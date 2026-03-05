Hindustan Hindi News
क्रेटा, विटारा, सेल्टोस को टेंशन देने आ रही ये SUV! डिजाइन देखते ही पसंद आ जाएगी, डस्टर से भी मुकाबला

Mar 05, 2026 09:16 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
तस्वीरों में टेस्ट गाड़ी का साइड और रियर प्रोफाइल पूरी तरह सामने आ गया। ऐसा लगता है कि SUV लॉन्च से पहले ARAI होमोलोगेशन टेस्ट से गुजर रही है।

क्रेटा, विटारा, सेल्टोस को टेंशन देने आ रही ये SUV! डिजाइन देखते ही पसंद आ जाएगी, डस्टर से भी मुकाबला
निसान अपने पोर्टफोलियो के लिए टेक्टन SUV पर काम कर रही है। इसे 4.2m से 4.5m SUV सेगमेंट में रखा गया है। यह नई जनरेशन की रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनी है। टेस्ट म्यूल्स को रेगुलर तौर पर पूरे कैमोफ्लाज में देखा गया है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स पुणे के पास पिंपरी से हैं, जो SUV की रोड प्रेजेंस और ओवरऑल एक्सटीरियर प्रोफाइल दिखाते हैं। तस्वीरों में टेस्ट गाड़ी का साइड और रियर प्रोफाइल पूरी तरह सामने आ गया। ऐसा लगता है कि SUV लॉन्च से पहले ARAI होमोलोगेशन टेस्ट से गुजर रही है। लॉन्च होने के बाद, निसान टेक्टन मिड-साइज SUV सेगमेंट में होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, वोक्सवैगन टाइगुन, टाटा कर्व के साथ रेनो डस्टर जैसी गाड़ियों से मुकाबला करेगी।

निसान टेक्टन का डायमेंशन और डिजाइन
टेक्टन इसके साथ चल रही मारुति बलेनो से काफी लंबी दिखती है। डाइमेंशन के हिसाब से, टेक्टन लगभग नई डस्टर जितनी ही होगी। डस्टर 4,345 mm लंबी, 1,815 mm चौड़ी, 1,703 mm ऊंची है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,657 mm है। स्टील व्हील्स के साथ दिख रही टेक्टन के बेस वैरिएंट होने की संभावना है। इसमें सनरूफ और रियर वाइपर जैसे फीचर्स नहीं हैं। दूसरे खास फीचर्स में चौकोर व्हील आर्च, C-पिलर पर लगे पिछले डोर के हैंडल और घुमावदार रूफलाइन शामिल हैं। पीछे की तरफ, टेक्टन में एक खास रूफ माउंटेड स्पॉइलर, एक रेक्ड विंडशील्ड, कनेक्टेड फॉर्मेट में खास C-शेप के टेललैंप और एक खास बंपर है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने लगाई लंबी छलांग, हुंडई को लगातार दूसरे महीने पीछे छोड़ा

निसान टेक्टन का इंटीरियर और फीचर्स
इन तस्वीरों में फ्रंट फेसिया कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन यह पता है कि टेक्टन में टॉप-माउंटेड LED DRLs और एक पूरी चौड़ाई वाला LED बार है। दूसरे खास फीचर्स में शार्प LED हेडलैंप, एक रेक्टेंगुलर ग्रिल, बीच में निसान लोगो के साथ दो पूरी चौड़ाई वाले क्रोम बार और मजबूत बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर शामिल हैं। SUV में एक स्कल्प्टेड बोनट और बड़े लेटर में खास TEKTON 3D बैजिंग है।

ये भी पढ़ें:आधी रात से ही पुलिस हो गई एक्टिव, सिर्फ इस एक गलती के लिए कर रही ₹10000 का चालान

टेक्टन में एक खास डैशबोर्ड, अपहोल्स्ट्री और इंटीरियर थीम मिलेगी, लेकिन कई पार्ट्स नई डस्टर के साथ शेयर किए जाएंगे। टेक्टन SUV के टॉप वैरिएंट में इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल-स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, AQI डिस्प्ले वाला एयर फिल्टर, ऑटोमैटिक डुअल ज़ोन एयर कंडीशनिंग और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव ADAS सुइट सेफ्टी पैकेज का हिस्सा होगा।

ये भी पढ़ें:टाटा पंच EV का BaaS प्रोग्राम सिर्फ बेस वैरिएंट पर मिलेगा, खरीदने से पहले जान लो

निसान टेक्टन के इंजन ऑप्शन
निसान टेक्टन नई डस्टर के साथ इंजन ऑप्शन शेयर करेगी। बेस वैरिएंट में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो 100 PS और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन सिटी ड्राइव और हाईवे क्रूजिंग दोनों के लिए बनाया गया है। टेक्टन के हायर वैरिएंट के साथ, 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल TCe 160 और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड E-Tech 160 में से चुन पाएंगे। 1.3-लीटर यूनिट 163 PS और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे अपनी क्लास में सबसे पावरफुल बनाता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड DCT के ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन और 1.4 kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल करता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
