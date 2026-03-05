क्रेटा, विटारा, सेल्टोस को टेंशन देने आ रही ये SUV! डिजाइन देखते ही पसंद आ जाएगी, डस्टर से भी मुकाबला

तस्वीरों में टेस्ट गाड़ी का साइड और रियर प्रोफाइल पूरी तरह सामने आ गया। ऐसा लगता है कि SUV लॉन्च से पहले ARAI होमोलोगेशन टेस्ट से गुजर रही है। SUV सेगमेंट में इसका मुकाबला होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, वोक्सवैगन टाइगुन, टाटा कर्व, रेनो डस्टर जैसी गाड़ियों से होगा।

निसान अपने पोर्टफोलियो के लिए टेक्टन SUV पर काम कर रही है। इसे 4.2m से 4.5m SUV सेगमेंट में रखा गया है। यह नई जनरेशन की रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनी है। टेस्ट म्यूल्स को रेगुलर तौर पर पूरे कैमोफ्लाज में देखा गया है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स पुणे के पास पिंपरी से हैं, जो SUV की रोड प्रेजेंस और ओवरऑल एक्सटीरियर प्रोफाइल दिखाते हैं। तस्वीरों में टेस्ट गाड़ी का साइड और रियर प्रोफाइल पूरी तरह सामने आ गया। ऐसा लगता है कि SUV लॉन्च से पहले ARAI होमोलोगेशन टेस्ट से गुजर रही है। लॉन्च होने के बाद, निसान टेक्टन मिड-साइज SUV सेगमेंट में होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, वोक्सवैगन टाइगुन, टाटा कर्व के साथ रेनो डस्टर जैसी गाड़ियों से मुकाबला करेगी।

निसान टेक्टन का डायमेंशन और डिजाइन

टेक्टन इसके साथ चल रही मारुति बलेनो से काफी लंबी दिखती है। डाइमेंशन के हिसाब से, टेक्टन लगभग नई डस्टर जितनी ही होगी। डस्टर 4,345 mm लंबी, 1,815 mm चौड़ी, 1,703 mm ऊंची है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,657 mm है। स्टील व्हील्स के साथ दिख रही टेक्टन के बेस वैरिएंट होने की संभावना है। इसमें सनरूफ और रियर वाइपर जैसे फीचर्स नहीं हैं। दूसरे खास फीचर्स में चौकोर व्हील आर्च, C-पिलर पर लगे पिछले डोर के हैंडल और घुमावदार रूफलाइन शामिल हैं। पीछे की तरफ, टेक्टन में एक खास रूफ माउंटेड स्पॉइलर, एक रेक्ड विंडशील्ड, कनेक्टेड फॉर्मेट में खास C-शेप के टेललैंप और एक खास बंपर है।

निसान टेक्टन का इंटीरियर और फीचर्स

इन तस्वीरों में फ्रंट फेसिया कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन यह पता है कि टेक्टन में टॉप-माउंटेड LED DRLs और एक पूरी चौड़ाई वाला LED बार है। दूसरे खास फीचर्स में शार्प LED हेडलैंप, एक रेक्टेंगुलर ग्रिल, बीच में निसान लोगो के साथ दो पूरी चौड़ाई वाले क्रोम बार और मजबूत बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर शामिल हैं। SUV में एक स्कल्प्टेड बोनट और बड़े लेटर में खास TEKTON 3D बैजिंग है।

टेक्टन में एक खास डैशबोर्ड, अपहोल्स्ट्री और इंटीरियर थीम मिलेगी, लेकिन कई पार्ट्स नई डस्टर के साथ शेयर किए जाएंगे। टेक्टन SUV के टॉप वैरिएंट में इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल-स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, AQI डिस्प्ले वाला एयर फिल्टर, ऑटोमैटिक डुअल ज़ोन एयर कंडीशनिंग और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव ADAS सुइट सेफ्टी पैकेज का हिस्सा होगा।