआत में टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आ सकता है। जबकि आगे चलकर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन भी पेश किए जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
